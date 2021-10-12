ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Колишній тюнер Volvo атакує Porsche на ринку преміальних електромобілів

Новость на русском →
Вівторок 12 жовтня 2021 10:26
Колишній тюнер Volvo атакує Porsche на ринку преміальних електромобілів Глава Polestar Томас Ингенлат(Фото: auto-motor-und-sport.de)
Автор: Олександр Мороз

Компанія Polestar, створена Volvo і Geely на базі тюнінг-ательє шведської марки, поділилася амбітними планами на найближче майбутнє. При тому, що на даний момент в її лінійці всього дві моделі.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на AutoMotoundSport.

Створений кілька років тому бренд випускає гібрид Polestar 1 і електричний седан Polestar 2. Тим не менш, головним конкурентом марки генеральний директор Polestar Томас Інгенлат вважає Porsche. І всерйоз збирається поборотися з німцями за кращий спортивний автомобіль преміум-класу з електричним приводом.

Колишній тюнер Volvo атакує Porsche на ринку преміальних електромобілів

Електромобіль Polestar 2

Вже в наступному році Polestar запустить нову модель, яка за розмірами буде порівнянна з Porsche Cayenne. А в 2023-му дебютує компактне крос - купе Polestar 4 - прямий конкурент електричного Porsche Macan, який теж не за горами. Ще роком пізніше буде представлений флагманський Polestar 5, який позиціонується, як суперник Tesla Model S і Porsche Taycan.

Колишній тюнер Volvo атакує Porsche на ринку преміальних електромобілів

Новинки розробляються на платформі SPA2 - модернізованої версії шасі, що лежить в основі нинішніх Volvo шістдесятої і дев'яностої серій. Крім цього, буде розширюватися і географія виробництва: випускати електрокари Polestar планує не тільки в Китаї, але і на американському заводі Volvo в Південній Кароліні, а також, можливо, на одному з європейських підприємств.

Колишній тюнер Volvo атакує Porsche на ринку преміальних електромобілів

До 2023 року Polestar хоче розширити свою присутність у світі з 14 до 30 країн, а до 2025-го продавати 290 тисяч електромобілів щорічно. Враховуючи, що в минулому році марка реалізувала всього 10 тисяч автомобілів, в настільки амбітні плани віриться насилу.

Нагадаємо, що генеральний директор Porsche Олівер Блум раніше заявив, що 911-й ніколи не стане електрокаром. Тепер же в компанії не виключають появу такого спорткара.

Читайте РБК-Україна в Google News
электромобили Porsche
Точки зору
Євген Муджирі
Біль электромобілиста: що потрібно знати тим, хто розмірковує над придбанням електромобіля
Євген Муджирі
засновник електромобільного блогу Autogeek
Олег Омельницький
Як Україна за 30 років незалежності втратила власний автопром
Олег Омельницький
директор інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting
Всі точки зору