Тест-драйв Mitsubishi L200: большой пикап с экономным "сердцем"
С новым поколением Mitsubishi L200 отмечает 45-летие: за это время мир увидел несколько миллионов машин пяти поколений, которые официально продавались более чем в 150 странах.
РБК-Украина рассказывает, что изменилось в пикапе шестого поколения по сравнению с предшественником и сколько стоит герой нашего теста.
Главное:
- На разных рынках Mitsubishi L200 имеет три варианта кабины. Речь об однорядной Single Cab, "полуторной" Club Cab и двухрядной Double Cab.
- Главная особенность салона пикапа – это значительно улучшенная шумоизоляция. Даже на трассе, на скорости 110-120 км/ч, двигатель и трансмиссию едва слышны.
- Пикап может быть вполне экономным. Да, по трассе аппетит машины варьировался от 7 до 8 литров на 100 км пробега.
Пикап выразительных форм
Заигрывания с обтекаемыми формами и мягкими линиями остались в прошлом: новый L200 стал более "квадратным" и грубым. Лобовое стекло установлено ближе к вертикали, более крупными и массивными стали многие элементы, включая дверные ручки, подножки и даже лючок топливного бака (он по-прежнему вмещает 75 литров).
Премьера нового пикапа состоялась около двух лет назад на малой родине модели в Таиланде, где расположен главный завод. На местном рынке L200 продается под названием Mitsubishi Triton.
Новый пикап полностью разработан компанией Mitsubishi Motors, ведь за ней закреплен этот сегмент рынка внутри альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.
В гамме по-прежнему есть три варианта кабины – однорядная Single Cab, "полуторная" Club Cab и двухрядная Double Cab. При этом новинка стала заметно больше предшественника. К примеру, колесная база выросла сразу на 130 мм – до 3130 мм. Размеры единственной доступной на нашем рынке версии с двухрядной кабиной и полным приводом таковы: длина – 5360 мм (плюс 135 мм), ширина – 1930 мм (плюс 115 мм), высота – 1815 мм (плюс 40 мм).
В конструкции кузова использованы сверхвысокостойкие стали (до 1180 МПа в порогах передней двери), поэтому он оказался более легким. Рамная конструкция сохранена, но новая рама сделана из более крепкой стали и имеет увеличенное сечение лонжеронов (плюс 65%). Жесткость рамы на изгиб стала выше на 40%, а жесткость на кручение выросла на 60%.
Высота скачивания стала меньше на 45 мм (теперь 820 мм), но другие размеры грузовой платформы фактически не изменились. Удобно, что по бокам заднего бампера встроены мощные подножки, соединенные непосредственно с лонжеронами рамы и выдерживающие массу человека.
Настоящая тишина
С первого взгляда становится понятным, что салон стал более просторным и более дорогим – с расширенной мягкой отделкой и более качественным пластиком. К счастью для любителей олдскула, на этот раз обошлось без радикальной цифровизации: L200 сохранил аналоговые приборы, "физическо-кнопочный" пульт климат-контроля и традиционный селектор автоматической трансмиссии.
Водительское кресло довольно широкое и простое по форме, но при этом неплохо держит спину в дульной дороге. На втором ряду – почти ровный диван. Интересно, что на потолке установлены дополнительные воздуховоды вентиляции для пассажиров сзади.
По мнению нашей редакции, главная фишка салона новой "Эльки" – это значительно улучшившаяся шумоизоляция. Даже на трассе, на скорости 110-120 км/ч, двигатель и трансмиссию едва слышны.
При этом может показаться, что сам мотор стал тише, а в салоне почти ничего не изменилось. Но нет – даже на холостых оборотах возле авто дизельный двигатель хорошо слышен, а вот внутри – тишина.
Места для мелочи, два емких "бардачка", огромные карманы в картах дверей, немалый центральный подлокотник, хотя и без возможности изменить его позицию – это вполне легкие и удобные фишки. Среди заметных недостатков в салоне – это простенькое, хоть и не перегруженное излишней информацией.
Дизель умеет экономить
Под капотом японского пикапа установлен модернизированный двигатель 4N16. У него знакомый рабочий объем в 2,4 л. Герой нашего теста имеет в своем арсенале 204 л. мощности и 470 Нм максимального крутящего момента.
При этом за неделю знакомства авто показало, что может быть вполне экономным. Так, по трассе аппетит машины варьировался от 7 до 8 литров на 100 км пробега в зависимости от скорости и количества обгонов на маршруте. По городу же можно уложиться в 8-9 литров дизельного топлива на каждые 100 км.
Архитектура шасси прежняя, но сами подвески другие. В передней пружинной крепи верхних рычагов смещено вверх, это позволило увеличить ход подвески на 20 мм. Позади по-прежнему неразрезной мост на рессорах плюс барабанные тормоза.
Коробки передач – бывший шестиступенчатый "автомат". Одна из фишек авто – это фирменная трансмиссия Super Select 4WD-II. Это еще одна итерация неизменного полного привода с возможностью отключения передней оси.
На авто установлен межосевой дифференциал повышенного трения, по умолчанию распределяющий тягу в пропорции 40:60 (в пользу задней оси), но имеющий жесткую блокировку. Новинка – система AYC (Active Yaw Control), которая на бездорожье подтормаживает внутреннее переднее колесо для уменьшения радиуса поворота.
В общем, невзирая на большие габариты, L200 удивил в городе. Руль легкий, а радиус разворота 6 метров позволяет маневрировать без особого труда. На трассе пикап демонстрирует уверенный разгон, а на бездорожье отличную тягу даже на резине.
Подвеска стала более мягкой благодаря новым рессорам, а точки крепления поперечных рычагов изменили увеличение хода подвески. В результате L200 сочетает комфорт SUV с возможностями настоящей "рабочей лошади".
Еще одно важное нововведение – электрический усилитель руля, позволивший внедрить адаптивный круиз-контроль с функцией удержания в полосе.
Цена вопроса
Новый пикап Mitsubishi L200 стал заметно более удобным, просторным и наконец получил современный дизайн. Инженеры серьезно переделали салон и электронику, а также существенно улучшили плавность хода, достигнув поразительного уровня комфорта.
Кроме того, новый двигатель обеспечивает пикапу ощутимо лучшую топливную экономичность, что позволит владельцам существенно снизить затраты во время ежедневных поездок.
На украинском рынке японский пикап доступен в трех исполнениях: Invite, Intense и Ultimate. Первое исполнение доступно только с "механикой", и стоит от 1 949 000 гривен, две более дорогие версии бывают только с "автоматом", и оценены соответственно в 1 995 000 и 2 199 000 гривен. Герой нашего теста – в максимальной, "ультимативной" версии.