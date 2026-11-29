Зима безжально обнуляє зусилля конструкторів електромобілів, які намагаються збільшити пробіг від зарядки до зарядки: на холоді запас ходу батарейних машин скорочується на 20 - 40%. Але більшу частину цієї втрати можна повернути: досить змінити кілька звичок.
Про те, від яких звичок варто відмовитись водієві електромобіля взимку і які засвоїти, читайте в матеріалі РБК-Україна.
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Для початку коротко про те, чому взимку електромобіль втрачає ефективність.
По-перше, погода: взимку треба обігрівати салон. І оскільки" безкоштовного" тепла досхочу від бензомотора в електромобіля немає, для опалення доводиться витрачати енергію тієї тягової батареї, що крутить колеса.
Відтак, чи не головний споживач енергії взимку - не тяговий двигун, а обігрів салону. Система опалення середньостатистичного електромобіля витрачає на нагрів повітря в салоні порядку 3-5 кВт на годину. При тому що у популярних моделей запас енергії в батареї - близько 20-80 кВт·год.
По-друге, хімія. У холодній літій-іонній батареї зростає внутрішній опір і сповільнюються реакції, тож вона гірше віддає і приймає енергію. До того ж частина заряду йде на підігрів самої батареї, а підзарядка за рахунок рекуперації на холодній батареї менш ефективна.
По-третє, фізика. Зимова дорога сама по собі важча для авто. Зимові шини, вода, сніг і снігова каша збільшують опір коченню. На додачу повітря в мороз −10 °C приблизно на 10% щільніше, ніж за +20 °C, тож і аеродинамічний опір вищий.
Одне слово, дослідження американських і європейських експертів та автожурналістів показують, що сучасні електромобілі за температури 0°C –7°C втрачають 22-39% запасу ходу. Що власне підтверджується і результатами тест-драйвів автомобільних журналістів РБК-Україна.
Це найкорисніша зимова звичка, адже більшість поїздок в електромобілів нетривалі і нагрітого біля розетки салону найчастіше вистачає на всю дорогу.
Тим більше що у багатьох електромобілів є функція попередньої підготовки клімату: салон і батарея прогріваються до того, як ви сядете за кермо. Якщо авто в цей час підключене до мережі, енергія береться з розетки, а не з батареї.
Що зробити:
Пам’ятайте, що тепла батарея важлива не менше, ніж теплий салон. Адже в прогрітому стані вона з перших кілометрів повноцінно приймає струм від рекуперації. Це особливо важливо для коротких міських поїздок, бо саме в них втрата енергії на розігрів холодного авто найбільша.
Євген Муджирі, автоексперт і засновник електромобільного проекту Autogeek, нагадує про додаткові функції сучасних електромобілів, затребувані саме узимку:
"Використовуйте кліматичний таймер вашого авто. Якщо прогріти салон ще перед виїздом, коли машина підключена до розетки, можна зекономити до 15-20% запасу ходу в дорозі. А для безпеки дуже важливо, що це забезпечить ідеальну прозорість скла від самих перших метрів маршруту. І при тому без тривалого дряпання шкребком".
Підігрів сидінь і керма витрачає в десятки разів менше енергії, ніж нагрівання повітря в усьому об’ємі салоні. Наприклад, підігрів двох крісел і керма потребує близько 50-100 Вт проти 3000-5000 Вт у обігрівача салону.
Між тим, контактне тепло дає відчуття комфорту швидше, бо не треба гріти весь об’єм салону та холодне скло.
Що зробити:
Важливий момент: ніяка економія не варта безпеки. Якщо скло запітніло, сміливо вмикайте обдув і кондиціонер для осушення повітря.
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Так, в пергу чергу він стосується економії енергії за рахунок руху - електроніка обмежує потужність і динаміку розгону. Але в багатьох авто цей режим означає ще й ощадливе витрачання енергії на мікроклімат.
Не забувайте про режим рециркуляції повітря. Він зберігає тепло в салоні, але взимку з ним швидше пітніють вікна - а це вже питання огляду і безпеки.
Що зробити: Вмикайте режим Eco, коли рухаєтесь в умовах економії енергії. Крім того, на зимовій дорозі він більш безпечний з точки зору контролю над авто, бо менша ймовірність буксування і заносу ведучої осі.
Холодна батарея заряджається повільніше, тож зупинка на швидкій DC-станції може помітно затягнутися. Вирішення - прогріти батарею дорогою до зарядки. До речі, після прогріву зменшується ризик прискореного зношування батареї через великий струм швидкої зарядки.
Що зробити:
Євген Муджирі, автоексперт і засновник електромобільного проекту Autogeek, приводить такі рекомендації щодо логіки зарядки:
"Морози вимагають від власників батарейних машин зміни тактики підзарядки: важливо заряджатись відразу після поїздки. Поки батарея тепла від роботи під час руху, вона прийме струм максимально швидко та ефективно.
Якщо поставити холодну машину на зарядку вранці, авто витратить перші десятки хвилин і перші отримані кіловати лише на попередній підігрів комірок батареї."
З першими морозами тиск у шинах падає: приблизно на 0,12 бара на кожні 10 °C похолодання. Якщо колеса підкачували восени за +15 °C, то за −10 °C тиск буде нижчий на 0,3 бара – а це вже більше за допустиме відхилення і погрішність приладів.
Недокачані шини мають більший опір коченню, тож забирають частину запасу ходу. Вони також нерівномірно зношуються і гірше тримають дорогу, що взимку особливо небезпечно.
Що зробити:
Взагалі водіїв батарейних машин не варто вчити ощадливому руху, вони чудово вміють це робити. Нагадаємо лише, що взимку швидкість впливає на запас ходу сильніше за мороз. Для зими це особливо актуально, адже вище ми згадували про більший аеродинамічний опір в мороз.
Так само взимку підсилюються негативні наслідки різких розгонів та гальмувань: холодна батарея не може прийняти багато енергії від рекуперації, і чимала частина її розсіюється у вигляді тепла в гальмах.
Що зробити:
Автоексперт Євген Муджирі попереджає щодо іншої небезпеки при русі накатом, про яку часто не здогадуються навіть бувалі автомобілісти, які не мають досвіду експлуатації електричних авто:
"За кермом електромобіля взимку треба бути обережним з рекуперацією. На холодній батареї рекуперація обмежена системою BMS (модуль захисту батареї), тому сповільнення при скиданні газу може відчуватися зовсім інакше, ніж улітку. Гальмівний шлях зміниться, і до цього треба бути готовим з перших метрів."
Буде дуже цінним, якщо перед виїздом батарея збереже хоча б залишки тепла від попередньої поїздки. У гаражі або підземному паркінгу вона охолоджується набагато менше, ніж просто неба. А якщо стоянка нетривала, то значення матиме і те, чи стоїть авто на морозному вітрі, чи під прикриттям будівель.
Що зробити:
Якщо чесно, зима - не найкраща пора для використання електромобіля. Принаймні, в українських умовах. Але більшість зимових недоліків "електричок" можна обнулити, якщо вдатись до приведених нами хитрощів. Так, це потребуватиме певних зусиль, але вважайте їх платнею за ті вигоди, які дає власнику батарейна машина.
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