В Украину прибыл электрический родстер MG Cyberster: раскрыты цены и характеристики

Четверг 16 октября 2025 15:45
В Украину прибыл электрический родстер MG Cyberster: раскрыты цены и характеристики Фото: в Украину прибыл электрический родстер MG Cyberster (mgcyberster.co.uk)
Автор: Константин Широкун

В Украине стартуют продажи электрического родстера MG Cyberster. Цены на новинку начинаются с отметки в 2 054 400 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Украинским покупателям предлагают две модификации MG Cyberster. Версия Trophy оснащена одним электромотором мощностью 340 л.с., задним приводом и обеспечивает запас хода до 507 км по циклу WLTP.

В Украину прибыл электрический родстер MG Cyberster: раскрыты цены и характеристики

Характеристики модели

В свою очередь, полноприводная версия Cyberster GT имеет два электродвигателя суммарной мощностью до 510 л.с. и 725 Нм крутящего момента, что позволяет авто разгоняться до 100 км/ч всего за 3,2 секунды. Ее запас хода достигает 443 км (WLTP).

В обеих версиях установлена аккумуляторная батарея емкостью 77 кВт-ч, которая поддерживает быструю зарядку: с 10 % до 80 % всего за 38 минут.

Клиентам доступно шесть вариантов цвета кузова: Modern Beige, Andes Grey, Irises Cyan, Nuclear Yellow, Cosmic Silver и Flare Red - каждый подчеркивает динамичный характер и стильный дизайн модели.

В Украину прибыл электрический родстер MG Cyberster: раскрыты цены и характеристики

С помощью фирменного мобильного приложения iSMART, владельцы могут дистанционно контролировать процесс зарядки, настраивать климатическую систему, проверять безопасность и местонахождение автомобиля.

Дополнительные возможности - Bluetooth-ключ, планирование маршрутов и проверка состояния батареи. MG Cyberster также совместим с Apple CarPlay и Android Auto.

Особенности батареи

Компактная батарея типа "One-Pack" толщиной всего 110 мм позволяет уменьшить массу авто, оптимизировать пространство в салоне и повысить энергоэффективность.

Благодаря усовершенствованной системе охлаждения, защите от перегрева и разумному контролю давления, батарея сохраняет до 80% своей емкости даже после 1500 циклов зарядки, что эквивалентно около 8 годам эксплуатации или 300 000 км пробега.

Система рекуперации энергии имеет четыре режима, и позволяет настроить оптимальный баланс между плавностью хода и энергоэффективностью. Благодаря интегрированной системе KERS запас хода может увеличиваться до 16% в городском трафике, что повышает комфорт и снижает затраты электроэнергии.

В Украину прибыл электрический родстер MG Cyberster: раскрыты цены и характеристики

MG Cyberster уже доступен к заказу в Украине, стартовая цена модели составляет от 2 054 400 гривен.

Напомним, ранее в сети появились фото и ключевые технические данные нового электромобиля Volkswagen ID.Unyx 07, который готовится к выходу на китайский рынок. Пока что модель оснащается лишь одним электродвигателем.

