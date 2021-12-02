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Метал, скло і арт-об'єкти: найнезвичніші зарядні станції для електромобілів

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Четвер 02 грудня 2021 09:06
Метал, скло і арт-об'єкти: найнезвичніші зарядні станції для електромобілів Фото: концептуальна зарядна станція (autoevolution.com)
Автор: Константин Широкун

Американський художник Майкл Янцен представив кілька незвичайних концепцій зарядних станцій для електромобілів. Ключова тема проекту – футуризм.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Autoevolution.

Зі зростанням кількості електромобілів об'єкти зарядної інфраструктури стануть такими ж звичними, як АЗС та мийки. У більшості випадків при їх розробці все направлено на мінімалізм, продуктивність і довговічність.

Дизайн - останнє, про що думають конструктори зарядних станцій. Американський художник-постмодерніст Майкл Янцен розробив кілька цікавих концепцій зарядних станцій для електромобілів, в яких екологічність і ефективність поєднуються з мистецтвом. Проект під назвою "Public Art" складається з декількох футуристичних зарядних постів.

Метал, скло і арт-об'єкти: найнезвичніші зарядні станції для електромобілівВсі концепції в цій серії проектів використовують сонячні панелі. Сонячна енергія перетворюється в електрику, яка потім використовується для зарядки електромобілів. Стіни павільйонів виконані з екологічно чистого композитного матеріалу.

Метал, скло і арт-об'єкти: найнезвичніші зарядні станції для електромобілів

Нагадаємо, що китайський бренд Geely повертається в Україну з двома моделями. На перших порах покупцям запропонують дві моделі і обидві-кросовери.

Раніше стало відомо, що електромобілі можуть подорожчати вже в 2022 році через зростання цін на літій. Середня ціна літій-іонних батарей за останній рік знизилася з 140 до 132 доларів за кВт•год.

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