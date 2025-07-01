Названі найбільш надійні автомобілі 2025 року: повний перелік

Фахівці JD. Power повідомили, що левова частка названих проблем пов'язана з роботою медіасистем, а також сенсорним управлінням, яке все сильніше витісняє фізичні кнопки.

Крім того, зазначено, що американцям дуже не подобаються підсклянники нових автомобілів: власники часто нарікають на їхню неуніверсальність щодо розмірів тари для напоїв.

Рейтинг надійності

Лідером цьогорічного рейтингу виявився Lexus: у нього в середньому 166 проблем на 100 машин. Хоча рік тому цей бренд був лише на восьмому місці, хай і з дуже близьким результатом (174 проблеми). На другому місці розташувався Nissan (169), піднявшись із торішнього шостого рядка. Бронзу, як і 2024-го, взяла марка Hyundai (173 проблеми на 100 машин).

Однією із сенсацій став зліт бренду Jaguar на четвертий рядок (175), хоча торік він був лише п'ятнадцятим (з результатом 188 проблем на 100 машин). З іншого боку – бренд Ram, який рік тому був лідером рейтингу (149), а зараз скотився аж на двадцять п'яту сходинку (218 проблем на 100 машин).

Головним невдахою рейтингу в цьому виявилася марка Audi (269), яка опустилася на останній рядок. Неподалік розташувався і споріднений Volkswagen (225). Причому проблеми у німецьких машин не лише у сенсорних медіасистемах та маленьких підсклянниках.

Проблеми електромобілів

Марки Tesla (200) та Rivian (274) традиційно проходять поза заліком, оскільки ці компанії не надали агентству J.D. Power частину інформації. Середній рейтинг електромобілів (212 проблем на 100 машин), як і раніше, незавидний.

Зважаючи на все, вони не виправдовують очікування покупців саме через незручності із зарядкою. Тому звичайні гібриди (в середньому 196 проблем на 100 машин) і особливо паливні автомобілі (184) визнані менш проблемними.

Нагадаємо, раніше експерти назвали найпопулярніші авто в Україні. Так, вже не перший рік бренд Volkswagen впевнено перевищує всі інші серед вживаних легковиків, які завозять в країну численні підприємці. Кожен десятий імпортований б/в автомобіль з пробігом має на капоті логотип VW.