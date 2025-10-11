Морози вже йдуть: водіям терміново необхідно зробити ці 5 речей

Перший мороз: у чому загроза для авто

Мороз впливає на якості матеріалів: все, що містить вологу, змінює свій агрегатний стан - замерзає, олива густішає, дизпальне (літнє) кристалізується, пластики і гума втрачають еластичність…

Якщо автомобіль молодий або доглянутий, на його поведінці це не відбивається. Але якщо в системах та агрегатах є деякі слабкі місця, мороз виступає каталізатором проблеми - тому в перші морозні ранки не всі водії виїжджають з парковки. Проте, є конкретні запобіжні заходи щодо зустрічі зими.

Вода замерзне

В бачку омивача скла напередодні морозів вже має плескатись незамерзаюча рідина. Якщо ви згадали про це тільки після замерзання омивайки – не чекайте, що омивач у вас запрацює скло: щоб розплавити цю маленьку брилу, доведеться докласти трохи зусиль.

Перевірте також, чи не забули пасажири в салоні чи в багажнику скляної тари з водою або з напоями. Перетворившись на лід, ці рідини розірвуть скло і – відразу чи після відлиги - утворять в машині потоп.

Фото: низька температура швидко проявляє проблеми, приховані у системах немолодого автомобіля (unsplash.com)

Робочі рідини

Пригадайте, чи не доводилось протягом останнього часу, скажімо, місяця-двох, доливати робочі рідини в бачки під капотом. Якщо так, антифриз, гальмівна рідина, рідина гідропідсилювача керма протягом перших морозних годин можуть опинитись на асфальті.

Неприємність у тому, що коли в системі була бодай найменша негерметичність, проблемні деталі - ущільнювачі, прокладки, шланги, патрубки - на морозі "задубіють" і остаточно втратять еластичність. А значить, рідина покине систему. І це ще один аргумент за те, щоб перед холодним сезоном привести всі важливі системи авто до ладу.

Шини

Чи немає на вашому авто колеса, яке має звичку час від часу стиха втрачати тиск? Якщо вам доводилося періодично завітати на шиномонтаж і підкачувати якусь шину, налаштовуйтесь на те, що з настанням морозних днів його доведеться ремонтувати всерйоз. Причина приблизно та сама, що й в попередньому випадку.

Дверні ущільнювачі

Якщо напередодні першого морозу видався вологий день, з туманом чи дощами, на вас може чекати дуже захоплива пригода: двері машини немов намертво приклеїлися до кузова. Так буває, якщо гумові ущільнювачі звечора були мокрими, через що примерзли до металу дверного прорізу.

Між іншим, головне вранці - не відірвати дверні ручки, які точно ні в чому не винні, але за які водій та пасажири нещадно тягнуть, намагаючись потрапити в салон.

Щоб двері відкривались легко, гумки по їх периметру треба як мінімум підтримувати сухими. А в ідеалі їх слід на зиму змастити спеціальним препаратом або звичайним милом.

Фото: чим старше авто, тим більше проблем проявляється у нього в морозну погоду (unsplash.com)

Пошкодуйте двірників

Залишаючи машину на ніч напередодні морозів, переконайтесь, що щітки її склоочисників не мокрі. Якщо так, їх треба витерти серветкою. А якщо ще іде дощ чи висить туман, треба підставити щось під повідці (наприклад, сірникові коробочки), щоб мокрі гумки не торкались мокрого скла.

Якщо цього не зробити, великого лиха не буде, але вранці вам доведеться витратити певний час на відтаювання двірників, які примерзли до скла. Важливо, щоб такого ранку ви не вмикали склоочисники, не переконавшись, що щітки вільні - інакше є ризик порвати гумки, а то й перегріти моторчик приводу. Що закінчується часто втратою ним потужності.

Найголовніше

Отже, нічого хитрого або витратного з точки зору фінансів напередодні холодів робити не треба. Але ігнорувати цю невелику інспекцію теж не варто. В будь-якому випадку, якщо у вас не дуже молода машина, перші кілька холодних ранків з особливою увагою оглядайте її з усіх боків перед тим, як вирушити у дорогу.