Jeep знімає з виробництва популярний в Україні кросовер: у чому причина

Jeep Renegade вперше показали навесні 2014 року в Женеві, в його основі лежить платформа Small Wide 4x4, коріння якої сягає середини 2000-х. Покупцям сподобався незграбний кузов Renegade. На піку слави його продажу в Європі доходили до 80 000 штук на рік, а у США – до 100 000 штук на рік.

З роками Renegade почав втрачати популярність, незважаючи на регулярні оновлення: останній рестайлінг він пережив у 2022 році, зі США та Канади автомобіль пішов у 2023 році на тлі спаду продажів, а тепер готується попрощатися з Європою.

За даними аналітичного агентства JATO Dynamics, продажі Jeep Renegade у першій половині поточного року в Європі становили 6938 штук, що на 51% менше продажів у січні-червні 2024 року.

Передбачається, що нинішні європейські власники Renegade поступово пересядуть на Avenger або на більший і дорожчий Jeep Compass нового покоління, масове виробництво якого на заводі в Мельфі розпочнеться найближчими місяцями.