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Еще больше драйва: хэтчбек Lancia Ypsilon HF раскрыл все подробности

Пятница 27 июня 2025 14:40
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Еще больше драйва: хэтчбек Lancia Ypsilon HF раскрыл все подробности Фото: Lancia Ypsilon HF раскрыл все подробности (media.stellantis.com)
Автор: Константин Широкун

Итальянский автопроизводитель официально представил серийный хот-хэтч Lancia Ypsilon HF с электроприводом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Драйверский Ypsilon HF отличается от младших версий новым передним бампером, массивными расширителями колесных арок и развитым черным декором. Для кузова доступны только три цвета, зато оранжевый Arancione Lava стал отсылкой к легендарным гоночным моделям Lancia Fulvia и Stratos.

Еще больше драйва: хэтчбек Lancia Ypsilon HF раскрыл все подробности

Что спрятано в салоне

В салоне версии HF установлены рельефные кресла с отделкой из перфорированного кожзаменителя Econyl, а руль имеет особую кожаную оплетку и логотип HF. Передняя панель украшена расширенной подсветкой, педали имеют алюминиевые накладки. Возле экранов приборов и медиасистемы появилась графика в спортивном стиле.

Еще больше драйва: хэтчбек Lancia Ypsilon HF раскрыл все подробности

Техническая составляющая

На передней оси Lancia Ypsilon HF установлен электромотор на 280 л.с. и 345 Нм. Время разгона с места до 100 км/ч составляет 5,6 с. Максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч. Lancia Ypsilon HF имеет дифференциал Torsen, и 400-вольтовую тяговую батарею емкостью 54 кВт*ч, которая обеспечивает 370 км пробега по циклу WLTP.

Еще больше драйва: хэтчбек Lancia Ypsilon HF раскрыл все подробности

Шасси HF-версии - с расширенной на 30 мм колеей и уменьшенным на 20 мм клиренсом. Передний стабилизатор поперечной устойчивости стал жестче на 67%, задний - сразу на 153%. Тормозная система Alcon имеет четырехпоршневые механизмы и увеличенные до 355 мм диски на передней оси.

Еще больше драйва: хэтчбек Lancia Ypsilon HF раскрыл все подробности

Напомним, ранее английский дилер классических авто Duncan Hamilton Rofgo выставил на продажу легендарную Deltona. Такое имя итальянские журналисты дали Lancia Delta HF Integrale, и его можно перевести как "Супердельта".

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