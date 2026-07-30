Китайські автомобілі захоплюють світ: чи стануть лідерами продажів в Україні

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Китайські авто особливі , але з часом все змінюється

, але з часом все змінюється Що їм заважає домінувати вже сьогодні?

вже сьогодні? Коли китайський автопром наздожене традиційні бренди

традиційні бренди "Китайці" гарантовано відвоюють частку ринку, але за чий рахунок?

Фото: зовні не відрізнити "китайця" від "європейця": заводи КНР перекупили найкращих дизайнерів світу (unsplash.com)

Чому про них говорять

Китайські автопром дивує. Його автомобілі тепер стильні як італійські, технічно складні як німецькі, насичені девайсами як японські, комфортабельні як французькі, доступні як корейські. Але ж, спитаєте ви, чому тут дивуватись, якщо всі вигоди вже кимось відтворені?

А тому, що якихось двадцять років тому китайського автопрому ще не було. Принаймні, у тому загальноприйнятому вигляді, який має масове виробництво авто в індустріальних країнах.

Практично до 2000-х у Китаї було кілька державних автозаводів, які випускали безнадійно старі моделі за радянськими, американськими та європейськими ліцензіями - ЗІЛ, ГАЗ, Peugeot, Jeep, Volkswagen.

Але коли внутрішній ринок почав стрімко зростати, китайська держава стала на захист вітчизняного виробника і закрила кордони для чужих машин.

Встановили велике ввізне мито на автомобілі, аж до 260 %, а внутрішніх автовиробників з іноземним капіталом зобов’язали тримати контрольний пакет акцій за китайськими громадянами. Так місцеві заводи отримали доступ до передових технологій.

Завдяки таким заходам автомобільне виробництво стало прибутковим бізнесом, куди вигідно інвестувати кошти. Тепер у китайських виробників з’явилися гроші на нові технології, обладнання, найкращих конструкторів і модних дизайнерів - їх почали перекупати у найвідоміших автозаводів Європи і Штатів.

Причому держава не залишилась осторонь і тут - профільне міністерство давало дозвіл на виробництво транспорту тільки достатньо авторитетним і розвиненим компаніям.

Китайська експансія до Європи

Олег Назаренко, генеральний директор Всеукраїнської асоціації автоімпортерів і дилерів (ВААІД), підтверджує прогрес у розвитку автомобілів китайських марок, акцентуючи на їхньому проникненні на європейські ринки:

"В Європі вже мають проблему, як захищати ринок від китайських авто. Так, вулиці великих європейських міст сьогодні заповнені машинами місцевих марок. Така традиція, це патріотично: в Німеччині - німецькі, во Франції - французькі тощо. Але таксі чомусь мало не половина - китайські.

Тобто там, де не буде звинувачень в непатріотизмі, люди відразу купують раціональний автомобіль - сучасний, стильний і за доступною ціною. Колись так було з корейськими автобрендами, які почали підкорювати Європу з таксопарків".

Старі бренди, начувайтеся!

Отже, в наш час авто з Піднебесної наздогнали конкурентів (тепер можна так говорити) за більшістю характеристик. Результатом стрімкого розвитку конструкцій і виробництва стали рекордні 30,27 млн легкових авто, випущені у Піднебесній 2025 року.

Китай остаточно закріпив за собою статус світового лідера автопрому - звісно, у плані кількості. Та й з якістю справи непогані: більшість китайських моделей відповідає основним світовим стандартам.

Водночас на внутрішньому ринку Китаю, попри рекордні обсяги продажів, панує жорстка конкуренція. Надлишкові виробничі потужності та цінові війни спонукають місцеві компанії дедалі активніше виходити на зовнішні ринки.

У результаті експорт китайських автомобілів у 2025 році перевищив 7 млн одиниць, що більш ніж удвічі перевищує показник 2022 року і робить Китай найбільшим автомобільним експортером світу.

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Чому їх купують?

Воно і справді, не всім автомобілістам зрозуміло, у чому сенс покупки машини маловідомої марки за чималі таки гроші - хай і менші за цінник більш маститих конкурентів? Насправді причин чимало:

Це нові машини . Без змотаного пробігу, без прихованих сюрпризів, з гарантією того, що перші три-п’ять років не буде вагомих проблем;

. Без змотаного пробігу, без прихованих сюрпризів, з гарантією того, що перші три-п’ять років не буде вагомих проблем; Вони красиві. Більшість сучасних моделей з Піднебесної мають яскравий, трендовий дизайн;

Сучасна техніка . Більшість китайських машин мають комплектацію з модними турбомоторами і автоматичною трансмісією, аж до преселективних роботів. Не говорячи вже про електромобілі і гібриди;

. Більшість китайських машин мають комплектацію з модними турбомоторами і автоматичною трансмісією, аж до преселективних роботів. Не говорячи вже про електромобілі і гібриди; Якість . І з точки зору конструкції, і в розумінні ретельності складання і добротності матеріалів китайці справді мають прогрес - їхні машини (принаймні поки є новими) тепер сприймаються як цілком адекватні;

. І з точки зору конструкції, і в розумінні ретельності складання і добротності матеріалів китайці справді мають прогрес - їхні машини (принаймні поки є новими) тепер сприймаються як цілком адекватні; Ціна . Звісно, "китайців" не роздають задарма, але в цілому вони все одно суттєво дешевші за однокласників від більш поважних марок у подібній комплектації;

. Звісно, "китайців" не роздають задарма, але в цілому вони все одно суттєво дешевші за однокласників від більш поважних марок у подібній комплектації; Зміни у настроях. У світі виросла нова генерація споживачів, яким байдуже до славної історії старих автомобільних марок, але які знають, що китайські гаджети (смартфони, планшети, комп’ютери) - передові і правильні. Тим більше що покоління зумерів великою мірою сприймає автомобіль саме як гаджет, який додатково може їздити.

Фото: яскравий приклад: Xiaomi SU7 - авто виробництва не автомобільної, а "гаджетової" компанії (unsplash.com)

Що не так з "китайцями"

Між тим, в жодному разі не можна сказати, що машини китайських марок вже сягнули рівня класичних брендів і дихають їм у потилицю. Перш за все справа у такому старомодному понятті як репутація.

Українські автомобілісти з досвідом можуть пригадати, наскільки сумнівними були китайські машини першої хвилі, які намагались продавати у нас: з конструктивним асорті всередині і недолугим дизайном ззовні.

Це було зовсім нещодавно, і хіба можна за 15 - 20 років створити таку конструкторську школу, досвід і наробки, до яких інші автовиробники крокували століття і більші?

Добре, скажімо, китайці змогли і створили - але найсумніше те, що переконатись у ресурсі і надійності сучасних китайців немає змоги. Справа у тім, що всі екземпляри ще надто молоді і малочисельні, щоб робити грунтовні висновки про їхню витривалість і поведінку після пробігу у кількасот тисяч кілометрів.

Отже, причини, які гальмують подальше поширення китайських авто у світі і в Україні, такі:

Питання до довговічності і витривалості (ресурсу);

Низький статус брендів в очах більшості користувачів;

Недосконалі системи активної безпеки і асистенти водія;

Сумніви щодо постачання запчастин у майбутьому;

Швидка втрата вартості на випадок продажу машини.

Що буде далі

Китайці (в лапках і без) прогресуватимуть і далі. Але не варто думати, що згодом вони стануть такими ж довершеними як, скажімо, Mercedes чи Lexus. Ні, "китайці" будуть саме такими, якими вони потрібні на ринку.

Почасти вони цей ринок і трансформували - знизивши значущість бренду для покупця на фоні зниження ціни. Тим більше, що і "Мерседеси" з "Лексусами" та іншими "Хондами" теж уже не ті, що колись - вічні автомобілі з нестаріючим дизайном і мотори-мільйонники тепер нікому не потрібні.

Одне слово, "китайці":

Вже не зникнуть і закріпляться на ринку;

і закріпляться на ринку; Але й катастрофи на ньому не нароблять . Принаймні, в найближче десятиріччя. Показова ситуація з китайськими електромобілями, яких з 2026 року позбавили митних пільг (разом з іншими "електричками") - як тільки ціни на них зросли, продажі впали мало не до нуля;

. Принаймні, в найближче десятиріччя. Показова ситуація з китайськими електромобілями, яких з 2026 року позбавили митних пільг (разом з іншими "електричками") - як тільки ціни на них зросли, продажі впали мало не до нуля; Не будуть геть дешевими . Щопокоління китайські моделі стають більш досконалими, а це задирає собівартість;

. Щопокоління китайські моделі стають більш досконалими, а це задирає собівартість; Відкусять частину бюджетного (для початку) сегменту - наприклад, у деяких народних французьких моделей;

- наприклад, у деяких народних французьких моделей; Перехоплять покупців з вторинного ринку . Зокрема тих, хто вже обпікся, купивши колись вживану машину з "убитим" турбомотором класу даунсайзинг чи преселективним автоматом типу DSG;

. Зокрема тих, хто вже обпікся, купивши колись вживану машину з "убитим" турбомотором класу даунсайзинг чи преселективним автоматом типу DSG; Поступово піднімуться у статусі - скажімо, до рівня корейців. Схожа картина була у 1950-60-х з японцями, яких до того у світі знали як виробників олівців і кухонного посуду - і які несподівано показали аж самим американцям, як треба робити автомобілі.

"Китайці": Made in Ukraine

Олег Назаренко, голова ВААІД, малює Україні таку "китайську" перспективу:

"Проблема захисту ринку від "китайців" у тому, що в Європі все намагаються робити за законом. А якщо офіційно, за паперами, машина буде більш як наполовину європейська - вона вже не "китаєць", і не пускати її на ринок не можна.

Тому зрозуміло, для чого китайський гігант BYD будує зараз завод в Угорщині. Там випускатимуть європейські автомобілі BYD чи якоїсь іншої марки, які можна буде без обмежень продавати в Європі.

На цьому фоні можна прогнозувати появу після війни подібних підприємств і в Україні. У нас угода з Європою про нульову ставку розмитнення автомобілів.

І значить все, що складуть китайці на нашій території з локалізацією 50 % і більше, буде вільно постачатись до європейських країн. Наш внутрішній ринок невеликий, а до Європи з українських заводів китайські бренди залюбки застрибнуть.

Більше того, якщо в Україні на базі власних родовищ літію на Кіровоградщини, запустити виробництво тягових батарей, на самих тільки акумуляторах можна буде сягнути потрібних 50 % локалізації електромобілів.

І тоді ми вже говоритимемо не про експансію китайських машин на наших шляхах, а про українських "китайців" для ринку Європи".

На завершення

Якщо вам раптом спало на думку придбати китайську машину, не женіть цю ідею відразу геть. В наш час у такому рішенні можна знайти не один резон.

Наприклад, якщо ви хочете щось сучасне і яскраве, якщо ви не хочете переплачувати за неважливі для вас речі типу статусності, якщо ви не плануєте користуватись машиною багато років - цілком можливо, що ваше наступне авто носитиме китайській бренд на радіаторі.