Японці, німці, корейці? Кращі авто на вторинному ринку, які ламаються рідше за інші

Для покупця вживаного авто саме надійність має первинне значення. Щоб машина з частково витраченим ресурсом не дошкуляла поламками, треба обирати машину з числа тих, що вважаються безвідмовними.

Про те, за якими ознаками обирати надійну машину і від яких триматись подалі, читайте в матеріалі РБК-Україна .

Що значить надійна машина

Інженери скажуть вам, що надійність - це здатність авто стабільно виконувати всі покладені на нього завдання без поломок або необхідності в частому обслуговуванні.

Технічно грамотні люди вважають машину надійною, якщо вона безперебійно функціонує протягом великого пробігу - зазвичай у межах 200-300 тисяч кілометрів.

Не плутайте надійність із довговічністю, це різні поняття:

- Надійність - це безвідмовна робота протягом певного періоду;

- Довговічність - то здатність авто залишатися справним навіть після багатьох років активного використання, коли незначні несправності не заважають експлуатації машини.

Що впливає на надійність автомобіля

Для того, хто купує новий автомобіль, головне - щоб той просто "не підводив". А ось покупцю вживаної машини доводиться враховувати вже не лише заводські характеристики, а й усе, що авто пережило після заводу до потрапляння на ринок.

1. Конструкторські рішення

Щоб авто було справді безпроблемним, його потрібно правильно спроектувати. Надійність - це результат ретельних розрахунків і тестування прототипів. Не дивно, що найвищу якість демонструють аж ніяк не дешеві бренди.

2. Матеріали та запчастини

Тривала і безперебійна робота систем можлива лише за умови використання високоякісних матеріалів. Саме тому автомобілі в максимально збереженому, "оригінальному" стані на вторинному ринку цінуються більше, бо встановлені ще на заводі деталі працюють найдовше.

3. Комплектація конкретного авто

Іноді навіть у хорошій моделі певна версія має слабке місце - наприклад, невдалий двигун чи коробку передач. Такі агрегати можуть нормально працювати у першого власника, але створити проблеми в наступного. Тож слід дослідити нюанси всіх конфігурацій моделі завчасно.

4. Історія експлуатації

Авто, яке довго працювало в жорстких умовах, швидко втрачає свою первинну надійність. Краще придбати менш "просунуту" марку і модель, але з невеликим пробігом і добрим технічним станом, ніж гонитися за брендом з високою репутацією, щоб придбати врешті решт екземпляр із сумнівним минулим.

Фото: іноді краще шукати машину не якогось славетного бренду, а добре збережений екземпляр менш престижної марки (unsplash.com)

Які марки автомобілів вважаються надійними

Серед українських автолюбителів заслужену репутацію мають машини Volkswagen, Skoda та Toyota - вони відомі як витривалі, довговічні й здатні служити без проблем роками. Багато водіїв вважають ці бренди еталоном надійності - і це часто відповідає дійсності.

Є й інші виробники, які демонструють не меншу, а іноді й вищу надійність - зокрема Honda, Mazda, Seat та Subaru. Проте через меншу популярність в Україні ці марки рідше згадуються в контексті надійної техніки.

Також на ринку користуються попитом міцні “середнячки, наприклад:

- Renault та інші французькі марки,

- Hyundai/Kia,

- Ford.

У вживаному стані вони вимагатимуть трохи більше уваги, але їхня доступна ціна часто виправдовує це.

Що стосується преміум-брендів - Audi, BMW, Mercedes, Lexus - їх обирають переважно за статус і комфорт, а не тільки за надійність. Як на нас, найкраще серед них себе показує Lexus, але навіть тут технічна стабільність не завжди є головним аргументом для покупця.

Які моделі справді витривалі

Те, що автомобіль належить до авторитетного бренду, ще не гарантія його безпроблемності. У кожної марки трапляються моделі з хронічними "хворобами", які стають особливо помітними з роками.

Ці невдалі моделі добре відомі фахівцям, зокрема, на СТО. І обиравши марку своєї майбутньої машини, обов’язково з’ясуйте, чи не потрапляє в сферу вашого інтересу модель (і в якому поколінні), що вважається невдалою.

Обережно з рейтингами

Певно, кожен з читачів бачив у медіа не один рейтинг надійності марок і моделей. Для українського покупця вживаної машини - це лише частина картини, а не повна відповідь.

Майте на увазі, що вони базуються на реаліях тих країн, де складаються. Наприклад, більшість таких оцінок стосується свіжих, віком 2-3 роки, авто. По-друге, умови експлуатації в інших країнах сильно відрізняються, і навіть саме визначення поломки там інше. Наприклад, розряджений акумулятор або порожній бак часто теж враховуються в статистику відмов.

Проте якщо брати до уваги не один випадковий звіт, а цілу підборку рейтингів від різних джерел, то з’ясується, що більшості випадків їхній вміст підтверджується досвідом українських СТО та власників авто.

Висновок

Повторимось: найкраща зброя при виборі машини - це знання про технічні особливості всіх моделей, які вас цікавлять. Але всією зібраною інформацією треба буде правильно скористатись - і не придбати зрештою красивий зовні, але зношений екземпляр з мінімальним запасом ресурсу і купою назріваючих ремонтів.

Тобто будьте уважні, і якщо не впевнені у собі, беріть з собою на перегляди бувалого колегу - знавця конкретної моделі.