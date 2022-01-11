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Вперше за п'ять років: BMW обійшов з продажу Mercedes

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Вівторок 11 січня 2022 09:29
Вперше за п'ять років: BMW обійшов з продажу Mercedes Новий Mercedes-Benz S-Class (W223) (Фото: Mercedes)
Автор: Олександр Мороз

Незважаючи на те, що в 2021 продажі розкішного седана Mercedes-Benz S-класу виросли на 40 відсотків, бренд зі Штутгарта поступився лідерством на ринку баварському конкуренту BMW.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Autonews Europe.

Продажі легкових автомобілів марки Mercedes впали в минулому році на 5 відсотків - до 2,05 мільйона машин. Найбільше падіння на 25% було зареєстровано в четвертому кварталі минулого року. Причиною послужив гострий дефіцит напівпровідникової електроніки і комплектуючих.

Вперше за п'ять років: BMW обійшов з продажу Mercedes

Ситуацію не змогло виправити навіть зростання на 69 відсотків продажів підключаються гібридів і повністю електричних автомобілів штутгартської марки - хоча був досягнутий новий максимум в 227 458 реалізованих авто, з яких 48 936 були повністю електричними автомобілями Mercedes-Benz EQ. 40-відсоткове збільшення продажів розкішного седана S-класу також не змогло вплинути на ситуацію.

Якщо дивитися по регіонах, що продажі Mercedes впали на 11% в Європі і на 25% в Німеччині, а також на 1,6% в Азії і на 2% в Китаї. Незначне зростання помічено лише в Північній Америці - 0,3 відсотка.

У свою чергу бренд BMW продав в минулому році рекордні 2,2 мільйона автомобілів - про це офіційно заявив днями баварський автовиробник. Таким чином, Mercedes поступився BMW короной самого продаваного в світі люкс-бренду.

Вперше за п'ять років: BMW обійшов з продажу Mercedes

Відзначимо, що цифри продажів Mercedes не включають марку Smart або легкі комерційні фургони, а зазначені обсяги реалізації BMW відносяться тільки до однойменного бренду і не включає марки Mini і Rolls-Royce.

Що стосується року, що наступив, то в Mercedes виступили з попередженням, що "ситуація з поставками напівпровідників залишається нестабільною і їх нестача вплине на виробництво і продажі".

Нагадаємо, що компанія Mercedes-Benz оголосила глобальну відкликну компанію через ризик загоряння дизельних двигунів. Вона торкнеться понад 800 тисяч автомобілів марки по всьому світу.

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