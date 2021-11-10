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Porsche показала "платинову" Panamera

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Середа 10 листопада 2021 13:08
Porsche показала "платинову" Panamera Фото: Porsche Panamera (newsroom.porsche.com)
Автор: Константин Широкун

Версія Platinum Edition доступна для версій Panamera, Panamera 4 і Panamera 4 E-Hybrid. Спортивний ліфтбек від Porsche з новим виданням отримав розширений набір опцій і ряд візуальних відмінностей.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу компанії.

Зовні новинка відрізняється вставками з сатинованої платини, глянсовою чорною обробкою вікон і чорними спортивними вихлопними патрубками. Дизайнери також додали машині особливі задні ліхтарі і 21-дюймові колісні диски Exclusive Design Sport з матовим платиновим покриттям. Покупці також можуть вибрати диски на розмір менше.

Porsche показала &quot;платинову&quot; PanameraPlatinum Edition оснастили передніми сидіннями з 14 електричними регулюваннями, обігрівом і вентиляцією. Модель також може похвалитися підігрівом задніх сидінь і чотирьохзонним клімат-контролем.

Porsche показала &quot;платинову&quot; PanameraСеред інших нововведень-Адаптивна пневматична підвіска і адаптивні фари LED Matrix Design з системою динамічного освітлення Porsche Dynamic Lighting System Plus. Ціни на новинку починаються з 101 900 доларів. Базові Panamera і Panamera 4 Platinum Edition оснащені 2,9-літровим двигуном V6 з подвійним турбонаддувом, який розвиває 325 к.с. і 449 Нм максимального крутного моменту.

Porsche показала &quot;платинову&quot; PanameraPanamera 4 E-Hybrid Platinum Edition приводиться в рух тим же мотором і приєднаним до нього електродвигуном. Силова установка сумарно видає 455 к.с. і 700 Нм.

Porsche показала &quot;платинову&quot; PanameraНагадаємо, що у Європі водії впевнені, що сучасні машини перевантажені непотрібними функціями. Нове опитування показує, що третина водіїв у Великобританії не використовують 75% функцій, встановлених у їхніх автомобілях.

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