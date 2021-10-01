Рідкісний Nissan Juke з двигуном від суперкара GT-R виставлено на продаж

Рідкісний екземпляр кросовера Nissan Juke з двигуном від суперкара GT-R продає один з німецьких автодилерів. Було випущено всього п'ять таких машин.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на VDMcars.

Автодилер VDM Cars спеціалізується на вінтажних спортивних автомобілях. На цей раз до його рук потрапив вельми цікавий екземпляр - кросовер Nissan Juke-R. І за нього хочуть ні багато ні мало 237 941 Євро. Чому так дорого?

Річ у тім, що під капотом автомобіля стоїть двигун VR38-DETT V6, запозичений у суперкара Nissan GT-R R35. Зовні від звичайного Nissan Juke його R-модифікація відрізняється аеродинамічним кузовним обвісом з вуглепластику, бамперами з карбону, розширеними колісними арками та збільшеними повітрозабірниками.

Nissan Juke-R був розроблений у 2015 році заводським тюнінг-ательє японської марки Nismo. 3,8-літровий мотор V6 з двома турбінами розвиває потужність в 600 кінських сил. У парі з агрегатом працює 6-ступінчаста роботизована коробка передач з двома зчепленнями. Всього було випущено п'ять таких автомобілів.

Виставлений на продаж екземпляр відрізняється тим, що фахівці британської компанії Severn Valley Motorsport вичавили з його движка додаткову сотню "коней", довівши потужність до вражаючих для такого невеликого автомобіля 700 к.с.

Кросовер укомплектований гоночними ременями безпеки та зробленими на замовлення килимками, а також системою пожежогасіння.

Цікаво, що цей автомобіль вже виставлявся на продаж минулого року за ціною 649 500 євро. Спроба не увінчалася успіхом і тепер прайс знижений майже в три рази.

Раніше екс-глава Nissan Карлос Гон назвав свою колишню компанію нудною і посередньою. Він переконаний, що після його звільнення для японського автовиробника все пішло під укіс.