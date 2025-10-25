Volkswagen останавливает производство сразу нескольких популярных моделей: в чем причина
Компания Volkswagen останавливает производство сразу нескольких популярных моделей из-за дефицита полупроводников. В ближайшее время проблему, вероятно, решить не удастся.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Autocar.
Из-за продолжения торгового спора между США и Китаем, в ближайшей перспективе ожидаются перебои с поставками микрочипов Nexperia различным производителям. По данным СМИ, в конце сентября правительство Нидерландов взяло под свой контроль голландскую компанию, выпускающую "полуфабрикаты" микрочипов.
Тестирование и упаковка большей части продукции происходит в Китае, откуда готовые чипы ранее поступали как на внутренний рынок, так и в Европу. В ответ на решение властей Нидерландов правительство Китая запретило экспорт микрочипов.
Volkswagen из-за ожидаемой нехватки полупроводников собирается с 29 октября временно остановить производство Golf на своем заводе в Вольфсбурге (Германия). По предположениям издания, будет также остановлено производство кроссоверов Tiguan и Tayron, а также компактвэна Touran.
Что дальше?
Пока что немецкий производитель не сообщил о том, на какой срок будет остановлено производство перечисленных моделей Volkswagen. Сообщается, что у немцев в настоящее время нет альтернативного поставщика микрочипов.
В компании объяснили, что предварительное использование полупроводников от других поставщиков потребует длительного внутреннего тестирования и сертификации.
По данным Autocar, во время подготовки к приостановке производства, Volkswagen уже начал переговоры с чиновниками в Германии относительно использования схемы, которая позволит избежать массовых увольнений за счет использования работников на краткосрочных проектах во время вынужденных простоев.
Напомним, ранее немецкий автопроизводитель показал обновленный Volkswagen Multivan. Минивэн получил восьмиместную версию. До сих пор в гамме были лишь варианты на пять, шесть или семь посадочных мест.