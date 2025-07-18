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Этот ЛуАЗ - мечта коллекционеров: самая загадочная версия "Волынянки" для авиации (фото)

Пятница 18 июля 2025 14:00
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Этот ЛуАЗ - мечта коллекционеров: самая загадочная версия "Волынянки" для авиации (фото) Фото: в середине 1980-х бескомпромиссный внедорожник ЛуАЗ-969М неожиданно оказался в такой парадной ипостаси (архивное фото)
Автор: Игорь Широкун

И сегодня трудно представить, что невзрачный бюджетный внедорожник мог когда-то играть представительскую роль. Как случилось, что скромный ЛуАЗик презентовал перед иностранцами целую страну?

О том, чем лимитный ЛуАЗ-2403 отличался от тех, что продавали людям, читайте в материале РБК-Украина.

Аэродромные автомобили: почему вид имеет значение

Кто летал международными рейсами, знает, насколько тщательно подходит администрация аэропортов к визуальному восприятию своего хозяйства. Ведь аэропорт - это первое, что видит пассажир из другой страны после приземления.

Еще горит индикатор "пристегните ремни", самолет только съезжает с посадочной полосы - а впечатление о стране уже формируется. И как-то не слишком впечатляет, когда вместо специализированной техники на летном поле суетятся старые тракторы...

Что же делать команде аэропорта, когда нужен тягач, а в наличии только сельхозтехника? Ведь есть множество вещей, которые надо транспортировать: багажные тележки, пищевые контейнеровозы, техническое оборудование для запуска авиадвигателей... Так на этом фоне зародилась идея компактного тягача на шасси внедорожника ЛуАЗ.

ЛуАЗ-2403 - неожиданный герой аэропортов

В 1987 году советские аэропорты начали получать новую единицу наземной техники - тягач ЛуАЗ-2403. Конечно, называть компактный внедорожник "тягачом" несколько необычно, но технические характеристики говорят сами за себя: полный привод, пониженная передача, блокировка дифференциала, колесные редукторы - все для буксировки!

В серийный ЛуАЗ-969М внесли несколько модификаций:

- Увеличили передаточное число колесных редукторов, чтобы поднять тяговое усилие на крюке до 2,0 единиц (вместо 1,3- 1,6 у штатных) - это позволило тянуть до 3 тонн груза.

- В то же время машина стала медленнее - настоящий ЛуАЗ-2403 не разгоняется до 80 км/ч, и именно это помогает сегодня коллекционерам отличить оригинал от реплики.

- Установили мощное прицепное устройство, жестко закрепленное в раме.

- Кузов немного порезали: тент остался только над передними сиденьями.

- Фирменные цвета наземных служб аэропорта: яркий желтый с характерными полосами на бампере завершил образ.

Этот ЛуАЗ - мечта коллекционеров: самая загадочная версия &quot;Волынянки&quot; для авиации (фото)Фото: во многих аэропортах большой страны ЛуАЗик буксировал тележки с багажом и обедами и сопровождал самолеты (архивное фото)

Тягач: миниатюрный, но балластный

Кажется, брезентовая крыша не имеет прямого влияния на тягловую силу машины... Так зачем уменьшили кабину и превратили ЛуАЗ в фактический пикап? Секрет в его "профессиональной" роли - ведь в технических документах он часто проходит как балластный тягач.

А балластный тягач - это не просто буксир, а транспорт, который имеет дополнительную нагрузку над ведущими колесами, часто в виде тяжелых металлических или бетонных плит. Поэтому кабину сократили, создав открытую платформу, которая позволяет укладывать балласт именно над задней осью.

Зачем балласт ЛуАЗику? Если бы вы видели, как "Волынь" борется с буксировкой тяжелого прицепа по заснеженной дороге или по грязи - вопрос не возникал бы. Легкому внедорожнику хватает тяги на колесах, но часто не хватает сцепления с поверхностью.

А дополнительный балласт над задними колесами значительно улучшает контакт с грунтом, стабилизируя сцепление с дорогой и позволяя машине эффективно тянуть груз. ЛуАЗ-2403 мог буксировать до трех стандартных контейнерных тележек типа ТК-2А - те самые паспортные три тонны нагрузки и получалось.

Кому продавали тягача

В свободную продажу ЛуАЗики-тягачи не поступали. В 1987-1988 годах Луцкий автомобильный завод выпустил ограниченную серию таких аэродромных машин - всего 164 единицы.

Они стали неотъемлемой частью инфраструктуры многих аэропортов на территории тогдашней большой страны. Яркие, компактные и удивительно выносливые - они работали на взлетных полосах от Львова до Владивостока.

Известно, что один из таких ЛуАЗов использовался в аэропорту "Киев" (известном также как "Жуляны"). Указанный экземпляр не сохранился, да и вообще в наше время модель ЛуАЗ-2403 является настоящей музейной редкостью.

Ранее в нашей публикации мы рассказывали автомобилистам, почему вездеход ЛуАЗ "Волынь" до сих пор в цене и за какие деньги его можно приобрести сейчас.

Также в наших публикациях недавно мы предостерегали потребителей от пяти грубых ошибок, которые совершают автомобилисты при выборе типа кузова.

При подготовке статьи были использованы материалы завода ЛуАЗ, музеев "Колеса Истории" и "Машины времени".

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