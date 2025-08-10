ua en ru
Отпуск за рулем: 5 главных правил для автомобилиста

Воскресенье 10 августа 2025 18:30
Отпуск за рулем: 5 главных правил для автомобилиста Фото: собственное авто может сделать ваши летние каникулы особенными (unsplash.com)
Автор: Игорь Широкун

На первый взгляд, автомобиль - большой помощник в отпуске. Но есть обстоятельства, при которых он может буквально испортить отдых, которого ждали целый год. Как избежать проблем с машиной, когда вся семья отправляется отдыхать?

О пяти правилах использования автомобиля во время отпуска читайте в материале РБК-Украина.

На автомобиле в отпуск

Вероятно, автомобилистам без большого опыта стоит подсказать, что во время отпуска автомобиль может быть использован в двух ипостасях.

Во-первых, чисто как способ добраться до места отдыха, когда собственная машина заменяет поезд, самолет или маршрутный автобус. И во-вторых, дополнительно, когда машина становится инструментом отдыха.

То есть когда весь отпуск - большой тур, и в течение него авто везет семью с места на место, или уже "на месте" ежедневно возит отдыхающих на экскурсии и по интересным местам.

Собственно, наши советы будут касаться обоих случаев - когда люди отдыхают, а машина так или иначе работает. И чтобы она оставалась полезным помощником, следует принять во внимание несколько правил от опытных автовладельцев.

Техническое состояние

Машина, на который вы направляетесь отдыхать, не может быть в плохом состоянии. Более того, автомобиль должен быть в состоянии даже лучшем, чем он находится в ваших серых буднях.

Ведь беззаботное путешествие предполагает большие пробеги, незнакомые дороги, увеличенные нагрузки. И будет очень жаль часов и дней отпуска, которые вы будете тратить на вынужденный ремонт где-то далеко от дома.

Поэтому еще за неделю-две до начала каникул машина должна быть приведена в порядок: ТО заблаговременно пройдено, все "разболтанные" детали заменены, слабые для данной модели места проинспектированы.

Отпуск за рулем: 5 главных правил для автомобилистаФото: в некоторых популярных туристических регионах не очень удобно пользоваться собственным автомобилем (unsplash.com)

Не гоните лошадей

Во время отпуска не управляйте машиной в агрессивном стиле. Ведь это дополнительная нагрузка и на технику, и на психику водителя и пассажиров. Да и безопасность движения напрямую зависит от того, насколько активно водитель давит на газ и тормоза.

Не перегружайте

Если людей в машине много, не перегружайте ее еще и багажом. Перегруженный автомобиль хуже управляется, особенно в нештатных, аварийных ситуациях, а также охотнее ломается и потребляет больше топлива.

Спланируйте свою экипировку так, чтобы в авто было только самое необходимое. А остальные вещи можно отправить к месту отдыха по почте или приобрести на месте.

Не оставляйте машину где попало

Не все знают, что даже в цивилизованных европейских странах в зонах, где много туристов, часто работают разного рода криминальные элементы. Трудно придумать большую неприятность во время летнего восстановления сил, чем лишиться машины или хотя бы ее багажа.

Поэтому используйте или парковки с охраной, или надежную сигнализацию, а лучше и первое, и второе.

Машина - не главное

Очень хорошо, что у вас хороший и недешевый автомобиль, но не обязательно привлекать его к вашему отдыху. Если он успешно доставил вас к морю или пансионату в горах, может, стоит оставить его на парковке и пользоваться имеющимся местным транспортом?

На экскурсии и локальные однодневные туры вполне комфортно выезжать на автобусах местных турбюро - зато полностью расслабиться смогут не только члены семьи, но и водитель. Да и для автомобиля будет полезнее стоять под отелем, чем толкаться по дорогам, заполненным транспортом с туристами.

Вывод

Бывалые автомобилисты расскажут вам, что есть классический отдых и есть автотуризм (хотя это слово в последние годы и вышло из употребления). Следовательно, соответствующим образом надо планировать свои каникулы - или машина для вас будет просто транспортом, или - элементом программы отдыха, на котором будет основана вся поездка.

Ранее в нашей публикации мы рассказывали водителям, как правильно сидеть за рулем, чтобы не попасть в аварию.

А о трех самых эффективных приемах обмана клиентов на СТО мы рассказывали в нашем отдельном материале.

При подготовке статьи были использованы материалы Motor и Autocar.

