Толщиномер для машины: как он поможет при покупке подержанного авто

Тренд последних лет на вторичном авторынке - брать с собой на базар или просмотр машины не технического эксперта, а хитрый прибор под названием толщиномер. Действительно ли он так эффективен?

О том, как толщиномер может помочь автомобилисту при покупке подержанного авто, читайте в материале РБК-Украина .

Что покажет толщиномер

При выборе подержанного автомобиля покупатель уделяет больше всего внимания кузову, так как он - самая дорогая часть авто. Один из способов оценить состояние кузова - использование толщиномера. Может ли он полностью заменить эксперта?

Незаводское лакокрасочное покрытие (ЛКП) часто выдает следы ремонта после ДТП. При том что автомастера постоянно совершенствуют технологии маскировки повреждений, важно знать, как именно их выявить. Определить факт кузовного ремонта можно несколькими способами:

Визуальный осмотр;

Проверка геометрии кузова;

Изучение истории автомобиля и электронных баз данных.

А самым простым методом является измерение толщины ЛКП. Суть в том, что в ремонтной мастерской после ДТП на металл наносится более толстый слой краски, чем тот, что применяется на заводе. И это даже без шпаклевки! Ведь воспроизвести заводскую технологию нанесения ЛКП практически невозможно, и суммарный слой в мастерской как правило получается толще.

Значение показателей толщиномера

Чтобы правильно оценить состояние кузова, стоит знать, какие показатели должен демонстрировать толщиномер:

Средняя толщина ЛКП на внешних поверхностях современных авто составляет 100-180 микрон .

. В японских моделях крыша может иметь слой 80 мкм , а у некоторых "американцев" нормальные показатели могут достигать 200 мкм .

, а у некоторых "американцев" нормальные показатели могут достигать . Самые распространенные значения - 120-140 мкм .

. Заводские показатели могут отличаться в зависимости от года выпуска авто, модели, цвета краски.

Внутренние части кузова (дверные проемы) имеют меньшую толщину ЛКП - на 25-30% тоньше внешнего покрытия.

Главный признак заводского покрытия - равномерность слоя с отклонением не более 10-20 мкм.

Если на определенной детали толщина значительно превышает эти показатели, высока вероятность перекраски - а значит, и кузовного ремонта.

Всегда ли толщиномер поможет?

Несмотря на все толщиномер не дает 100% гарантии выявления ремонта. Некоторые мастера научились наносить краску настолько тонко, что слой не отличается от заводского. Появился даже термин - покраска "под толщиномер". Но это дорогостоящий процесс, имеющий смысл лишь для авто с высокой ценой.

Фото: без учета других факторов толщиномер не может гарантировать, что кузов никогда не был в серьезном ремонте (unsplash.com)

Как выбрать толщиномер

Рынок предлагает несколько типов толщиномеров, которые отличаются принципом работы и сферой применения. От выбора прибора зависит точность измерений и возможность работы с различными материалами.

Магнитный толщиномер. Самый простой вариант. Принцип действия основан на притягивании магнита к металлической поверхности: чем тоньше слой краски, тем сильнее магнит притягивается. Этот прибор имеет низкую точность, поэтому его используют преимущественно для выявления значительных слоев шпаклевки (от 1 мм и более).

Электромагнитный толщиномер. Точный прибор, использует магнитную индукцию. Лакокрасочное покрытие изменяет магнитное поле сердечника, а датчик фиксирует этот зазор. Недостаток - этот толщиномер не работает с немагнитными металлами, в частности, с деталями из алюминиевых сплавов, которые часто используются в современных моделях.

Вихретоковый толщиномер. Принцип похож на электромагнитный, но он позволяет работать с цветными металлами. Прибор генерирует вихревые токи в металлической детали, и по их силе определяет, насколько толстый слой краски находится между датчиком и основной поверхностью.

Емкостный толщиномер. Принцип работы основан на электрических свойствах конденсатора. Металлическая поверхность выступает как одна из его обкладок, а толщина краски влияет на электрическую емкость. Микросхема анализирует эти изменения и измеряет толщину покрытия. Этот тип прибора подходит для измерения ЛКП на цветных металлах.

Важный момент: при выборе толщиномера не всегда можно сразу понять, к какому типу относятся его датчики. Поэтому перед покупкой следует точно выяснить, с какими видами металлов он совместим.

Вывод

Специалисты по кузовному ремонту подтверждают, что с помощью качественного толщиномера можно выявить перекрашенные детали, даже не имея глубоких знаний и опыта. В то же время, точность такого анализа зависит от характера повреждений и уровня выполненного ремонта.

Однако одно можно сказать точно - если кузов восстанавливали непрофессионально, прибор такие дефекты обнаружит.

А в целом толщиномер является полезным, но не единственным инструментом проверки. Для полной уверенности стоит использовать комплексный подход: измерение, осмотр профессионального эксперта, проверка геометрии, анализ истории авто.