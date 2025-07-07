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"ЗАЗ Ялта" - забытая жемчужина СССР. История элитного "Запорожца", который мечтали иметь все

Понедельник 07 июля 2025 18:00
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"ЗАЗ Ялта" - забытая жемчужина СССР. История элитного "Запорожца", который мечтали иметь все Фото: "Запорожец" ЗАЗ-965 в экспортной версии имел несколько дополнительных элементов и новое имя (Игорь Широкун, РБК-Украина)
Автор: Игорь Широкун

"Запорожец" сам по себе был интересной машиной, между тем существовала его более совершенная версия "Ялта". И тогда, и теперь о ней известно не очень много. Выясняем, что это была за модель и почему она особенно ценилась среди водителей.

О том, что считалось особым комфортом в эпоху "горбатого" "Запорожца", читайте в материале РБК-Украина.

Автомобиль "Ялта" - что это было

Первая серийная модель Запорожского автозавода "Запорожец" ЗАЗ-965 имела несколько вариантов исполнения. Среди которых были и те, что предназначались для экспорта, в частности в страны Западной Европы.

Такие машины обозначались ЗАЗ-965Э и 965АЭ (где "Э" - экспортный), они проходили более тщательную проверку качества, имели улучшенную отделку и некоторое дополнительное оборудование.

Скажем, что следующее поколение запорожских машин - ЗАЗ-966/968 тоже имели экспортную модификацию, но сегодня мы о них не говорим.

Чем отличалась "Ялта"

Для экспортных моделей, которые должны были приносить валюту в казну страны, предусматривались особые элементы:

- Наклонный декоративный молдинг (хромированный металл) на боковинах.

- Зеркало заднего вида на левом переднем крыле. Это было уникальное зеркало, не характерное для других советских авто того времени.

- Хромированный шильдик "965А" на задних крыльях. Литера "А" указывала на рестайлинговую версию, которая появилась в производстве с ноября 1962 года.

- Передняя декоративная накладка, которая могла быть хромированной или окрашенной. Использовалась до 1965 года.

- Особый белый руль с широкими спицами и хромированным кольцом сигнала вместо кнопки в ступице.

- Радиоприемник (не во всех авто). Если его не было, то специальная ниша под торпедо выполняла роль бардачка.

- Пепельница - очень редкий элемент.

- Специальный крой ткани обивки сидений.

- Подлокотники возле заднего сиденья на внутренних боковинах кузова.

- Кронштейны для фиксации спинки заднего сиденья в верхнем положении (не на всех авто).

- Потолок, обтянутый кожзаменителем вместо ткани.

- Мягкий шумоизоляционный материал на щите кузова между багажником и салоном.

&quot;ЗАЗ Ялта&quot; - забытая жемчужина СССР. История элитного &quot;Запорожца&quot;, который мечтали иметь всеФото: отличия "Ялты" от обычных "Запорожцев" были в первую очередь декоративными, в частности - руль и отделка салона (Игорь Широкун, РБК-Украина)

Чем не угодил "Запорожец"?

Хотя модификации с буквой "Э" продавались и на внутреннем рынке СССР, название "Ялта" употребляли лишь за рубежом. Как "Ялту" нашего "Запорожца" хорошо знали именно иностранные покупатели, особенно в Финляндии и Бельгии. Почему машине изменили имя?

Слово "Запорожец" было сложным для произношения иностранцами, поэтому для западных рынков автомобилю дали другое имя - "Ялта". Которое, однако, в разных странах Европы писалось по-своему:

- Yalta - в Бельгии

- Jalta - в Финляндии, Нидерландах, Дании и Швеции

- ZAZ - так называли "Запорожцы" в Италии

- Eliette - в некоторых других странах Европы.

Как отличить "Ялту" среди первых ЗАЗов

Автомобили первого поколения, которые действительно экспортировались за границу и могли носить имя "Ялта", имели несколько характерных признаков:

- Хромированная эмблема с надписью "Jalta", расположенная на крышке моторного отсека справа от номерного знака.

- Обязательная маркировка "965Э" или "965АЕ" как на заводской табличке, так и в выбитом номере кузова.

- Оранжевые линзы передних поворотников - специально для бельгийского рынка (в то время как для других стран использовались белые плафоны).

Вывод

Это может показаться странным, но наши "Запорожцы" по европейским понятиям были богатыми машинами даже в базовой комплектации. В отличие от конкурентов-одноклассников они имели немало атрибутов от машин более "взрослых" сегментов.

Например, у "Запорожцев" был редкий для тогдашних суперкомпактов полноценный 4-цилиндровый автомобильный двигатель - а не приспособленный мотоциклетный, как у большинства одноклассников ЗАЗа.

Потребителей и экспертов поражала независимая подвеска всех колес на пружинах и торсионах, базовый отопитель салона (автономный!), поворотные форточки в дверях, окна со стеклоподъемниками, электрические стеклоочистители, противосолнечные козырьки и т.д. На этом фоне молдинг с пепельницей были сущими пустяками.

Ранее в нашей публикации мы рассказывали автомобилистам, с какими моделями "Запорожец" конкурировал на европейских рынках и кого он побеждал в сравнительных тестах.

Также в наших публикациях недавно мы предостерегали потребителей от пяти грубых ошибок, которые совершают автомобилисты при выборе типа кузова.

При подготовке статьи были использованы материалы музеев "Фаэтон", "Колеса Истории" и собрания Межигорья.

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