Tesla Model 3 із човновим мотором вирушила форсувати озеро

У Китаї модифікований електромобіль Tesla Model 3 відправили форсувати озеро. Для подолання водної перешкоди машину обладнали електромотором.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на канал Wu Wa в YouTube.

На каналі Wu Wa у YouTube з'явилося незвичайне відео, де електромобіль Tesla Model 3 їздить дном неглибокого штучного озера. Під час руху вода перехльостує через капот, але машина продовжує рухатися на досить високій швидкості. Електромобіль перетворили на якусь подобію моторного човна - на кормі встановлено човновий мотор, що дозволяє не скільки їхати, стільки плисти.

Зйомка була зроблена в Китаї - імовірно, на кадрах відображено захід, присвячений електромобілям. При цьому будь-яка інформація про інших доробок Tesla Model 3 відсутня - не виключено, що це саморобний електромобіль, стилізований під Теслу.

Нагадаємо, в Таллінні роботи-кур'єри застрягли в снігових заметах. Мініатюрні безпілотники не змогли впоратися із тонким шаром снігу на тротуарах столиці Естонії.