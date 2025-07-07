ua en ru
Пн, 07 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Чому у авто завжди тільки дві фари, але чотири колеса? У цьому є глибокий сенс!

Понеділок 07 липня 2025 14:00
UA EN RU
Чому у авто завжди тільки дві фари, але чотири колеса? У цьому є глибокий сенс! Фото: навіть якщо у машини нестандартна кількість коліс, вона може бути дорогою і успішною на ринку (morgan-motor.com)
Автор: Ігор Широкун

Ми звикли до архітектури наших авто як до чогось непорушного. І дарма - чи не буде машина зручніше та безпечніше, якщо відступити від звичного формату? Ось що думають експерти з приводу кількості фар і коліс.

Про те, що буде, якщо відступити від типової конструкції автомобіля, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Чотири колеса - норма?

В принципі, для прийнятної стійкості фізичного тіла на будь-якій, навіть нерівній, поверхні, достатньо трьох точок опори. Відтак, триколісні автомобілі теж існують, вони дешевші і обкладаються меншим податком. А тому в певних сферах доволі поширені - і легкові, і вантажні, і спортивні.

Але зважаючи на те, що машина рухається і зазнає при цьому цілий комплекс динамічних навантажень, для неї кращою схемою обрали опору на дорогу через чотири точки - тобто, через чотири колеса.

Більшу кількість коліс (6, 8 тощо) застосовують коли хочуть отримати не кращу стійкість, а менше навантаження на грунт та краще зчеплення з ним. Це важливо в першу чергу для вантажівок високої прохідності, але мали шість коліс і окремі моделі легкових Mercedes, ГАЗ та ЛуАЗ.

Особливий випадок - 6-колісний болід "Формули 1" Tyrrell P34 (1976 р.). Для зменшення аеродинамічного опору передніх коліс їхній діаметр зменшили до 10 дюймів. А щоб зберегти потрібні сили зчеплення з дорогою, кількість передніх коліс подвоїли.

Протягом двох сезонів перегонів машина показала дуже непогані результати. Але принциповими переваги не були і ідея не отримала розвитку.

Чому у авто завжди тільки дві фари, але чотири колеса? У цьому є глибокий сенс!Фото: третя фара на деяких авто виконувала додаткову функцію: прожектор дальнього світла або підсвічування поворотів (wikimedia.org)

Дві фари - мінімум?

Насправді, на автомобілях кількох останніх поколінь ми часто бачимо не дві фари, а дві групи світлотехніки. Які під одним загальним ковпаком (склом) об’єднують фактично не дві, а чотири, а то й шість фар.

Але при тому під одним ковпаком сховані фари різного призначення: ближнього світла, дальнього світла, денного ходового світла, протитуманні фари. І при тому кожного типу фар все одно буде по дві.

І менше двох фар (зокрема таких, що поєднують ближнє і дальнє світло) на повноцінних моделях не було ніколи. Причин дві:

  • Оптики однієї фари недорогої конструкції недостатньо для ефективного освітлення дороги і правого узбіччя;
  • Дві фари страхують одна одну: якщо цей дуже важливий для безпеки світловий прилад будучи єдиним, відмовить на ходу, станеться аварія.

З іншого боку, на моделях, в яких кожна фара має окремий корпус і власне скло, часто фар було не дві, а чотири, а іноді і три (Tatra 603, Subaru Leone GL тощо). Це знов-таки були фари різного призначення (дальнє і ближнє світло), але часто на дальньому світлі вони працювали усі разом - учотирьох чи утрьох.

Це був почасти дизайнерський і маркетинговий прийом, а почасти спроба конструкторів покращити освітлення за рахунок кількості, а не якості.

Адже виходило, що дві простеньких недорогих фари (на кожній стороні) замінювали одну дорогу - наприклад, із складним параболічним рефлектором.

Показово, що навіть на найсучасніших авто, де використані супердосконалі матричні панелі з десятками тисяч світлодіодів або лазерні джерела світла - фар (або їхніх скупчень під одним склом) все одно дві.

Хоча сказати чесно, з року на рік варто очікувати замість двох фар якоїсь однієї світлодіодної смуги, зигзага, овалу чи іншої фігури, яку інженерам-оптикам продиктують дизайнери.

Висновок

Коли середньостатистичний користувач міркує щось про технічну досконалість та споживчі якості автомобілів, не можна забувати про один важливий аспект.

В конструкцію сучасних автівок закладені вимоги до масового виробництва - це коли кожна деталь крім іншого має бути максимально простою у виготовленні і дешевою за ціною. Плюс на цьому фоні бажано, щоб тих деталей було якомога менше - хоч би то були фари з колесами чи циліндри двигунів та поршні.

І тільки дипломовані технологи знають, чого насправді варто забезпечити ці вимоги.

Раніше в нашій публікації ми розповідали автомобілістам, за якими ознаками обирати надійний вживаний автомобіль.

Також у наших публікаціях нещодавно ми застерігали споживачів від п’яти грубих помилок, які роблять автомобілісти при виборі типу кузова.

А про три найефективніші прийоми обману клієнтів на СТО ми розповідали в нашому окремому матеріалі.

При підготовці статті були використані матеріали Bosch, Autobild та Motor.

Читайте РБК-Україна в Google News
Автомобільний рух
Новини
Росіяни атакували ТЦК у Харкові та Запоріжжі, є поранені
Росіяни атакували ТЦК у Харкові та Запоріжжі, є поранені
Аналітика
Після удару по Ірану йому буде не до допомоги Росії, - інтерв'ю посла Ізраїлю Бродського
Ростислав Шаправський, Уляна Безпалько Після удару по Ірану йому буде не до допомоги Росії, - інтерв'ю посла Ізраїлю Бродського