Як зекономити на ремонті авто без ризиків для безпеки: важливі поради водіям

Навіть народні моделі авто в наш час потребують кваліфікованого сервісу. Але багатьом власникам висококласні СТО не по кишені - як бути, щоб машина не стала небезпечною і не виснажувала сімейний бюджет?
Про те, як зекономити на ремонті авто і при тому не нашкодити собі і машині, читайте в матеріалі РБК-Україна.
Бувалий водій знає, що скупий платить двічі, і що дешева рибка - погана юшка, і що яка ціна, така й річ. Але є й інша мудрість, теж прадавня: хочеш зробити добре - зроби сам.
І коли коштів на дорогий автосервіс з професіоналами високого класу немає, залишається якщо не шукати компромісів, так братися за інструмент самому.
Багатьох українських водіїв це аж ніяк не лякає, але для стороннього спостерігача це трохи дивно. Особливо якщо взяти до уваги, що автомайстерень в країні незліченна кількість. Проте, найкраща їх частина не по кишені пересічному автовласнику. А ті, що по кишені, часто не задовольняють якістю.
Оскільки будь-який автосервіс - сфера послуг, а в ній клієнт буває не тільки правий, спробуємо розібратись, чому водієві може не сподобатись та чи інша СТО.
Перш за все - така собі оперативність, адже на хорошій станції чекати вільного майстра доводиться по кілька днів. Це менш актуально для великих міст, але сувора реальність для обласних центрів і менших населених пунктів.
Друга претензія– незадовільний результат. Не рідкість, коли після ремонту симптоми несправності залишаються. Або, як варіант, з’являються інші. Таке буває через помилки діагностики, але іноді винен і майстер, який замінював деталі і порушив технологію.
Третє, що змушує багатьох клієнтів шукати іншу майстерню чи взагалі альтернативних варіантів - дуже дорого. Або з об’єктивних причин, або через надмірні апетити конкретних сервісменів.
Менеджери у столі замовлень по кілька разів на день якщо не чують це питання, то читають його в очах клієнтів. Чимало відвідувачів дивуються, коли бачать рахунок за роботу і деталі.
Між тим, структура тарифів на СТО останніми роками суттєво змінилася - через особливості конструкції нинішніх машин. За оцінками учасників ринку, оснащення сучасного мультибрендового сервісу обходиться у сотні тисяч євро, а дилерського - часом і понад мільйон. Ці інвестиції закладаються у вартість кожної нормо-години.
Отже, у вартості нормо-години:
Говорячи про ціни, слід чесно відповісти собі на одне питання: чи справді на СТО так дорого, чи може, ми просто недостатньо заможні?
Треба зрозуміти, що сервіс для сучасних машин не може бути дешевим. Конструкції в наш час складні, більшість систем пов’язані з електронними блоками, а значить будь-яке втручання в них потребує знання електроніки та відповідного обладнання.
І тут варто відзначити характерну саме для України особливість: вживані машини високого класу, яких повно на наших вулицях, часто купують громадяни з обмеженими фінансовими можливостями.
І поки машина працює, все гаразд. Але коли вона ламається (а це трапляється скоро, бо недаремно машина мала таку спокусливу ціну при покупці), власник буває вражений рахунком, який йому виставляють на СТО.І зрештою просто не може віддати таке авто в ремонт кваліфікованим високооплачуваним майстрам.
Олександр Черевко, керівник підрозділу сервісу та технічної підтримки компанії Robert Bosch в Україні, говорить з цього приводу:
"Насправді це доволі поширена ситуація. Проте, купуючи авто, треба орієнтуватись не тільки на суму "на руках", а й на свою фінансову спроможність у перспективі. Обираючи машину високого класу за помірну ціну, слід розуміти, що її обслуговування не здаватиметься таким доступним, як ціна".
Отже, перший рецепт для зниження витрат на утримання авто - придбати модель, яка потребує менше коштів на сервіс та ремонти. Це може бути:
Між тим, тішить, що в країні таки є прошарок автомобілістів, які навіть маючи певну фінансову спроможність, свідомо використовують машини бюджетного сегменту.
Сенс - щоб утримувати їх без напруження для гаманця. При тому комплектуючи авто висококласними шинами, фірмовими запчастинами, дорогою оливою… І підтримуючи в порядку такі необов’язкові ("на швидкість не впливає") опції як кондиціонер, системи безпеки та нейтралізації вихлопу.
Навіть якщо вважати ремонт власними силами справою відчайдухів та ентузіастів, зекономити гроші при зверненні до професіоналів теж можна. Хоча це справа не кількох хвилин, бо доведеться вжити певних розгорнутих заходів.
Свій механік. Шукайте відповідального майстра з великим досвідом, від якого можна очікувати перш за все добросовісного ставлення до роботи. Як мінімум використовуйте його для діагностики і консультацій - якщо вже не буде змоги замовляти у нього ремонт.
Чужий досвід. Щоб знайти місце ремонту з високою якістю і прийнятною ціною, збирайте більше інформації. Звертайтесь до досвіду людей, які експлуатують вашу модель автомобіля і вже пройшли через технічні проблеми, подібні вашим. І бажано використовувати кілька джерел, перевірячи дані.
Адекватна СТО. Це найскладніше, бо потрібні: надійна діагностика, гарантія на виконану роботу, дозвіл бути присутнім при ремонті (це бажано для спілкування з майстром - виконавцем роботи), гарні відгуки від колег-автомобілістів.
Спеціалізовані майстерні. "Свій" майстер та "своя" СТО - це дуже добре, але деякі види робіт буває вигідно виконувати на спеціалізованих підприємствах. Наприклад, є окремі майстерні по кондиціонерам, по стартерам і генераторам, по коробкам-автоматам тощо.
Власними руками. Деякі види сервісних робіт та ремонтів можна виконати власними силами. Але і можливість в цілому, і успіх залежать від моделі автомобіля. Тому передусім треба підготуватись - розібратись з алгоритмом дій і запастись потрібним інструментом.
Дещо для свого авто можна справді зробити власними руками. В першу чергу, йдеться про планове ТО і заміни деталей, не пов’язаних з електронними системами.
Зокрема, перелік операцій ТО-1 складається з візуальної перевірки деяких параметрів і заміни витратних деталей:
Щодо більш масштабних робіт, зазвичай не становить космічної складності заміна гальмівних колодок, свічок запалювання, шарнірів підвіски і рульового управління.
Найперша порада - завчасна підготовка, тобто наявність потрібного інструменту і вивчення порядку дій.
Проте, маємо тут застерегти тих автомобілістів, які шукають альтернативних варіантів і збираються ремонтувати машину "на гаражах" або власними силами. Навіть якщо є зручне місце, яма (підйомник) та інструмент, справа може упертись в невидимий бар’єр: інформація.
Олександр Черевко, керівник підрозділу сервісу та технічної підтримки компанії Robert Bosch в Україні, розповідаючи про основи якісного обслуговування транспорту, говорить:
"Для повноцінного ремонту майстрам СТО потрібні інформаційні бази автовиробників, доступ до яких коштує кілька тисяч євро. І це тільки для однієї марки автомобіля і це підписка тільки на рік. Успішні автомайстерні платять ці гроші, при тому що чимало з них обслуговують машини 5 - 10 брендів".
Експерт також говорить, що іноді і цих даних виявляється замало. І на такий випадок в авторитетних мережевих СТО є доступ до фірмової лінії технічної підтримки. Її спеціалісти допомагають вирішити проблеми ремонту або надають потрібну інформацію.
Це слід мати на увазі тим, хто спробує обійтися без професіоналів. Якщо потужні СТО платять тисячі євро за технічну інформацію і підказки професійних консультантів, чи ви зможете обійтися без цього?
Прагнути економії на ремонті машини слід з великою обережністю - правильно буде говорити про оптимізацію витрат. Інакше є ризик зробити машину небезпечною.
А з продуманою "сервісною політикою" справді можна буде не платити зайвих грошей - але ми б радили в першу чергу шукати не дешевшу майстерню, а якість, відповідальність і гарантію на виконані роботи.
Раніше в нашій публікації ми говорили про недобросовісних сервісменів і розповідали, як розводять клієнтів на СТО, згадавши три ефективних способи.