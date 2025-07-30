Honda показала свій найменший електромобіль: ось як він виглядає

Японський автовиробник представив серійну версію електричного кей-кара Honda N-One e:, в основу якого ліг бензиновий автомобіль N-One.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
N-One e: - це електромобіль з типово японським прямокутним кузовом, високим дахом і оригінальними круглими фарами.
Салон оформлений скромно, причому з безліччю фізичних елементів керування. Задні сидіння складаються у пропорції 50:50.
Головна фішка N-One e: - це підтримка технології V2L (Vehicle to Load), що дозволяє використовувати автомобіль для живлення будь-яких електричних пристроїв. Також цікавим штрихом став індикатор заряду акумулятора на передній панелі.
Honda озвучила лише пробіг при повністю зарядженій батареї – до 270 кілометрів. Єдиний електродвигун N-One e: видає не більше 64 кінських сил.
Нагадаємо, раніше компанія Honda представила пару електромобілів під спільною назвою Honda GT, які рік тому були показані у вигляді концепт-кара, а тепер переродились у серійні машини.
Електричні ліфтбеки отримали безрамкове скло дверей, висувні ручки, а також бічні камери замість дзеркал. Точних розмірів машин поки що не наведено.
Також японський автовиробник представив квадроцикл для кур'єрів. На вулицях США та Європи незвичний транспорт масово з'явиться влітку 2026 року.