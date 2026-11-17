Як би не витанцьовували цифри на стелах АЗС, лідером економічності залишаються гібридні автомобілі. При всіх їхніх мінусах - чому саме вони? На прикладі кількох показових моделей розбираємось, як обрати найбільш економічний гібрид.
Про найбільш економічні типи силових установок гібридних авто читайте в матеріалі РБК-Україна.
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Чверть століття тому машини-гібриди з’явились як більш екологічна альтернатива суто паливним автівкам. Заявлялося, що гібриди споживають менше пального (тоді це було не завжди правдою) і значить, менше отруюють повітря.
Одночасно вони сприймались як перехідна ланка між паливними машинами і електромобілями, до яких тодішній споживач ставився з чималим скепсісом. Але якщо споживацькі якості перших гібридних авто були сумнівні, то з технічної точки зору логіка була прозорою.
Первинний задум конструкторів був такий:
Попутно інженерам довелося побудувати трансмісію, яка під’єднує до коліс то один мотор, то інший, а ще систему для заряджання акумулятора електромотора. Йдеться про генератор, що приводиться в дію або бензиновим двигуном, або енергією рекуперації - при русі машини накатом.
Останній нюанс важливий: електропривод може працювати і в "зворотному напрямку" (рекуперація). Коли машина уповільнюється, енергія повертається в акумулятор, а не розсіюється її в якості тепла в атмосферу, нагріваючи гальмівні диски, як звичайні паливні авто.
Але в ході своєї еволюції гібридні авто змінили деякі свої принципи - щоб стати ще більш економічними з одного боку і не нудними в русі - з іншого.
Зрозуміло, що будучи комплектом компромісів, гібридні авто, особливо першого покоління, не були ідеальними. Тому з часом оформилося кілька різних типів подвійного приводу - кожен з акцентом на певні умови використання.
1. Звичайний гібрид (HEV)
Бензиновий двигун працює разом з електромотором. До коліс можуть під’єднуватись як перший двигун, так і другий, або - тільки електричний. Є моделі, де вони це роблять одночасно. Батарея заряджається під час руху (від ДВЗ) та гальмування (рекуперація енергії).
Це найбільш універсальний тип - тут можна знайти моделі і дуже економічні, і з агресивним характером, і з трансмісією 4х4.
2. Підзаряджуваний гібрид (PHEV)
Має більшу батарею, яку можна заряджати від розетки. Здатний проїхати приблизно 40-100 км на електриці. В деяких країнах вважається електромобілем, бо якщо регулярно заряджати батарею, можна обходитись практично без бензину.
Ці автомобілі в першу чергу для ощадливих людей, але ціна їхня значно вища за інші гібриди.
3. М'який гібрид (MHEV)
Невеликий електромотор лише допомагає бензиновому або дизельному двигуну при старті з місця та прискоренні протягом лічених секунд. Батарея невелика, суто на електриці автомобіль практично не їздить.
Це найдешевший з гібридів. Власник не завжди відчуває допомогу електрики, великою мірою електромотор тут використано заради екології - для зниження шкідливих викидів.
Враховуючи особливості українського ринку і умов експлуатації, найцікавіші для нас моделі першого типу - звичайні гібриди (HEV).
Вони найбільш затребувані не тільки в нашій країні, а й по всьому світу - наприклад, займають 34,5% ринку нових авто в ЄС. Адже саме звичайні гібриди (HEV) дозволяють економити пальне без необхідності змінювати звичний спосіб експлуатації автомобіля.
При тому конструктори створили кілька різних підтипів HEV.
Наприклад, у популярному через свою економічність (6,0 л/100 км) кросовері Nissan X-Trail e-POWER використана так звана послідовна гібридна схема (Series Hybrid).
Її принципова відмінність в тому, що бензиновий двигун не має механічного зв'язку з колесами, і він завжди працює у найбільш вигідному для економії режимі.
Система складається з кількох основних елементів:
Бензиновий двигун працює як генератор електроенергії, а автомобіль рухається завдяки електротязі.
Тобто машина має всі переваги електромобіля - економічність та легкість керування рухом, але не має головних недоліків – обмеженого пробігу і проблем з зарядкою. Фактично це електромобіль із власною бензиновою електростанцією на борту.
Цікаво, що гібридний Nissan X-Trail e-POWER може мати і два електромотори, але про це ми скажемо нижче.
Кому рекомендується. В цілому схема послідовного приводу, подібна "нісанівському" e-POWER, демонструє високу паливну ефективність. 6,0 л/100 км - дуже непоганий показник для поважного 7-місного кросовера-позашляховика.
І найбільшої економії такі машини досягають у міському режиму руху - тобто там, де традиційно апетит авто буває найбільшим.
Інший спосіб побудувати гібридний привод - коли двигуни обох типів можуть рухати машину вперед. При тому бензиновий ще й виробляє електроенергію, приводячи окремий генератор.
Наприклад, дуже цікаво реалізовано цей тип на преміальному Lexus RX 350h. В нього є:
Родзинка цього приводу, який материнська компанія Toyota називала Hybrid Synergy Drive, саме у вузлі розподілу потужності (до речі, його винахідник - харків’янин Олексій Северинський).
Під керуванням електроніки планетарний механізм в потрібні моменти спрямовує потужність бензинового мотора то на колеса, то на генератор, або зовсім відключає його. Одночасно цей же модуль підключає до коліс один електромотор і переводить в режим генерації другий.
Кому рекомендується. Подібний тип приводу має більше сенсу на заміських трасах, коли працює здебільшого ДВЗ. Його потужність відразу відправляється на колеса, без проміжного перетворення на електричну енергію і передання її на електромотор.
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Як не дивно, ще один тип гібридого приводу ми продемонструємо знову на прикладі на преміум-кросовера Lexus RX, тільки цього разу моделі RX 500h. У нього є:
Компонування трансмісії нагадує класичне авто з ДВЗ, але між бензиновим двигуном і автоматичною коробкою передач розташовано електромотор. Який відділено з обох боків зчепленнями.
Це дозволяє:
Така схема, крім іншого, дозволяє передавати велику потужність турбомотора просто на ведучі колеса без великих втрат.
Кому рекомендується. Lexus RX 500h - потужний спортивний гібрид, у якому економія пального вже не є головною метою. Але цей тип також не призначений виключно для спорткарів, хочя якщо ви шукаєте динамічний гібрид з агресивним характером, то швидше за все ви знайдете його серед машин з агрегатом паралельного типу.
Наявність потужної електричної системи у досконалих моделей гібридів дає змогу наділити їх особливою схемою повного приводу.
Так, в повноприводній версії Nissan X-Trail з індексом e-4ORCE за умовчанням передній електромотор приводить передні колеса, а для задніх коліс є додатковий електромотор - задній.
Між осями немає традиційного механічного карданного вала, роздавальної коробки та диференціала. Розподіл тяги, важливий для керованості на слизькій поверхні, здійснює електроніка, керуючи двома електромоторами.
Повнопривідна система е-4ORCE постійно аналізує швидкість обертання коліс, зчеплення з дорогою та поведінку автомобіля в поворотах. Координується не лише тяга, а й гальмування окремих коліс, що дозволяє точніше контролювати поведінку автомобіля.
Схожим чином влаштовано систему 4х4 і на більш дорогих "Лексусах". В них постійно приводиться в дію передня вісь, а коли потрібно перейти в 4х4, активується додатковий задній електромотор – який і приводить задній міст.
Nissan e-POWER та подібні послідовні гібриди весь час їздять як електромобілі, а бензиновий двигун в них працює на генератор, тобто в максимально сприятливому для себе режимі. Тому вони максимально економічні там, де машина часто прискорюється і уповільнюється.
Гібриди інших типів - паралельні та послідовно-паралельні, як розглянуті нами два більш складних Lexus RX, ближчі до класичних бензинових машин, бо мають механічний зв'язок ДВЗ з колесами. Це дає змогу передавати велику потужність без подвійного перетворення енергії на швидкісних режимах руху.
Причому "молодший" RX 350h - це автомобіль із пріоритетом економічності, а "дорослий" RX 500h має акцент на динаміку, споживаючи на чверть (!) більше пального.
А в цілому можна порадіти за споживача, який збирається до автосалону з конкретною метою придбати гібрида. Обирати можна буде не тільки за рівнем економічності, а й за тим, за яких умов викоритання машини вона досягається.
Раніше в наших публикаціях на тему блекаутів ми розбирались, чи справді електромобіль може бути корисним під час блекауту і що робити, аби він не став тягарем.