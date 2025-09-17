Експерти назвали місяці, коли купувати авто найвигідніше

Купівля автомобіля, і нового, і вживаного, справді може бути вигіднішою, якщо вгадати з часом покупки. Спираючись на вітчизняні та закордонні дослідження, розберемося, коли найкраще збиратись до автосалону чи на авторинок.

Про те, коли саме слід шукати автомобіль для покупки, щоб зекономити за рахунок вдалого сезону, читайте в матеріалі РБК-Україна .

Експерти про найкращий час купувати авто

Активність покупців на ринку вживаних авто демонструє не аби які сезонні коливання. Для багатьох країн Європи (і Україна у тому числі) характерна найнижча активність ринку у червні. Також помітно низький попит у грудні і травні кожного року.

Воно нічого дивного, адже на початку літа громадяни-європейці традиційно готуються до відпустки (або вже перебувають у ній), створюючи для неї запас грошей. У грудні свідомість і бюджети споживачів також зайняті не зміною транспорту, а різдвяно-новорічними канікулами. Так само як у травні - травневими святами.

Тому в названі періоди кожному покупцю особливо раді і в дилерських центрах, і на авторинку, і на сайтах оголошень в інтернеті.

Коли купувати машині невигідно

Найбільш активними покупці виявляються у таких місяцях: вересень, жовтень і листопад. О цій порі ринок зазвичай оживає після сезону відпусток, спрацьовує відкладений попит. Восени в автомобільному світі Європи починається новий модельний рік, виробники виводять у продаж нові покоління моделей і оновлені версії вже відомих машин (рестайлінг).

А в Україні є ще один додатковий "осінній" чинник - аграрії спродують вирощений урожай і шукають, на що витратити вільні кошти.

Відтак, купувати авто восени не варто – ціна буде найвищою, а знижки - найменшими. В автосалонах в цю пору найменше різного роду заохочуваних акцій і програм лояльності.

Який місяць найкращий для купівлі авто

Автомобільні маркетологи кажуть, що один із найвигідніших місяців для купівлі вживаного авто - січень. На самому початку року ймовірність знайти авто за ціною принаймні на 5 % нижчою за ринкову - приблизно на 41,1 % вища, ніж середньорічна.

Також сприятливі для покупців грудень і січень. У ці місяці часто бувають знижки або продавці більш схильні торгуватись або пропонувати вигідні умови, щоб завершити рік чи вичистити залишки. Тому що автосалонам край необхідно розпродати моделі поточного року виробництва, адже цими днями вони на очах стають на рік старші.

Сприятливий для покупців період триває і після новорічних свят, іноді – аж до кінця зимового періоду. Залишається можливість знайти акційні пропозиції, особливо на машини, котрі щойно перейшли в статус "дорестайлових" або знов таки з минулорічним виробництвом.

Рекомендації для покупців

Отже, якщо говорити спрощено, коли попит високий (осінь), ціни часто вищі. А коли попит спадає (літо, кінець року), є кращі шанси знайти вигіднішу пропозицію.

Тому:

Не поспішайте. Якщо машина не потрібна терміново, є сенс відкласти покупку до січня‑лютого або грудня, щоб скористатись нижчим попитом і можливістю торгу.

Слідкуйте за акціями і завершенням модельного року. Коли вийде нове покоління моделі чи рестайлінг - попередні версії можуть продаватись із знижками.

Вчасно зупинитись. Іноді надто тривале вичікування може надати ведмежу послугу. Всі цікаві екземпляри (комплектації, кольори, модель двигуна) будуть розпродані за повною ціною, а за акційною ціною зрештою продаватимуть або бідно укомплектовані залишки, або навпаки надто дорогі версії з неекономічним найпотужнішим мотором.

Одне слово, вміння економити гроші – це вид мистецтва, яке варто опанувати, якщо є бажання придбати цікаву машину за прийнятною ціною.