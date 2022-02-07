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Китайці готують електричний пікап для конкуренції з Tesla Cybertruck та GMC Hummer EV

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Понеділок 07 лютого 2022 09:26
Китайці готують електричний пікап для конкуренції з Tesla Cybertruck та GMC Hummer EV Дизельний позашляховик Dongfeng Warrior M50 (Фото: DongFeng Motor)
Автор: Олександр Мороз

Компанія Dongfeng Motor анонсувала надпотужний електричний позашляховик потужністю понад 1000 кінських сил. В основу машини ляже платформа MORV, розроблена спеціально для великих електромобілів.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на портал CarNewsChina.

Зовні електричний позашляховик Dongfeng Warrior M18 буде схожий на американський армійський всюдихід Humvee. Всі 5,2-метрової машини складе близько 3,1 тонни. Силова установка потужністю 800 кВт (1070 к.с.) здатна розігнати важкий автомобіль до "сотні" менш ніж за 5 секунд – всього на пів секунди повільніше, ніж прискорюється Mercedes-AMG G 63.

Китайці готують електричний пікап для конкуренції з Tesla Cybertruck та GMC Hummer EV

Представлений восени минулого року позашляховик Dongfeng Warrior M50, на який буде схожа новинка.

Тягова батарея місткістю 140 кВт*год з підтримкою технології швидкої зарядки, забезпечить запас ходу в 500 кілометрів. Споживана потужність на 100 кілометрів пробігу становить близько 26 кВт*год.

Для електричного всюдихода також заявлений автопілот рівня 2.5, який за своїми можливостями не поступається автономній системі водіння Tesla. Крім того, модель отримає безліч інших електронних асистентів.

Китайці готують електричний пікап для конкуренції з Tesla Cybertruck та GMC Hummer EV

Таким чином, китайський Dongfeng Warrior M18 в разі його виходу на світові ринки здатний скласти серйозну конкуренцію електричним пікапам від Tesla, Ford, General Motors, також новому GMC Hummer EV, який в тримоторній модифікації розвиває трохи понад 1000 кінських сил.

Тим більше, що оголошена попередньо ціна цілком конкурентна - від 600 000 до 700 000 юанів (94 000-110 000 Доларів США). Серійне виробництво електричного позашляховика почнеться у 2023 році.

Нагадаємо, що з'явилося кілька зображень електричного пікапа Tesla Cybertruck. На відміну від прототипу, показаного ще у 2019 році, машина не має дверних ручок і знімних ковпаків.

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