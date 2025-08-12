Електромобіль чи бензин: що реально вигідніше для українських доріг

Буквально останні два-три роки додали до переваг електромобіля кілька нових пунктів. Але вартість "заправки" найчастіше все одно є головним аргументом. І як не дивно - найбільш сумнівним. То яка машина вигідніша?

Про умови, коли електромобіль буде вигіднішим з точки зору економії, читайте в матеріалі РБК-Україна .

Що дорожче - машина з ДВЗ чи електромобіль

Завдяки зусиллям китайських виробників та різного роду дилерським схемам електромобілі в Україні майже зрівнялись за ціною з паливними машинами. Тобто дві автівки з різними силовими установками, але одного розмірного класу можна придбати за однакові гроші.

При тому одна машина буде більш динамічною, а друга - більш далекобійною. І бак однієї можна буде заповнити за кілька хвилин, а другої - за кілька годин.

На чому дешевше їздити - на бензині чи електриці

В наш час порівняти витрати на рідке пальне і електроенергію доволі просто, адже на ринку є моделі, що мають на вибір або бензиновий, або електричний двигун.

Не вдаючись тут у технічні подробиці і не посилаючись на конкретні бренди, скажемо, що 100 кілометрів пробігу обійдуться:

власнику електромобіля - близько 80 грн, коли заряджати електромобіль удома за домашнім (побутовим) тарифом;

власнику такого ж самого бензинового авто - порядку 400 - 450 грн.

Вигода безсумнівна. Але суто вдома електромобілі заряджають далеко не завжди, і тоді за кіловат доводиться платити у багато разів більше - в середньому по 15 - 20 грн./кВт (залежить від мережі і швидкості зарядки). І тоді 100 км пробігу на електромобілі коштуватимуть уже порядку 300 - 400 грн.

На користь електричних авто буде ще дешевше і не таке часте регламентне ТО-1 та ТО-2, але в перерахунку на кілометр пробігу вигода обраховується не гривнах, а в копійках.

Фото: щоб реально економити на пальному, власник електромобіля має заряджатись удома (unsplash.com)

Яка машина більше втрачає при перепродажу

Певно, говорячи про рентабельність використання паливної та електричної автівок, треба врахувати ще два чинники - втрату ціни і ресурс батареї.

Авто з двигуном внутрішнього згоряння зазвичай краще зберігає свою вартість на вторинному ринку. Електромобілі, особливо преміальні, дешевшають швидше - головним чином через деградацію тягової батареї, яка становить до 40% вартості авто.

На відміну від ДВЗ, де знос залежить від пробігу, літій-іонні батареї старішають незалежно від того, скільки машина проїхала. Навіть в межах гарантійного строку 7 - 10 років нова батарея втрачає до 30 - 40% ємності, що суттєво впливає на ціну при продажу.

Батарея помре раніше

З віком електромобіля, особливо після його 9 - 10 років, зростає ризик повного виходу батареї з ладу. Відмова навіть одного елемента може зробити всю батарею непридатною. У такому випадку доведеться або ремонтувати, або замінювати її - і це недешево.

Нова батарея коштує від 8000 євро, а покупка вживаної чи ремонт своєї - від 1000. Такі витрати можуть перекреслити всю економію на пальному, особливо якщо авто вже старе і має низьку залишкову вартість.

Що буде з цінами на електромобілі у 2026 році в Україні

До січня 2026 року в нашу країну електромобілі завозяться без сплати ПДВ та мита. Тобто до кінця поточного року покупець може заощаджувати до 30% вартості нової машини. (З великих митних платежів сьогодні стягується лише акциз, але він не перевищує кількох сотень євро.)

Але фактично такої економії немає - "електрички" в українських автосалонах ніяк не дешевші за такі ж моделі в Європі. Тобто сказати, що на початку наступного року електромобілі подорожчають одразу на третину, не можна.

Більш того, левова частка машин з електроприводом, що купуються в нашій країні - це зовсім не нові машини із салонів офіційних дилерів (де найбільш ефективні сьогоднішні знижки).

Основу ринку батарейних авто складають биті екземпляри з американських аварійних аукціонів і "сірі" машини з китайського ринку, де вони дешевші відразу з кількох внутрішніх причин.

Одним словом, зрештою ціну на електромобілі в Україні в 2026 році відрегулює не скасування митних пільг (якщо вона ще відбудеться), а його величність ринок. Де головний чинник популярності "електричок", на думку автожурналістів РБК-Україна, - саме їх низька ціна.

Висновок

Отже, якщо рахувати суто вартість кілометра пробігу, їздити на електротязі дешевше. Причому - кратно, іноді у 4 - 5 разів вигідніше, ніж на рідкому паливі. Але якщо заряджатись не вдома, а на станціях за комерційною ціною, то економія прагне до нуля. Особливо коли врахувати вартість власного часу, витраченого на очікування.

А якщо порівнювати доцільність паливного авто та електромобіля в цілому, з урахуванням деградації батареї та втрати ринкової ціни машини, то говорити про економію треба з ще більшою обережністю.

Певно, тому виробники "електричок" пропагують їх тепер через інші плюси - зокрема, екологічність, комфортність керування і незрівняну динаміку. І тут "бензинкам" з дизелями справді крити нічим.