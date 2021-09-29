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Дорожче Toyota Hilux і Mitsubishi L200: в Україні представлено 5,4-метровий пікап Great Wall Poer

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Середа 29 вересня 2021 12:23
Дорожче Toyota Hilux і Mitsubishi L200: в Україні представлено 5,4-метровий пікап Great Wall Poer Пікап Great Wall Poer (Фото: Great Wall)
Автор: Вадим Добровольский

На виставці "АГРО-Експо-2021", яка сьогодні відкрилася в Кропивницькому, українську прем'єру відсвяткував новий великий пікап з Китаю - Great Wall Poer.

Дорожче Toyota Hilux і Mitsubishi L200: в Україні представлено 5,4-метровий пікап Great Wall PoerПри довжині 5403 мм автомобіль за габаритами випереджає японські моделі Mitsubishi L200 (5225 мм) і Toyota Hilux (5325 мм) і китайські JAC T6 (5325 мм) і Great Wall Wingle 7 (5395 мм). Для Poer пропонується дворядна кабіна на п'ять місць, вантажопідйомність становить 975 кг.

Дорожче Toyota Hilux і Mitsubishi L200: в Україні представлено 5,4-метровий пікап Great Wall PoerПід капотом Poer розташовано дволітровий турбодизель 4D20 потужністю 120 к.с., який працює в парі з 8-ступінчастим гідромеханічним "автоматом" фірми ZF. Привід на передню вісь здійснюється через багатодискову муфту Borg Warner.

Автомобіль відрізняється багатим оснащенням. Вже в стартовій комплектації є світлодіодні фари, мультимедійна система з 9-дюймовим сенсорним дисплеєм, оздоблення салону екошкірою. Також в комплекті йдуть кришка вантажного відсіку і бічні захисні елементи кузова.

Дорожче Toyota Hilux і Mitsubishi L200: в Україні представлено 5,4-метровий пікап Great Wall PoerДо міри й ціна - ні багато ні мало 1,25 млн гривень. Це вдвічі дорожче пікапа Great Wall Wingle 7, який зі стартовою ціною 660 тисяч гривень раніше був найдорожчим пікапом в українській лінійці марки.

З таким цінником Great Wall Poer доведеться конкурувати з уже згаданими моделями Mitsubishi L200 і Toyota Hilux.

Нагадаємо, творець української Мівіни намір завоювати Європу своїми електромобілями. В'єтнамський бренд VinFast хоче продавати на європейських ринках два електричних кросовери VF32 і VF33.

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