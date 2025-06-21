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Техосмотр не возвращают, но есть нюанс: что срочно должен проверить каждый водитель

Суббота 21 июня 2025 10:04
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Техосмотр не возвращают, но есть нюанс: что срочно должен проверить каждый водитель Фото: даже самое современное авто не прощает халатности и игнорирования сервисных операций (bosch.com)
Автор: Ігор Широкун

Если бы обязательный технический осмотр вернули в наши дни, около половины машин не прошли бы его с первого раза. Что придется исправлять владельцам и почему для этого не следует ждать возвращения техосмотра?

О том, какие технические проблемы придется исправлять автовладельцу в случае возвращения техосмотра, читайте в материале РБК-Украина.

Что проверяют во время обязательного техосмотра

До 2012 года, когда в Украине отменили так называемый обязательный технический контроль (ОТК) для частного транспорта, который не используется в коммерческих целях, машины проверяли по довольно строгим требованиям украинских стандартов и норм.

Кое в чем эти требования даже превышали нормы немецкого технического института TUV, который проводит техосмотр для машин немецких граждан.

Честно говоря, о точном перечне и уровне требований вспоминать сейчас смысла нет, однако на основании известных базовых документов ясно, что во время техосмотра будут проверять:

  • Документы: проверка свидетельства о регистрации, номеров кузова, личных данных владельца или пользователя авто.
  • Система выхлопа: соблюдение норм токсичности согласно экостандартам соответственно заводскому статусу авто (иначе говоря, ее года выпуска - Евро-3, Евро-5 и т.д.). Для этого в авто должны быть на своих местах каталитические нейтрализаторы, лямбда-зонды, сажевый фильтр (дизель). Украинских автовладельцев здесь ждут проблемы.
  • Тормоза: должны срабатывать синхронно и с нормированной эффективностью. Было, что ДСТУ даже регламентировал скорость срабатывания тормозов.
  • Колеса: шины и диски должны соответствовать рекомендованным производителем параметрам. Здесь тоже могут быть проблемы, ведь неродные "титаны" украшают чуть ли не каждое второе украинское авто.
  • Рулевая система: не допускаются люфты, а также утечки жидкости из гидроусилителя.
  • Подвеска: будут проверять состояние амортизаторов (на стенде!), наличие люфтов в шарнирах; скорее всего, это тоже будет делаться с помощью специализированного оборудования.
  • Стекло: особое внимание к лобовому - не должно быть трещин или сколов - возможно, в зоне работы стеклоочистителей, возможно - везде. Также будут проверять тонировку на соответствие нормам светопропускания. В Правилах конкретно указано, какой процент допустим (п. 31.4.7).
  • Освещение: запрещены любые модификации, даже изменение типа ламп. Проверка "габаритов", поворотников, регулировки и яркости фар (слишком яркие тоже забракуют).
  • Ремни безопасности: не допускаются разрывы, потертости или поврежденные швы.
  • Кузов. В некоторых странах, где есть ОТК, недопустимы следы коррозии, причем не только на силовых элементах, но и на внешних поверхностях.

Техосмотр не возвращают, но есть нюанс: что срочно должен проверить каждый водитель

Фото: луч фар – один из тех важных параметров, которые должны быть безупречны независимо от наличия технического осмотра (Philips)

Изменения в техосмотре 2025 года

Уместно будет напомнить, что с 1 июля 2025 года в Украине вступают в силу новые правила обязательного технического контроля, которые существенно меняют саму процедуру.

Вот несколько ключевых нововведений:

  • Полная фото- и видеофиксация всего процесса техосмотра. Каждый пункт контроля должен быть оборудован минимум двумя камерами, а автомобиль на фото должен занимать не менее 70% кадра.
  • Прозрачность и контроль: видео будут отправлять в сервисные центры МВД для проверки. Если будет выявлено нарушение (например, отсутствие части видео или несоответствие авто требованиям), протокол аннулируют.
  • Штрафы: за эксплуатацию авто без действующего техосмотра - 340 грн, а для пунктов, которые проводят осмотр с нарушениями - около 1400 грн.
  • Цены: с 1 июня техосмотр подорожал - для легковых авто до 1700 грн, для автобусов и грузовиков - до 2300 грн.
  • Кто обязан проходить: частные легковые авто, которые не используются для заработка, техосмотр не проходят. А вот коммерческие авто, грузовики, автобусы, такси - обязательно, с разной периодичностью.

Вывод

Заботясь (или не заботясь) о соответствии своего авто требованиям ОТК, следует понимать, что машина должна быть в порядке независимо от строгого контроля со стороны государства.

Ведь неисправные агрегаты, узлы и системы означают риск ДТП со всеми возможными печальными последствиями. А значит, автомобиль следует поддерживать в надлежащем состоянии, и упомянутые выше требования будут владельцу напоминанием, на что следует обращать внимание в первую очередь.

Также в наших публикациях недавно шла речь о том, каким образом самостоятельно провести диагностику двигателя своего авто.

Недавно мы делились информацией о том, когда следует регистрировать ГБО на автомобиле.

А о том, как самостоятельно проверять тормоза автомобиля, мы рассказывали в нашем отдельном материале.

При подготовке статьи были использованы материалы TUV Nord, Правил дорожного движения (п. 31) Украины, ДСТУ-3649:2010 "Колесные транспортные средства", Постановление Кабмина № 137 от 30.01.2012 г. и Приказ Мининфраструктуры № 710 от 26.11.2012.

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