Трещина на лобовом стекле авто: ремонт или замена - что целесообразнее?

Повреждение лобового стекла: что делать?

Когда лобовое стекло (деталь, между прочим, недешевая) получает серьезные повреждения, владелец авто оказывается перед выбором: ремонтировать стекло или полностью его заменить. Ориентироваться на одну только "цену вопроса" недостаточно.

Нужно учитывать не только расходы, но и возможные риски, например, проблемы с размещением и настройкой на новом стекле камеры систем безопасности и других датчиков.

Вариант 1: заменяем поврежденное стекло

Итак, вариант замены. Он обычно дороже не только из-за стоимости самого стекла.

Нужно учесть:

- Время на изучение информации о производителе стекла, плюс процесс поиска стекла, которое точно подходит к вашей модели авто, особенно если на нем есть камеры или датчики.

- После установки - потребность в калибровке систем безопасности.

- Монтаж иногда стоит до половины цены самого стекла.

Преимущества нового стекла:

- Вы получаете новое стекло без дефектов (царапин, затертостей от дворников и т.д.);

- Полное отсутствие следов повреждения;

- Никаких проблем с техосмотром или полицией (по ПДД некоторые повреждения стекла недопустимы).

Недостатки варианта с заменой лобового стекла:

- Высокая стоимость;

- Можно ошибиться с выбором стекла;

- Необходимость установки и настройки датчиков (не всегда, но в наше время часто).

Фото: от того, насколько правильно вклеено лобовое стекло, зависит даже прочность кузова при ДТП (unsplash.com)

Вариант 2: Ремонт трещины (скола)

Мастера сразу предупреждают: идеально скрыть повреждения удается нечасто. Но этот вариант значительно проще для владельца.

Плюсы варианта ремонта стекла:

- Это значительно дешевле.

- Все датчики остаются на своих местах.

- Минимум организационных хлопот.

Минусы ремонта лобового стекла:

- Следы ремонта могут быть заметны.

- Другие мелкие дефекты стекла остаются.

- Невозможно "вылечить" длинные трещины (более 30-50 см).

- Есть риск, что трещина снова начнет расползаться.

Как делается ремонт лобового стекла

Повреждения на лобовом стекле бывают двух основных видов: скол и трещина. Это разные типы повреждений, но принцип их устранения одинаковый.

Образовавшуюся в результате удара полость в толще трехслойного стекла (будь то "звездочка" или линейная трещина) заполняют прозрачным полимером. Это делает повреждение почти незаметным, хотя полного восстановления прочности стекла не происходит.

Перед тем как залить полимер, проводится подготовка места повреждения: очистка, высушивание. В случае с трещиной бывает нужно засверлить ее края, чтобы остановить дальнейшее расползание. Затем выполняется заполнение препаратом и его полимеризация.

При этом очень важна своевременность ремонта - когда трещина длинная и ей больше 10-30 дней, эффективность ремонта значительно снижается. Даже опытный мастер не сможет сделать ее полностью незаметной - след останется.

Дело в том, что в трещину верхнего слоя стекла попадает пыль, из-за которой полимер не может сделать повреждение невидимым. Поэтому до принятия решения о ремонте или замене стекла рекомендуется заклеить свежее повреждение скотчем.

Вывод

Главное что можно сказать при выборе между ремонтом и заменой лобового стекла - в любом случае выбирайте качество.

Ведь лобовое стекло - важный элемент безопасности автомобиля. Поэтому если меняете стекло, выбирайте лучший вариант: качественное стекло, проверенный клей и опытного мастера.

А если решили ремонтировать скол или трещину, то ищите мастерскую с хорошей репутацией, которая дает гарантию и имеет современное оборудование.