Ідеальні для села: 5 недорогих авто, що витримають будь-які дороги

Яка машина потрібна на селі

Певна річ, у громадян, які ведуть більш-менш масштабну фермерську діяльність, є спеціальний транспорт для технологічних потреб - типу самоскида, бортової "п’ятитонки", тракторного причепа тощо.

Але в більшості випадків селянин обходиться такою собі універсальною машиною, якою можна і по селі, і до міста, і на ринок, та й по полю за великої потреби. Відповідно, з можливістю перевезти і кількох осіб, і кількох центнерів сільгосппродукції. Про такі варіанти ми і поговоримо.

Фото: Ford Transit Connect та його однокласники інших марок - універсальний автомобіль для потреб сільського мешканця (wikipedia.org)

Ford Transit Connect/Tourneo Connect

В принципі, це може бути будь-який автомобіль подібного класу, який і досі не має чіткої назви - чи то високий універсал, чи то "каддик", чи то "пиріжок". Запас міцності і вантажопідйомності передбачає комерційне використання, при тому що витрати на утримання в цілому "легкові"

Саме Ford’івську модель ми виносимо на перше місце тому, що вона близька до золотої середини: надійніша за багато інших, але без переплати за бренд. В будь-якому випадку це максимально практичний тип машини, на який спираються селяни і дрібні фермери в усій Європі.

Зверніть увагу на кілька нюансів. Наприклад, при вибору не переплутайте фургон (без вікон ззаду) Ford Transit Connect та вантажопасажирський Ford Tourneo Connect з бічними вікнами та задніми сидіннями.

Зважте також, що деякі машини цього класу мають "позашляховий" варіант з приводом на всі колеса (модифікації типу 4х4, Trekka, Alltrack тощо), хоча саме у "Форда" повного приводу ніколи не було. Ціни на "пиріжки" у робочому стані в Україні починаються від $2500-3500.

Фото: Renault Logan MCV - автомобіль леговий, але з розширеними можливостями щодо перевезень вантажу (wikipedia.org)

Renault Logan MCV

Цей універсал побудований на платформі, яка славиться своєю витривалістю: ходова частина добре справляється з нерівностями дороги, а на трасі забезпечує стабільність. Машина технічно надійна, проста в обслуговуванні та недорога в ремонті.

Салон Logan MCV - як першого, так і другого покоління - досить просторий, але оздоблення не розраховане на постійне перевезення вантажів. Якщо регулярно перевозити мішки чи ящики без захисту, оббивка швидко втратить вигляд. Тому ця модель більше підходить для поїздок на ринок чи в місто, ніж для польових робіт.

Варіанти двигунів - бензин, дизель, і навіть заводське газобалонне обладнання (перше покоління Logan MCV), балон якого розміщено під днищем і не відбирає місце у багажника. Ціни на універсали "Логан" стартують від $5500-6000.

Фото: "Таврія Пікап" ЗАЗ-11055 - найдешевший з усіх можливих варіантів (wikipedia.org)

"Таврія Пікап" ЗАЗ-11055

Ця модель - серед найпростіших за конструкцією на українському ринку. Пікап буде більш практичним, якщо ви знайдете версію з знімним верхом кузова, а не з приклеєним. Проте варто пам’ятати, що офіційно перевозити більше двох пасажирів у ньому не дозволено.

Зверніть увагу: ранні версії ЗАЗ-11055 мали меншу вантажопідйомність - лише 270 кг, тоді як пізніші моделі вже витримували до 390 кг. Після покупки бажано одразу перевірити стан силового каркасу та ходової частини, а за потреби - зміцнити їх. Адже в реальних умовах експлуатації уникнути перевантажень буде складно.

Автомобілі "Таврія" з будь-яким типом кузова, придатні для таких задач, можна знайти за ціною від $1000.

Фото: Renault Duster - зручний кросовер з претензією на поважність (wikipedia.org)

Renault Duster

Цей кросовер здається доступним лише на фоні інших позашляховиків, але загалом його вартість цілком виправдана. Машина в першу чергу для поїздок з пасажирами, аніж з вантажами, бо перевозити ним врожай - справа незручна і по відношенню до машини жорстока.

Зате якщо потрібна надійна машина для пасажирських поїздок по розбитих дорогах у будь-яку пору року - це саме той варіант. Конструкція проста, багато вузлів спільні з моделлю "Логан".

Надзвичайної прохідності від Duster очікувати не слід - його трансмісія не є еталоном для бездоріжжя. Водночас, якщо хочете зекономити, можна обрати версію без повного приводу, таких на вторинному ринку чимало. У більшості випадків вистачить геометрії кузова, "зубастих" шин і потужної першої передачі.

Ціни на Duster, придатні для активного використання, стартують від $7500.

Фото: ЛуАЗ-969, відомий також як "Волинь", демонструє дива на бездоріжжі, але надійністю більшість екземплярів не відрізняються (wikipedia.org)

ЛуАЗ-969

Автомобіль по-своєму унікальний, але як щоденну універсальну машину його використовувати буде непросто. ЛуАЗ доречним там, де потрібно часто їздити по важкопрохідних маршрутах: лісових дорогах, гірських стежках, занедбаних путівцях.

Більшість таких авто вже пройшли не один капітальний ремонт, тому сподіватися на високу надійність не варто. З пошуком запчастин можуть виникнути труднощі. Але є й переваги - ЛуАЗ легко лагодиться, і навіть у разі поломки досвідчений водій зможе дістатися додому.

Можна звернути увагу на варіанти з заміненим двигуном - часто трапляються екземпляри з дизелем від Volkswagen або водяним охолодженням від ВАЗ. Ціни на ЛуАЗи в доброму стані починаються приблизно з $1000, хоча вибір буде обмеженим - на машину є попит дотепер.

Висновок

Село буває різним - певно, не варто згадувати, що мережа асфальтованих шляхів вкриває практично всю територію країни. Тому обираючи машину на статус "для села", враховуйте конкретні умови експлуатації.

Наприклад, на першому місці може бути не специфіка шляхів (вони і в містах не завжди ОК), а регулярна потреба у перевезенні вантажів чи груп людей (скажімо, бригад на поле). Згідно з цим і слід обирати модель чи її модифікацію.