Известный производитель пылесосов представил свой первый автомобиль: вот как он выглядит

Суббота 13 сентября 2025 15:46
Фото: известный производитель пылесосов представил свой первый автомобиль (https://global.dreametech.com)
Автор: Константин Широкун

Компания Dreame Technology, известная гаджетами для дома, показала рендеры своей первой машины - роскошного электромобиля, который собирается показать на выставке бытовой электроники (CES) в США в январе следующего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Autoblog.

Дизайн модели почти копирует Bugatti, и в Dreame этого не стесняются: китайцы даже подчеркивают, что вдохновлялись гиперкарами европейской марки.

Пока что Dreame Technology ограничилась рендерами, которые опубликовал в своих соцсетях основатель компании Юй Хао. Интересно, что в самой Dreame модель, незатейливо названную Dreame EV, сравнивают не с Chiron, а с его предшественником Veyron.

Внутри сходства с Bugatti уже гораздо меньше. Вместо плавных линий у Dreame прямые, вместо панели приборов - большой экран. О "технике" электромобиля производитель пока не сказал ни слова.

По данным СМИ, Dreame уже активно ищет площадку для запуска производства в Европе, в частности в Берлине. Ожидается, что это будет завод неподалеку от "Гигафабрики" Tesla, с которой компания намерена соперничать.

Напомним, ранее британский автопроизводитель показал электрическое купе Rolls-Royce Black Badge Spectre, ставшее самой мощной моделью в истории марки и получившее ряд нововведений.

