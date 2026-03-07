UA

Лише кросовери? В Україні визначили десятку фіналістів "Авто року 2026"

10:24 07.03.2026 Сб
2 хв
Які авто максимально наблизились до перемоги?
aimg Костянтин Широкун
Фото: в Україні визначили десятку фіналістів "Авто року 2026" (Костянтин Широкун, РБК-Україна)

В Україні визначилась десятка автомобілів-фіналістів акції "Автомобіль року в Україні 2026". Саме з представленої десятки буде обрано переможця головної номінації акції – Автомобіль року 2026.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на організаторів акції.

Читайте також: На честь ювілею: Skoda Octavia отримала незвичне оновлення

За процедурою акції, незабаром експертне журі на тест-драйві протестує ці автомобілі та віддасть свої голоси за головну та додаткові номінації.

За сумою балів експертного та громадського журі буде визначено переможця у головній та додаткових номінаціях.

Автомобілі-претенденти на головну номінацію "Авто Року 2026" виглялають так:

  • Audi A6
  • BMW iX
  • Chery Tiggo 4 Hybrid
  • Cupra Formentor
  • Mercedes-Benz G 580 EQ
  • Peugeot 3008
  • Renault Duster
  • Skoda Enyaq
  • Subaru Forester
  • Volvo XC90

Переможці "Авто року"

Нагадаємо, раніше в Україні обрали "Авто року 2025". Переможцем щорічної акції став Škoda Kodiaq. Також у ході церемонії нагородження обрали кращі машини у різних категоріях.

Варто зазначити, що акція "Автомобіль року в Україні" проводиться з 2001 року. При визначенні переможців враховується як думка експертного журі, до якого входять автомобільні журналісти України, так і вибір громадського журі під час онлайн-голосування.

Як правило, у "Авто року в Україні" беруть участь нові моделі автомобілів, які були вперше офіційно представлені та надійшли у продаж в Україні до 1 січня поточного року.

