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Кращі авто для українських доріг: приклади моделей і критерії вибору

Понеділок 21 липня 2025 18:00
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Кращі авто для українських доріг: приклади моделей і критерії вибору Фото: українські автошляхи відрізняються гарною якістю у великих містах і сумнівними властивостями у глибинці (unsplash.com)
Автор: Ігор Широкун

Українські умови експлуатації авто не те щоб особливо відрізняються від середньостатистичних європейських, але певна специфіка є. Які ж машини відповідають їм у повній мірі?

Про те, які властивості мають бути в ідеальної машини для українських умов експлуатації, читайте в матеріалі РБК-Україна.

У чому наші особливості

Звісно, стан шляхів - перше, що відрізняє умови експлуатації в нашій країні від наших західних сусідів.

В цілому в Україні чимало доріг, які відповідають європейським стандартам – це і головні магістралі, і місцеві маршрути. Водночас у багатьох регіонах ще залишаються відрізки, які ремонтують невчасно.

Проте, повсюди таки є асфальт, і навіть у складних випадках мова йде не про багно, а про вибоїни, хвилі на покритті та нерівності.

Який тип автомобіля краще обирати

Відтак, позашляховик з жорстким характером пересічному українському автовласнику не обов’язковий. Більшості водіїв достатньо мати звичний легковий автомобіль у форм-факторі хетчбека, седана чи універсала.

І при тому дуже велика частка користувачів воліє обирати кросовери (підвищена версія стандартної машини) - автомобілі, спроектовані на межі легкового і позашляхового класів.

Саме цей тип домінує на ринку нових авто і певно, переважав би і на вторинному, якби їх достатньо завозили до нас з Європи у вживаному вигляді.

Важливі і корисні нюанси кросоверів - так звана геометрична прохідність, в першу чергу кліренс і кути в’їзду - з’їзду. Такі машини і є найзручнішими для складних ділянок шляхів.

Якщо мова про традиційні легковики, то для нерівних шляхів краще підійдуть хетчбеки з короткою базою і мінімальним заднім звисом (коротка частина кузова позаду задньої осі).

При тому варто уникати авто з довгими передніми та задніми звисами - вони часто зачіпають нерівності дороги, нестандартні "лежачі поліцейські" чи бордюри.

Кращі авто для українських доріг: приклади моделей і критерії виборуФото: кожна країна має свою дорожню та інфраструктурну специфіку, яку слід враховувати при покупці авто (unsplash.com)

Який бажано дорожній просвіт

Щоб впевнено долати складні ділянки шляхів загального користування, обирайте автомобілі з кліренсом не менше 15 см. А якщо колісна база машини перевищує 2,5 м, бажано мати ще більший просвіт.

До речі, вагомі 1-1,5 см можна додати до кліренса, встановивши шини з вищим профілем - навіть за стандартного діаметра дисків.

Двигун: який обирати українському водієві

Під час вибору автомобіля більшість українців орієнтуються на типові параметри двигуна:

- паливну економічність

- складність та вартість обслуговування

- довговічність і надійність

- потужність

- тип пального.

Оскільки ці характеристики тісно переплетені, багато хто підходить до питання двигуна з практичного боку - насамперед визначаючи, що краще: бензин чи дизель.

Бензиновий двигун

У нашій реальності це - універсальне рішення.

- Бензиновий мотор простіший та доступніший у ремонті, особливо якщо йдеться про авто з пробігом.

- На бензинову двигун легко встановити газобалонне обладнання (ГБО). Нагадаємо, газ дозволяє майже вдвічі скоротити витрати на пальне.

- Маючи ГБО, машина отримує практично дві паралельні (і майже незалежні) паливні системи. Це додає водієві незалежності і збільшує пробіг авто від АЗС до АЗС.

Мінусів у бензинових агрегатів небагато, головний такий: серед машин, привезених із Європи, бензинових моторів відносно небагато. Адже в Європі переважають дизелі або малолітражні турбовані бензомотори 0,9-1,2 л. Вони часто не ідеальні для наших умов, тим більше - з чималим пробігом.

Дизельний двигун

Сучасні дизелі приємно дивують низьким споживанням пального - лише 4,5-5,0 л на 100 км. Але конструкція таких моторів містить багато дорогих елементів, ремонт яких здатен нівелювати всю економію.

Це критично важливо для нашого випадку, адже переважна частина машин в Україні має пробіг понад 300 тис. км - тобто ресурс вже більшою частиною вичерпаний.

Які марки й моделі підходять для українських шляхів

Щоб зрозуміти, які авто зараз у фаворі серед українських водіїв, не потрібно спеціального аналізу - достатньо вийти на вулицю.

Останнім часом значно побільшало таких моделей, як Volkswagen Golf і Passat (в європейських і американських версіях), Skoda Octavia, Renault Megane і Ford Focus - здебільшого останніх двох поколінь.

Серед машин, придбаних новими в автосалоні, у першій трійці - самі лише кросовери: Renault Duster, Toyota RAV-4, Toyota Land Cruiser Prado.

Висновок

Підбір автомобіля в Україні багато в чому залежить від того, де саме він буде експлуатуватися. Місце проживання водія - важливий фактор, який слід неодмінно враховувати при купівлі машини: шляхи, умови зберігання, обслуговування і ремонту можуть сильно відрізнятись в залежності від регіону і навіть мікрорайону.

Раніше в нашій публікації ми розповідали автомобілістам, за якими ознаками обирати надійний вживаний автомобіль.

Також у наших публікаціях нещодавно ми застерігали споживачів від п’яти грубих помилок, які роблять автомобілісти при виборі типу кузова.

А про три найефективніші прийоми обману клієнтів на СТО ми розповідали в нашому окремому матеріалі.

При підготовці статті були використані матеріали Autoria, Avtobazar та "Укравтопром".

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