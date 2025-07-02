Топ-5 авто, на которых производители сэкономили - и это сработало

Потребитель обычно обижается, когда автопроизводитель прибегает к экономии на конструкции машины, и водитель с пассажирами из-за этого испытывают неудобства. Но есть примеры, на которые следует равняться.

О тех автомобилях, которым тотальная экономия пошла на пользу, читайте в материале РБК-Украина .

Фото: запасное колесо на капоте стало признаком Land Rover'ов более чем на тридцать лет (wikipedia.org)

Запаска на капоте, Land Rover Series I (1948 г., Великобритания)

На алюминиевом кузове первых "Ленд Роверов" - утилитарных внедорожников, примитивных как внешне, так и по конструкции, не нашлось другого прочного места, нежели капот.

Остальные легкие панели не могли выдержать тяжелую полноразмерную запаску сурового внедорожника. А относительно плоский капот было проще всего и дешевле всего усилить, чтобы он мог катать на себе пятое колесо.

На более поздних моделях, в частности, Defender первого поколения, Land Rover пошел на дополнительные расходы, усилил конструкцию дверей на корме и перенес запаску на них.

Интересно, что владельцы таких машин жалуются, что двери часто не выдерживают веса колеса - разрушается их силовой каркас. Что касается обзора для водителя - да, запаска на капоте немного ограничивает его, но на самом деле не так существенно, как кажется снаружи.

Фото: внедорожник ЛуАЗ-969 луцкого производства имел целый набор оригинальных технических решений (ЛуАЗ)

Дополнительная нижняя передача в МКП, ЛуАЗ-969 (1967 г.)

Чтобы удешевить компактный внедорожник, получивший народное название "Волынянка", инженеры оснастили его полным приводом, не усложняя конструкцию - без раздаточной коробки.

Вместо этого они пошли нестандартным путем: в обычную коробку передач (взятую от "Запорожца") интегрировали еще одну, дополнительную передачу.

Формально она была пятой, но фактически - "минус первой", так как имела еще более низкое передаточное число, чем первая передача. Таким образом, она выполняла роль пониженной передачи, позволив обойтись без раздатки и сэкономить на производстве.

Интересно, что эта идея не исчезла вместе с ЛуАЗами - подобное решение до сих пор используется в недорогих кроссоверах, предназначенных для сложных дорог. Например, у Renault Duster первая передача имеет очень большое передаточное число, которое явно не нужно для обычного старта на асфальте, но полезно на бездорожье.

Фото: вероятно, не было в мире модели, которая бы настолько целостно была подчинена идее экономии, как Citroen 2CV (unsplash.com)

Фрамуги в дверях, Citroën 2CV (1949, Франция)

Почти каждый Citroën - это пример нестандартного подхода, но именно модель 2CV открыто демонстрировала стремление к максимальной экономии. Таковы были реалии первых послевоенных лет.

Одной из самых трогательных деталей дизайна стали окошки-форточки. Полноценные стеклоподъемники были дорогими, поэтому инженеры выбрали элементарно простое решение - откидные окна с горизонтальной осью, этакие фрамуги.

Эту модель производили в более чем десяти странах, и несмотря на многочисленные обновления, форточки оставались неизменными вплоть до 1990 года, когда с конвейера сошел последний экземпляр знаменитого "де шво".

Фото: формально Iso Isetta, как и полдюжины ее клонов, не была автомобилем. Но в тяжелые для Европы времена успешно его заменяла (bmw.com)

Фронтальная дверь Iso Isetta (1952 г., Италия)

Двое инженеров из итальянской компании Iso SpA, которые обычно занимались разработкой холодильников, мотороллеров и малотоннажных грузовиков, решили создать крошечный автомобиль для двух человек.

С двигателем и шасси проблем не возникло, а вот с дверями - настоящая головная боль: для них не было места в компактном кузове. Тогда решили: зачем две двери для двух человек, если можно обойтись одной? И разместили ее прямо спереди - в торце кузова.

Решение оказалось настолько удачным, что Isetta начали выпускать по лицензии в семи странах: Испании, Бельгии, Франции, Бразилии, Германии и Великобритании. В том числе и под премиальной в наше время маркой BMW.

Фото: главным стимулом покупать трехколесные автомобили для британцев всегда были налоги (wikipedia.org)

Три колеса - Reliant Regal, (1952 г., Великобритания)

Британский способ сделать автомобиль максимально доступным: оставить ему три колеса. Это снизило цену и избавило владельцев от высокого ежегодного налога на авто. А еще для такого транспорта достаточно мотоциклетных прав.

В целом же трехколесники Reliant имели немало взрослых характеристик: карданный вал, задний привод, отопление, аудиосистему, деревянную отделку салона, ковер в багажнике, литые диски.

Последняя модель из этой серии - Reliant Rialto BN - сошла с конвейера в 2002 году. И, кстати, трехколесные машины до сих пор производятся в Великобритании.

Вывод

Несмотря на то, что автомобилисты обычно обижаются на конструкторские приемы, ограничивающие практичность и комфорт, действительно удачные решения находят у потребителя понимание.

Все пять упомянутых здесь машин оказались в свое время очень популярными, а в наше время можно говорить, что вокруг каждого возник целый культ почитания.