Honda показала свій найменший електромобіль: ось як він виглядає

N-One e: - це електромобіль з типово японським прямокутним кузовом, високим дахом і оригінальними круглими фарами.

Салон оформлений скромно, причому з безліччю фізичних елементів керування. Задні сидіння складаються у пропорції 50:50.

Головна фішка N-One e: - це підтримка технології V2L (Vehicle to Load), що дозволяє використовувати автомобіль для живлення будь-яких електричних пристроїв. Також цікавим штрихом став індикатор заряду акумулятора на передній панелі.

Honda озвучила лише пробіг при повністю зарядженій батареї – до 270 кілометрів. Єдиний електродвигун N-One e: видає не більше 64 кінських сил.