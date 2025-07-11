Тонировка автомобиля: за какие стекла можно получить штраф и лишиться прав

Тонировка стекол по мнению многих водителей дает машине несколько преимуществ. Возможно, это и так, но обратная сторона этой медали - возможные проблемы с законом. Какая тонировка запрещена и что поможет избежать наказания?

О том, по каким признакам определяют незаконную тонировку окон авто и когда за это можно попасть за решетку, читайте в материале РБК-Украина .

Закон и темное стекло

Пытаясь контролировать прозрачность автомобильных окон, государство преследует цель безопасности движения. Ведь через чистое стекло машины лучше видит обстановку не только ее водитель, но и водители соседних по потоку транспортных средств. Также полицейским очень желательно видеть количество пассажиров в салоне и понимать их намерения.

Поэтому тонировка стекол, в отличие от некоторых других видов тюнинга, нормируется в нашей стране довольно четко. Нюансы тонировки прописаны в Закон Украины "О дорожном движении" и в Правилах дорожного движения Украины.

Какой должна быть степень тонировки

Итак, стекла в окнах машины не могут быть слишком темными. Согласно стандарту ДСТУ 3649:2010 лобовое стекло должно иметь светопропускание не менее 75 %, а остальные передние окна салона - не менее 70 %.

Этот же ДСТУ определяет, как именно следует проверять степень тонировки. Нужен специальный прибор, к тому же сертифицированный и с актуальной (действующей) поверкой государственного органа метрологии. Стандартом определены и условия проверки стекла, в частности, температурный режим.

Когда автомобиль имеет на стеклах заводскую тонировку, как правило производитель указывает процент их затемнения на клейме в углу каждого стекла. Для понимания - определенные ДСТУ 70% светопропускания на вид воспринимаются как едва заметная тонировка.

А вот зеркальное покрытие на стекле автомобиля запрещено совсем. И тонировка фар и фонарей тоже не допустима в принципе - пусть бы для этого были использованы лак или пленка, обозначенные как специальные материалы для световых приборов.

Фото: в темное время суток затонированные окна мешают водителю контролировать обстановку на дороге (unsplash.com)

Какой штраф за тонировку

В Украине штраф за тонировку стекла автомобиля определяет ст. 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях. За первое нарушение предусмотрен штраф в размере 340 гривен.

Но если водитель будет задержан за такое нарушение второй раз в течение года, это повлечет за собой штраф в размере от 850 до 1700 грн. с лишением права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев или административный арест на срок от пяти до десяти суток.

То есть за тонированные стекла можно не только получить штраф, но и лишиться прав, а то и свободы.

Как проверяется тонировка стекла

Наложить штраф или иное наказание за езду со слишком темными окнами можно только на основании замеров светопропускной способности стекла. Для этого, как выше упоминалось, нужен специальный прибор, а измерение прозрачности стекла осуществляется при определенных условиях.

Которые, мягко говоря, непросто обеспечить на дороге:

температура воздуха должна быть +20°C

влажность в пределах 40-80%

атмосферное давление - 80-106 кПа

стабильное питание прибора - 12 вольт.

Таким образом, если замер выполнен с нарушением этих условий, он не может стать основанием для штрафов или иного наказания.

Вывод

Учитывая количество тонированных автомобилей на наших дорогах и в целом доступную методику замеров, можно сделать вывод, что в настоящее время полиция не считает борьбу с этим нарушением актуальным вопросом.

Но с возвращением обязательного техосмотра или с введением другой системы контроля многочисленным сторонникам уюта в салоне, пожалуй, придется возвращаться к классическим тюлевым занавескам.