Як зекономити на ремонті авто без ризиків для безпеки: важливі поради водіям

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Кваліфікований ремонт сучасного авто не може бути дешевим

сучасного авто не може бути дешевим В Україні висока ціна ремонту не означає автоматично якісний ремонт

не означає автоматично якісний ремонт Р емонтувати машину власними силами все складніше навіть за великого бажання

все складніше навіть за великого бажання Попри все, змога зекономити на сервісі машини є - але треба постаратись

Фото: сучасні автомобілі складні, і сервісу вони потребують відповідного (gettyimage.com)

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Бувалий водій знає, що скупий платить двічі, і що дешева рибка - погана юшка, і що яка ціна, така й річ. Але є й інша мудрість, теж прадавня: хочеш зробити добре - зроби сам.

І коли коштів на дорогий автосервіс з професіоналами високого класу немає, залишається якщо не шукати компромісів, так братися за інструмент самому.

Багатьох українських водіїв це аж ніяк не лякає, але для стороннього спостерігача це трохи дивно. Особливо якщо взяти до уваги, що автомайстерень в країні незліченна кількість. Проте, найкраща їх частина не по кишені пересічному автовласнику. А ті, що по кишені, часто не задовольняють якістю.

Що не так з автосервісом

Оскільки будь-який автосервіс - сфера послуг, а в ній клієнт буває не тільки правий, спробуємо розібратись, чому водієві може не сподобатись та чи інша СТО.

Перш за все - така собі оперативність, адже на хорошій станції чекати вільного майстра доводиться по кілька днів. Це менш актуально для великих міст, але сувора реальність для обласних центрів і менших населених пунктів.

Друга претензія– незадовільний результат. Не рідкість, коли після ремонту симптоми несправності залишаються. Або, як варіант, з’являються інші. Таке буває через помилки діагностики, але іноді винен і майстер, який замінював деталі і порушив технологію.

Третє, що змушує багатьох клієнтів шукати іншу майстерню чи взагалі альтернативних варіантів - дуже дорого. Або з об’єктивних причин, або через надмірні апетити конкретних сервісменів.

Чому так дорого?

Менеджери у столі замовлень по кілька разів на день якщо не чують це питання, то читають його в очах клієнтів. Чимало відвідувачів дивуються, коли бачать рахунок за роботу і деталі.

Між тим, структура тарифів на СТО останніми роками суттєво змінилася - через особливості конструкції нинішніх машин. За оцінками учасників ринку, оснащення сучасного мультибрендового сервісу обходиться у сотні тисяч євро, а дилерського - часом і понад мільйон. Ці інвестиції закладаються у вартість кожної нормо-години.

Отже, у вартості нормо-години:

діагностичне обладнання та ліцензійний софт до нього. На сучасних авто більшість систем об’єднані комп’ютерним управлінням, і без сканера буває навіть неможливо поміняти витратні деталі, наприклад, гальмівні колодки;

до нього. На сучасних авто більшість систем об’єднані комп’ютерним управлінням, і без сканера буває навіть неможливо поміняти витратні деталі, наприклад, гальмівні колодки; інформаційна підтримка - передплата на інформаційні бази автовиробників і гарячі лінії технічної підтримки. Рівень технологій в авто тепер такий, що навіть підготований інженер не може знати всіх тонкощів ремонту;

- передплата на інформаційні бази автовиробників і гарячі лінії технічної підтримки. Рівень технологій в авто тепер такий, що навіть підготований інженер не може знати всіх тонкощів ремонту; спеціальний інструмент . Конструктори дедалі менше думають про зручність ремонту машини, і все частіше буває потрібен спеціальний інструмент - іноді свій для кожної моделі;

. Конструктори дедалі менше думають про зручність ремонту машини, і все частіше буває потрібен спеціальний інструмент - іноді свій для кожної моделі; навчання персоналу , підтримання його кваліфікації. Щоб механік ефективно використовував свій високооплачуваний робочий час і нічого не зламав під час ремонту, він мусить регулярно вивчати особливості нових моделей;

, підтримання його кваліфікації. Щоб механік ефективно використовував свій високооплачуваний робочий час і нічого не зламав під час ремонту, він мусить регулярно вивчати особливості нових моделей; податки . Серйозні підприємства, від яких можна очікувати якісного сервісу і гарантії на виконані роботи, працюють прозоро - і це відбивається на тарифах;

. Серйозні підприємства, від яких можна очікувати якісного сервісу і гарантії на виконані роботи, працюють прозоро - і це відбивається на тарифах; ризики, що буде щось додатково зламано. Про це клієнтам не говорять, але ймовірність помилки майстра при роботі з складними системами завжди є. Виправляє шкоду майстерня за свій кошт, тож у тарифах часто є така собі страховка на подібний випадок;

що буде щось додатково зламано. Про це клієнтам не говорять, але ймовірність помилки майстра при роботі з складними системами завжди є. Виправляє шкоду майстерня за свій кошт, тож у тарифах часто є така собі страховка на подібний випадок; гарантія на виконані роботи. Приблизно те саме, що і попередній пункт. Ймовірність випадкової помилки виконавця часто закладається у вартість нормо-години.

Дуже дорого – це скільки?

Говорячи про ціни, слід чесно відповісти собі на одне питання: чи справді на СТО так дорого, чи може, ми просто недостатньо заможні?

Треба зрозуміти, що сервіс для сучасних машин не може бути дешевим. Конструкції в наш час складні, більшість систем пов’язані з електронними блоками, а значить будь-яке втручання в них потребує знання електроніки та відповідного обладнання.

І тут варто відзначити характерну саме для України особливість: вживані машини високого класу, яких повно на наших вулицях, часто купують громадяни з обмеженими фінансовими можливостями.

І поки машина працює, все гаразд. Але коли вона ламається (а це трапляється скоро, бо недаремно машина мала таку спокусливу ціну при покупці), власник буває вражений рахунком, який йому виставляють на СТО.І зрештою просто не може віддати таке авто в ремонт кваліфікованим високооплачуваним майстрам.

Олександр Черевко, керівник підрозділу сервісу та технічної підтримки компанії Robert Bosch в Україні, говорить з цього приводу:

"Насправді це доволі поширена ситуація. Проте, купуючи авто, треба орієнтуватись не тільки на суму "на руках", а й на свою фінансову спроможність у перспективі. Обираючи машину високого класу за помірну ціну, слід розуміти, що її обслуговування не здаватиметься таким доступним, як ціна".

Які машини дешевше утримувати

Отже, перший рецепт для зниження витрат на утримання авто - придбати модель, яка потребує менше коштів на сервіс та ремонти. Це може бути:

модель нижче класом . В наш час можна підібрати модель В- чи С-класу, яка не поступається більшому авто за споживчими якостями - місткістю, динамікою, безпекою. Так, буде частково втрачено комфорт - шуми, вібрації, тактильні відчуття в салоні;

. В наш час можна підібрати модель В- чи С-класу, яка не поступається більшому авто за споживчими якостями - місткістю, динамікою, безпекою. Так, буде частково втрачено комфорт - шуми, вібрації, тактильні відчуття в салоні; менш престижний бренд . Часто запчастини дорожчі тільки тому, що вони - до машини преміум-класу;

. Часто запчастини дорожчі тільки тому, що вони - до машини преміум-класу; менш зношене авто. Машина може бути старша за віком (і тому дешевша), але у кращому стані через ощадливе використання попереднім власником. Такий екземпляр менше ламатиметься.

Між тим, тішить, що в країні таки є прошарок автомобілістів, які навіть маючи певну фінансову спроможність, свідомо використовують машини бюджетного сегменту.

Сенс - щоб утримувати їх без напруження для гаманця. При тому комплектуючи авто висококласними шинами, фірмовими запчастинами, дорогою оливою… І підтримуючи в порядку такі необов’язкові ("на швидкість не впливає") опції як кондиціонер, системи безпеки та нейтралізації вихлопу.

Як заощадити на ремонті

Навіть якщо вважати ремонт власними силами справою відчайдухів та ентузіастів, зекономити гроші при зверненні до професіоналів теж можна. Хоча це справа не кількох хвилин, бо доведеться вжити певних розгорнутих заходів.

Свій механік. Шукайте відповідального майстра з великим досвідом, від якого можна очікувати перш за все добросовісного ставлення до роботи. Як мінімум використовуйте його для діагностики і консультацій - якщо вже не буде змоги замовляти у нього ремонт.

Чужий досвід. Щоб знайти місце ремонту з високою якістю і прийнятною ціною, збирайте більше інформації. Звертайтесь до досвіду людей, які експлуатують вашу модель автомобіля і вже пройшли через технічні проблеми, подібні вашим. І бажано використовувати кілька джерел, перевірячи дані.

Адекватна СТО. Це найскладніше, бо потрібні: надійна діагностика, гарантія на виконану роботу, дозвіл бути присутнім при ремонті (це бажано для спілкування з майстром - виконавцем роботи), гарні відгуки від колег-автомобілістів.

Спеціалізовані майстерні. "Свій" майстер та "своя" СТО - це дуже добре, але деякі види робіт буває вигідно виконувати на спеціалізованих підприємствах. Наприклад, є окремі майстерні по кондиціонерам, по стартерам і генераторам, по коробкам-автоматам тощо.

Власними руками. Деякі види сервісних робіт та ремонтів можна виконати власними силами. Але і можливість в цілому, і успіх залежать від моделі автомобіля. Тому передусім треба підготуватись - розібратись з алгоритмом дій і запастись потрібним інструментом.

Фото: одна з проблем недорогих СТО - майстер не має інформації для ремонту (freepik.com)

Своїми руками

Дещо для свого авто можна справді зробити власними руками. В першу чергу, йдеться про планове ТО і заміни деталей, не пов’язаних з електронними системами.

Зокрема, перелік операцій ТО-1 складається з візуальної перевірки деяких параметрів і заміни витратних деталей:

Повітряні фільтр и - двигуна і салону. Це найпростіше і з цього варто почати, щоб отримати надихаючий позитивний досвід;

и - двигуна і салону. Це найпростіше і з цього варто почати, щоб отримати надихаючий позитивний досвід; Моторна олива і фільтр. Тут складніше, але все цілком доступно навіть для людини без стійких слюсарних навичок. Краще завчасно запастись ключом для фільтра чи імпровізованим пристроєм з підручних засобів;

Тут складніше, але все цілком доступно навіть для людини без стійких слюсарних навичок. Краще завчасно запастись ключом для фільтра чи імпровізованим пристроєм з підручних засобів; Паливний фільтр. Операція не складна, але іноді доводиться поморочитися із розбиранням корпусу фільтра (дизель) чи із засувками шлангів (бензин).

Щодо більш масштабних робіт, зазвичай не становить космічної складності заміна гальмівних колодок, свічок запалювання, шарнірів підвіски і рульового управління.

Найперша порада - завчасна підготовка, тобто наявність потрібного інструменту і вивчення порядку дій.

Гаража замало

Проте, маємо тут застерегти тих автомобілістів, які шукають альтернативних варіантів і збираються ремонтувати машину "на гаражах" або власними силами. Навіть якщо є зручне місце, яма (підйомник) та інструмент, справа може упертись в невидимий бар’єр: інформація.

Олександр Черевко, керівник підрозділу сервісу та технічної підтримки компанії Robert Bosch в Україні, розповідаючи про основи якісного обслуговування транспорту, говорить:

"Для повноцінного ремонту майстрам СТО потрібні інформаційні бази автовиробників, доступ до яких коштує кілька тисяч євро. І це тільки для однієї марки автомобіля і це підписка тільки на рік. Успішні автомайстерні платять ці гроші, при тому що чимало з них обслуговують машини 5 - 10 брендів".

Експерт також говорить, що іноді і цих даних виявляється замало. І на такий випадок в авторитетних мережевих СТО є доступ до фірмової лінії технічної підтримки. Її спеціалісти допомагають вирішити проблеми ремонту або надають потрібну інформацію.

Це слід мати на увазі тим, хто спробує обійтися без професіоналів. Якщо потужні СТО платять тисячі євро за технічну інформацію і підказки професійних консультантів, чи ви зможете обійтися без цього?

На завершення

Прагнути економії на ремонті машини слід з великою обережністю - правильно буде говорити про оптимізацію витрат. Інакше є ризик зробити машину небезпечною.

А з продуманою "сервісною політикою" справді можна буде не платити зайвих грошей - але ми б радили в першу чергу шукати не дешевшу майстерню, а якість, відповідальність і гарантію на виконані роботи.