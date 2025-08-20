Старые номерные знаки: какие коды до сих пор законны в Украине и как это проверить

Один из проблемных моментов, когда приходится пользоваться старым автомобилем - его документы и номерные знаки. И если с бумагами вроде ясно - можно ездить "по техпаспорту", то какие номерные знаки в Украине являются действительными?

О действующих и устаревших номерных знаках для авто читайте в материале РБК-Украина .

Какие автономера действуют в Украине

Картина на вторичном рынке Украины такова, что менять регистрацию старого, но еще вполне бодрого автомобиля (такие еще встречаются) бывает нецелесообразно - или невозможно. Например, из-за физического отсутствия юридического владельца.

И это одна из причин, по которым на дороге до сих пор можно увидеть машины с совершенно старыми номерными знаками. Все ли они еще имеют юридическую силу, насколько законно пользоваться таким авто? Попробуем разобраться.

Какие автономера считать старыми

Понятие "старые номера" в украинском контексте достаточно широкое. За 34 года независимости формат номерных знаков менялся шесть раз. Поэтому к "старым" можно отнести все предыдущие варианты табличек, включая самые свежие, выдававшиеся с 2015 года. Вспомним основные поколения украинских номеров для легковых авто (не все типы, ведь для описания всех вариаций знаков понадобится не статья, а целая книга).

Фото: на сегодня в Украине действуют госномера всех предыдущих типов, но есть определенные ограничения (unsplash.com)

Автономера Украины: исторический обзор

Первые номерные знаки, которые уже не были советскими, появились в 1992-1993 годах. Они имели белый фон и в целом повторяли советский стиль, но уже с украинскими кодами регионов. В этих номерах появилась украинская буква І и новые комбинации букв.

В 1993-1994 годах для легковых авто начали выдавать новый тип номеров. Они также содержали четыре цифры, а коды регионов остались неизменными. Главным отличием этих табличек был желто-голубой флаг слева и надпись UA под ним.

В 1995 году появились так называемые пятизначные номера. Они состояли из пяти цифр, разделенных дефисом на две части. Справа размещалась серия из букв, которая позволяла расширить количество регистраций в будущем. Слева - цифровой код области, соответствующий ее порядковому номеру в алфавитном списке.

С этого момента на украинских номерах начали использовать только те кириллические буквы, которые имеют соответствия в латинице. Это было сделано для того, чтобы автомобили без дополнительных хлопот могли пересекать границу. Таких букв в украинском алфавите всего двенадцать: А, В, Е, І, К, М, Н, О, Р, С, Т, Х.

"Новые" автономера Украины

В 2004 году произошла очередная реформа номерных знаков. В центре таблички размещались четыре цифры, а по обеим сторонам - двухбуквенные индексы. Левый индекс обозначал область, правый - серию номера. Сами цифры являлись регистрационным номером. Слева также появилась полоска с цветами украинского флага и кодом страны UA.

В конце 2013 года эти номера немного обновили: изменили коды регионов, заменив некоторые буквы. Например, вместо А начали использовать К, букву В заменили на Н, С - на І и так далее. В то же время во многих областях остались и старые коды также.

Украинские номерные знаки: последняя редакция

В 2015 году таблички снова претерпели изменения. Вместо желто-голубой полоски слева появилась синяя, напоминающая цвета Европейского Союза. Однако украинский флаг тоже оставили - в виде маленького значка. Оба варианта номеров - с национальной и евро-стилистикой - сегодня имеют одинаковую юридическую силу, хотя первые уже не выдаются.

Фото:сегодня в Украине считаются актуальными автономера последнего (2015 г.) и предпоследнего (2004 г. - на фото) типов (unsplash.com)

Можно ли ездить со старыми номерами?

Да, все ранее выданные номерные знаки остаются действительными на территории Украины. Однако, если вы планируете поездку за границу или переоформление транспортного средства, вас заставят заменить таблички. Кроме прочего - и содержащие чисто кириллические буквы, на новые - с латинскими символами.

Действительны ли в Украине номера советского образца?

Действительны, но так сказать, частично - так же как и первые поколения украинских табличек.

По дорогам страны можно ездить не только на "старых" украинских номерах, но и на в самом деле старых, выданных еще до 1991 года. Конечно, если при этом у автомобиля все в порядке с документами в целом.

Но опять таки, за границу с такими табличками машину не выпустят, а при перерегистрации автомобиля владелец получит номера современного образца, а "раритеты" образца 1980-х придется сдать.