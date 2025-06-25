ua en ru
Ср, 25 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Volvo EX90 приехал в Украину: как выглядит и чем впечатляет новый электрический флагман

Среда 25 июня 2025 13:54
UA EN RU
Volvo EX90 приехал в Украину: как выглядит и чем впечатляет новый электрический флагман Фото: Volvo EX90 приехал в Украину (volvocars.com)
Автор: Константин Широкун

Электрический кроссовер Volvo EX90 официально представили в Украине. Это первый 7-местный электрический внедорожник шведского бренда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Модель создана на электрической платформе нового поколения, EX90 имеет запас хода до 600 км на одном заряде. При этом от 10 до 80% авто заряжается менее чем за 30 минут.

Introducing the 2025 Volvo EX90 - Nanaimo News Bulletin

Volvo EX90 стал первым авто на украинском рынке, который оснащен технологией Safe Space с датчиками LiDAR. Встроенный в крышу LiDAR работает вместе с 8 камерами, 5 радарами и 12 ультразвуковыми датчиками, обеспечивая обзор авто на 360 градусов в режиме реального времени.

Новинка стала первым автомобилем бренда, который получил компьютер с искусственным интеллектом, построенный на платформе NVIDIA DRIVE.

На мировых рынках EX90 дебютировал в ноябре 2022 года. Он базируется на новой платформе с аккумулятором емкостью 111 кВт*ч, а в комплектации Twin Motor Performance авто имеет 509 лошадиных сил. Комплектация Twin Motor начального уровня имеет в своем арсенале 402 л.с. Цены на новинку стартуют от 3 482 325 гривен.

Volvo EX90 Review 2025 Top Gear

Ранее сообщалось, что компания Volvo возродит модель XC70. Обнародованы первые официальные изображения нового XC70, который станет эксклюзивом для китайского рынка. Новинка - это кроссовер, который больше и вместительнее XC60.

Старт продаж Volvo XC70 в Китае намечен на конец 2025 года, и как минимум первое время модель будет оставаться эксклюзивом для локального рынка.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Volvo Электромобили Автомобильный рынок
Новости
Зеленский сегодня встретится с Трампом и не только: программа визита на саммит НАТО
Зеленский сегодня встретится с Трампом и не только: программа визита на саммит НАТО
Аналитика
НАТО под давлением Трампа: спасут ли 5% Альянс и поддержку Украины
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина НАТО под давлением Трампа: спасут ли 5% Альянс и поддержку Украины