Чи справді японські авто такі хороші? Де правда і чому не все так ідеально

"Японці" - в числі кращих. Але…

Говорячи про переваги японських автомобілів, неможливо оминути увагою їхніх головних суперників - німецькі машини. Саме з "німцями" прийнято порівнювати "японців" і саме між ними найчастіше вибирає споживач, який має бюджет покупки вище середнього.

На теренах України це негласне суперництво зародилося ще на початку 1990-х (а у світі на десять років раніше) і стало справжнім стимулом для розвитку обох сторін.

Проте ситуація змінювалася з роками: технології еволюціонували, змінювалися смаки споживачів, а також прихильність Фортуни - і японці, і німці мали як успішні, так і не надто вдалі моделі, що ставало приводом для критики з боку конкурентів.

Які автомобілі вважати японськими

Перед тим як заглибитися в технічні особливості, з’ясуємо, що саме ми маємо на увазі під "японськими автомобілями".

Для українських водіїв це, передусім, машини японських марок з лівим кермом. Незалежно від того, де саме вони були зібрані, але орієнтовані на європейський або американський ринки.

Існує думка, що "справжні" японські авто з правим кермом, випущені для внутрішнього ринку, мають ще вищу якість і кращі комплектації. Схоже, що як мінімум до початку 2000-х років це було саме так.

Проте ми не будемо заглиблюватися в цю дискусію - праворульні моделі вже давно не імпортуються в Україну.

Фото: при всіх своїх можливостях японські конструктори намагаються уникати революційних і надскладних рішень (unsplash.com)

Технічна досконалість із японським підходом

Японські автомобілі, як і німецькі, вирізняються високим технічним рівнем. Але японці додають до цього ще й економічну доцільність - тобто багато вузлів спроектовано з оглядом на те, щоб машина була дешевшою у виробництві.

Це проявляється як у дрібницях, так і в загальній філософії проектування. Проте, за великим рахунком, споживач від цього не страждає. Натомість має такі переваги під час експлуатації "японця":

Більшість ремонтних робіт та техобслуговування не викликають труднощів.

Часто можна замінити окремі деталі підвіски, не купуючи весь вузол, як це часто буває у "німців".

Навіть у найновіших моделях японці уникають надмірно складних систем, які можуть знизити надійність і ускладнити обслуговування.

Це не означає, що японські інженери не здатні створювати супердосконалі надсучасні конструкції. Прикладом можуть бути двигуни DGI від Mitsubishi - перший масовий мотор з безпосереднім впорскуванням бензину. Або, скажімо, системи повного приводу Honda з інтелектуальним розподілом обертового моменту.

Але такі рішення стали швидше демонстрацією можливостей, аніж повсякденням, і це цілком логічно: японські виробники не хочуть жертвувати надійністю чи підвищувати ціну автомобілів.

Надійність і практичність - головні козирі "японців"

Саме завдяки простоті, довговічності та безпроблемній експлуатації японські авто завоювали довіру примхливих американських автомобілістів у 1970-х, а згодом підкорили і європейські ринки.

До того ж:

В середньому японські машини дешевші за німецькі аналоги, особливо на вторинному ринку.

Попри скорочення модельних лінійок, вибір японських авто залишається ширшим, ніж у багатьох конкурентів інших "національностей".

Хоча деякі моделі зовні можуть здаватися простими чи навіть нудними, японський автопром пропонує чимало яскравих і стильних рішень, які важко знайти в інших брендів.

Висновок

Японські машини недаремно порівнюють у першу чергу з німецькими. Адже вони мають одного рівня технічну надійність і довговічність - а це дуже цінується на вторинному ринку, найбільш важливому для українського споживача.

При тому "японці" часто програють за запасом міцності, добротністю виготовлення кузова, якістю оздоблення інтер’єрів. Здавалося б, ці мінуси не дуже важливі для покупця вживаного авто, але на українському вторинному ринку домінують таки "німці" - з причин суто географічних.