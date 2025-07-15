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Отказались от гибрида. Lamborghini показала суперкар для соревнований

Вторник 15 июля 2025 15:59
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Отказались от гибрида. Lamborghini показала суперкар для соревнований Фото: Lamborghini показала суперкар для соревнований (media.lamborghini.com)
Автор: Константин Широкун

На Фестивале скорости в Гудвуде официально показали суперкар Lamborghini Temerario GT3 - гоночную версию авто, который год назад пришел на смену модели Huracan.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Предыдущий гоночный суперкар Huracan GT3 оказался довольно успешным: за все время продано более двухсот клиентских автомобилей. И если ту машину в Lamborghini разрабатывали вместе со специализированной компанией Dallara, то новое купе Temerario GT3 подготовлено собственными силами.

Отказались от гибрида. Lamborghini показала суперкар для соревнований

Что изменилось

Поскольку правила класса GT3 не допускают использование гибридных систем, то первое, что сделали разработчики, выбросили из Temerario все электрические приложения.

Остался только бензиновый двигатель V8 на 4,0 л с битурбонаддувом. У двигателя заменили турбокомпрессоры, установили более прочные титановые шатуны, переработали системы впуска и выпуска. Мотор выдает до 585 л.с. вместо 920 л.с. у гибридной установки дорожного Temerario.

Отказались от гибрида. Lamborghini показала суперкар для соревнований

Поскольку все электромоторы удалены, гоночный Lamborghini Temerario GT3 остался только с задним приводом. Вместо восьмиступенчатого "робота" с двумя сцеплениями установлена шестиступенчатая секвентальная коробка передач. Еще одна неожиданная особенность - гидравлический усилитель руля. Купе имеет гоночную подвеску с регулируемыми стойками KW и специальные 18-дюймовые колеса Ronal.

Особенности кузова

Алюминиевый каркас кузова упрощен: все крепления и распорки, изначально предназначенные для электросистемы, удалены, а подрамники сделаны быстросъемными для упрощения обслуживания. Кузовные панели выполнены из углепластика, количество деталей сокращено. Также добавлены каркас безопасности и дополнительные аэродинамические элементы.

В результате купе Lamborghini Temerario GT3 имеет сухую массу 1300 кг, тогда как базовая модель с гибридной системой тянет на 1690 кг. Другие характеристики пока не опубликованы, ведь доводка машины еще продолжается.

Отказались от гибрида. Lamborghini показала суперкар для соревнований

Первый боевой выезд намечен только на март 2026 года - это будет гонка "12 часов Себринга" в США.

Напомним, ранее сообщалось, что компания Lamborghini продала единственный выпущенный суперкар Egoista за 117 млн долларов. Итальянские инженеры построили эксклюзивную модель в 2013 году для заводской коллекции концептов.

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