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Рідкісний Nissan Juke з двигуном від суперкара GT-R виставлено на продаж

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П'ятниця 01 жовтня 2021 07:55
Рідкісний Nissan Juke з двигуном від суперкара GT-R виставлено на продаж Nissan Juke-R (Фото: vdmcars.de)
Автор: Олександр Мороз

Рідкісний екземпляр кросовера Nissan Juke з двигуном від суперкара GT-R продає один з німецьких автодилерів. Було випущено всього п'ять таких машин.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на VDMcars.

Автодилер VDM Cars спеціалізується на вінтажних спортивних автомобілях. На цей раз до його рук потрапив вельми цікавий екземпляр - кросовер Nissan Juke-R. І за нього хочуть ні багато ні мало 237 941 Євро. Чому так дорого?

Рідкісний Nissan Juke з двигуном від суперкара GT-R виставлено на продаж

Річ у тім, що під капотом автомобіля стоїть двигун VR38-DETT V6, запозичений у суперкара Nissan GT-R R35. Зовні від звичайного Nissan Juke його R-модифікація відрізняється аеродинамічним кузовним обвісом з вуглепластику, бамперами з карбону, розширеними колісними арками та збільшеними повітрозабірниками.

Рідкісний Nissan Juke з двигуном від суперкара GT-R виставлено на продаж

Nissan Juke-R був розроблений у 2015 році заводським тюнінг-ательє японської марки Nismo. 3,8-літровий мотор V6 з двома турбінами розвиває потужність в 600 кінських сил. У парі з агрегатом працює 6-ступінчаста роботизована коробка передач з двома зчепленнями. Всього було випущено п'ять таких автомобілів.

Рідкісний Nissan Juke з двигуном від суперкара GT-R виставлено на продаж

Виставлений на продаж екземпляр відрізняється тим, що фахівці британської компанії Severn Valley Motorsport вичавили з його движка додаткову сотню "коней", довівши потужність до вражаючих для такого невеликого автомобіля 700 к.с.

Кросовер укомплектований гоночними ременями безпеки та зробленими на замовлення килимками, а також системою пожежогасіння.

Рідкісний Nissan Juke з двигуном від суперкара GT-R виставлено на продаж

Цікаво, що цей автомобіль вже виставлявся на продаж минулого року за ціною 649 500 євро. Спроба не увінчалася успіхом і тепер прайс знижений майже в три рази.

Раніше екс-глава Nissan Карлос Гон назвав свою колишню компанію нудною і посередньою. Він переконаний, що після його звільнення для японського автовиробника все пішло під укіс.

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