7 кращих бюджетних електромобілів, які ще можна пригнати без податків

Фото: VW e-Golf базується на "Гольфі" сьомого покоління (wikipedia.org)

Volkswagen e-Golf

Ідеальний вибір для прихильників класичного формату, які попри те вирішили пересісти на електричну машину. Це добре знайомий Golf сьомого покоління, але з електроприводом. Незважаючи на об’ємні батареї, салон і багажник залишились місткими. Пропонуються версії з акумуляторами на 24 кВт⋅год (до 190 км пробігу) та 35 кВт⋅год (до 300 км). Розгін до 100 км/год - 10,4 с. В Україні доступні переважно вживані авто з європейського та американського ринків, притому серед них чимало свіжих і доглянутих екземплярів.

Фото: Volkswagen ID.4 (wikipedia.org)

Volkswagen ID.4

Популярний кросовер, який здебільшого представлений у нас у китайській версії - через доступну ціну (новий коштував близько $29 000). Є варіанти з заднім приводом і повним - останній має два електромотори (313 к.с.). Китайські версії ID.4 відрізняються від європейських дизайном: інший кліренс, бампери, ілюмінація між ліхтарями. Запас ходу - від 400 до 550 км.

Фото: Volkswagen ID.3 (wikipedia.org)

Volkswagen ID.3

Компактний електрохетчбек С-класу, який вже в Україні можна було придбати новим приблизно за $21 000. Ціна приваблива завдяки китайському виробництву, але якість не постраждала. Авто має просторий салон, хорошу батарею та можливість швидкої зарядки - чудовий варіант для щоденного використання. Відмінності між китайськими та європейськими (більш дорогими) версіями - у типі батареї та зарядному порту.

Фото: Nissan Leaf II (wikipedia.org)

Nissan Leaf II

Заслужена модель, яка довгий час залишалася найпопулярнішим електромобілем у світі. Друге покоління успадкувало головні переваги попередника: доступну ціну, простоту конструкції, надійність і місткий кузов із зручним салоном.

В Україні модель продавалась офіційно - через дилерську мережу. Такі авто оснащені батареєю на 40 кВт⋅год, що забезпечує пробіг до 389 км у міському режимі та до 270 км у змішаному циклі.

Крім того, на вторинному ринку зустрічаються “європейські” версії Leaf e+ з акумулятором на 62 кВт⋅год, що дозволяє проїхати ще більше без підзарядки. Вартість вживаних авто коливається від $9000 до $31000 - залежно від року випуску, стану та комплектації.

Фото: Tesla Model Y (wikipedia.org)

Tesla Model Y

Попри появу численних конкурентів із більш доступними та надійними моделями, Tesla Model Y зберігає впевнені позиції. В Україну ці авто здебільшого потрапляють через аукціони - як аварійні машини, які потім ремонтують місцеві майстри.

Model Y добре відома українським водіям, технічно вона базується на седані Model 3, тому має перевірену платформу. Інтер’єр досить стриманий, але одна з комплектацій пропонує сім місць - рідкісна опція для електромобіля.

Можна обрати версію з одним електромотором і заднім приводом або повнопривідну модифікацію з двома двигунами. Навіть у базовій версії запас ходу вражає, а найпотужніша модифікація розганяється до 100 км/год лише за 3,5 секунди - неймовірний показник для сімейного авто.

Фото: Volvo XC40 Recharge (wikipedia.org)

Volvo XC40 Recharge

XC40 Recharge - це не окремо спроєктований електромобіль, а електрична версія популярного кросовера Volvo XC40. Батарею вдало інтегрували під підлогою, тому простір у салоні та багажнику майже не постраждав.

Як і личить Volvo, авто має якісне оздоблення, багате оснащення та преміальний комфорт. Особливо варто відзначити підвіску - вона м’яка і добре справляється з нерівностями, що рідко зустрічається серед електромобілів.

Електроверсія XC40 також має суттєво кращу динаміку порівняно з бензиновими чи дизельними аналогами, що додає їй привабливості для тих, хто хоче поєднати комфорт і драйв.

Фото: Hyundai Kona Electric (wikipedia.org)

Hyundai Kona Electric

Друге покоління корейського кросовера в електричному варіанті добре відоме в Україні, бо продавалося в офіційній дилерській мережі (ціни від $26 000). До нас потрапляє також і з Європи. Існує дві модифікації. Перша, умовно міська, має меншу батареєю (39 кВт⋅год) і пробіг до 305 км. Електромотор потужністю 136 к.с. має обертовий момент 395 Нм. Друга, далекобійна версія має більший акумулятор (64 кВт⋅год), і автономність аж до 480 км. Потужність двигуна - 204 к.с., що забезпечує ще кращу динаміку та комфорт при русі.

Що буде з цінами на електромобілі у 2026 році

До січня 2026 року імпорт електромобілів в Україну звільнений від сплати ПДВ та митного збору. І поки що не було жодних сигналів про те, що законодавці цю пільгу продовжать. Це загрожує зростанням ціни на 30% - приблизно стільки сьогодні економлять при покупці щасливі новоспечені власники електромобілів.

Однак на практиці цієї економії майже не видно: електромобілі в українських автосалонах коштують приблизно стільки ж, як і аналогічні моделі в Європі. Тому говорити про те, що з початку 2026 року ціни зростуть одразу на третину - некоректно.

Висновок

Звісно, споживачі, в яких є змога, намагаються придбати електромобіль у поточному році, якими б втішними не були прогнози експертів щодо цін на "електрички" у наступному році.

Ми готові приєднатись до думки, що великого удорожчання не буде, і що визначати ціни на електромобілі в Україні у 2026 році буде не скасування податкових пільг, а ринкові механізми.