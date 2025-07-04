Загадка "Запорожца": почему его мотор был сзади и что это давало водителю?

Одна из изюминок культового украинского авто ЗАЗ-965 - двигатель, размещенный сзади. Какие преимущества такой компоновки и стоит ли искать такое авто в наше время?

О преимуществах и недостатках заднего расположения двигателя читайте в материале РБК-Украина .

Двигатель сзади - и все в порядке

Интересно, что в каждой стране с развитым автомобилестроением рано или поздно появлялся свой автомобиль, подобный нашему "Запорожцу". То есть недорогой, с задним расположением двигателя и с его воздушным охлаждением.

Заднемоторная компоновка и сейчас является одной из самых рациональных схем у машин бюджетного класса (вспомните, например, три поколения Smart Fortwo).

Ведь для короткого автомобильчика очень важно, чтобы передняя часть кузова была свободна от агрегатов - там нужно пространство для ног пассажиров, дверных проемов и ниш передних колес. Тем более, что для "Запорожца" конструкторами были выбраны большие для его класса 13-дюймовые колеса.

Кому выгоден двигатель сзади

Конечно, в первую очередь компоновка автомобиля определяется с точки зрения автопроизводителя. И заднее расположение силового агрегата по состоянию на середину ХХ века ему было максимально выгодно.

Собранный в единый модуль силовой агрегат - двигатель с трансмиссией - удобен с точки зрения массового производства. В таком моноблоке он требует меньше операций при конвейерной сборке.

Также при нем не используются дорогие, сложные в производстве детали - например, такие как шарниры равных угловых скоростей ШРУС, которые используются для доминирующего в наши дни переднего привода.

Фото: заднее расположение двигателя дает немало преимуществ, поэтому оно было и на самом массовом авто в мире Volkswagen Käfer (rbc.ua)

Какая польза автовладельцу

Имеют плюсы и корстувачи, в частности, водитель и пассажиры маленького авто при заднемоторной компоновке получают больше места в салоне.

Например, малоизвестный факт: бюджетные ЗАЗики были единственными авто в стране, где водитель и передний пассажир могли полностью протянуть ноги!

Еще одно преимущество для пользователей - при движении по грязным и заснеженным дорогам такие автомобили демонстрируют высокую проходимость.

Секрет в том, что его ведущие колеса хорошо загружены расположенным над ними силовым агрегатом, да и масса пассажиров в большой степени приходится на задок. А днище к тому же гладкое, так как не имеет кардана и выступающих рычагов подвески.

Стоит ли сегодня выбирать заднемоторную машину

Если быть точным, несколько таких моделей в каталогах можно найти и сегодня. В частности, таковым является культовый спорткар Porsche 911. В восьми поколениях он строится по этой концепции уже более 70 лет.

Но в целом в мире такая схема была наиболее распространена в 1950-1960-х годах. Такими были, пожалуй, большинство европейских моделей компактных (и не очень) классов: Volkswagen, Fiat, Renault, Tatra, Skoda...

Картина начала меняться только в 1970-е, когда технологии шарниров типа ШРУС для привода передних колес стали более дешевыми. Тогда же сказали свое слово короткие двигатели, которые начали компоновать поперек машины между передних колес.

Так началась эра массового переднего привода, которая продолжается до сих пор.

Вывод

В нашем материале мы не упомянули минусов машин с двигателем заднего расположения - они тоже были, хотя и не столь принципиальные. Задний двигатель сдал позиции из-за еще большей технологичности и меньшей себестоимости переднего привода, а также из-за возможности проектировать на таком шасси широкую гамму кузовов с большим грузовым отсеком сзади.