За секунду, хвилину, годину: скільки заробляють найбільші автовиробники

Експерти з автострахування провели дослідження, в ході якого порахували заробіток 18 найбільших світових автовиробників. Причому, не в рік або квартал, а кожну секунду, хвилину і годину.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на портал USwitch.

Неважко здогадатися, що всесвітньо відомі виробники автомобілів заробляють серйозні гроші. Але зібрані експертами дані про доходи автоконцернів все одно вражають уяву. Відзначимо, що попри пандемію коронавірусу, минулого року в усьому світі було продано близько 56 мільйонів автомобілів.

Результати вражають. На першій сходинці рейтингу найбільш дохідних автомобільних компаній розташувалася Toyota: при річному виторгу у 275 мільярдів доларів японський бренд отримує 8 731 долар кожну секунду. За хвилину - 523 889 доларів, а за годину - 31,4 долара.

Volkswagen, що зайняв друге місце, заробляє на годину 29,1 мільйона доларів, а концерн Daimler, що замикає трійку лідерів, - 20,1 млн. І навіть у китайського бренду Geely, що знаходиться на 18 місці, годинний заробіток становить півтора мільйона американських доларів.

Нагадаємо, що британський автовиробник Rolls-Royce не поспішає відмовлятися від натуральної шкіри навіть з урахуванням важливості екологічної відповідальності. На думку менеджерів компанії, шкіра ще довгий час буде вважатися атрибутом розкоші.