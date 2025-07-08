Настала спека: 5 правил безпеки для водія

Висока температура - це не тільки дискомфорт, це ще й загроза безпеці руху і більш складні умови для роботи техніки. Навіть за кермом найпередовішої моделі водій не має права ігнорувати спеку.
Про основні правила поведінки під час високої літньої температури читайте в матеріалі РБК-Україна.
Саме у спеку ми найчастіше відчуваємо безпричинну втому, сонливість і розсіювання уваги. І нічого дивного, адже так працює наш організм: коли порушується баланс води та солей, мозок і м’язи отримують менше кисню, що уповільнює реакцію.
За даними фізіологів, при температурі +25°C людина може зберігати увагу на рівні, необхідному для водіння, протягом 4-5 годин. Але вже при +30°C цей час скорочується до 1,5-2 годин. Це означає, що втомлений від спеки водій не встигне вчасно зреагувати на небезпеку.
Що ж робити, щоб спека не стала загрозою за кермом? Від тих же науковців є кілька підказок, які не потребують чого особливого для виконання.
Навіть якщо в авто працює клімат-контроль, це не гарантує комфортної температури. Наприклад, при великій кількості пасажирів вологість підвищується, і кондиціонер не може впоратись з завданням.
Медики радять, щоб різниця температури в салоні та на вулиці не перевищувала 7-8°C. Тобто, якщо надворі +35+40°C, у машині має бути не нижче +28+32°C - що теж неідеально. Тому навіть з кондиціонером водієві варто зупинятися кожні 1,5-2 години, щоб перепочити в тіні або прохолодному місці.
У спеку тіло втрачає до 1,5 літра рідини щогодини. Зневоднення уповільнює реакцію, бо тканини недоотримують кисень. Завжди майте в машині 1-2 пляшки питної води. Краще купувати невеликі пляшки - так вода швидше використовується і не встигає зіпсуватися.
У спеку уникайте жирної та солодкої їжі - вона сприяє втраті вологи та уповільнює обмін речовин. Перед поїздкою добре випити томатного соку: завдяки вмісту калію він допомагає підтримувати водно-сольовий баланс.
Якщо авто довго стоїть або рухається під прямим сонцем, затіняйте непотрібні водієві вікна шторками або екранами. Це не повністю усуне парниковий ефект, але знизить температуру в салоні.
Спрямовуйте холодне повітря кондиціонера через ті дефлектори, які дують униз - на ноги. Саме на ногах розташовано багато температурних рецепторів, і якщо ногам комфортно, то й усьому тілу буде легше переносити спеку.
Як би там не було, більшу частину загроз, що тягне за собою літня спека, допомагає вирішити кондиціонер. Який сьогодні є практично в кожній більш-менш молодій машині. При тому будь-хто може побачити, як багато автомобілів, де його не може не бути, їздять у літку з відкритими вікнами.
Тобто в Україні не всі водії машин використовують свій охолоджувач повітря: чи то через бажання зекономити пальне, чи то через нестачу грошей на заправку системи холодоагентом, чи то через інші проблеми з технічним станом "кондишена". Між тим, досить лише порівняти вартість ремонту кліматичної установки і кошторис аварії, яка може статись перевтому водія у розпеченому салоні.
Раніше в нашій публікації ми розповідали автомобілістам, що робити, аби багажник не вибухнув влітку і як захистити авто від перегріву.
Також у наших публікаціях нещодавно йшлося про те, як не потрапити в аварію через спеку на дворі.
При підготовці статті були використані матеріали Autobild та Motor.