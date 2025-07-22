Самодельные автомобили прошлого: чем они лучше серийных?

В истории страны был период, когда технически подкованные граждане в свободное время строили самодельные автомобили. В чем смысл - неужели они получались лучше фабричных? Ответ удивит.

О том, для чего автомобилисты строили машины собственной конструкции и почему они получались насколько совершенными, читайте в материале РБК-Украина .

Самодельные автомобили - в чем идея

Так, в советские времена на территории Украины существовало довольно мощное движение любительского автомобилестроения. Люди проектировали и строили легковые автомобили в свободное от работы время. В первую очередь это был вид творческого досуга - недешевого и непростого, требующего времени и средств.

Построение собственного транспортного средства из купленных и самодельных деталей требовало немалых затрат. В то время на фоне сотен тысяч рейсовых автобусов и троллейбусов машина считалась предметом роскоши - и комплектующие к ним были дорогими и одновременно дефицитными. Иногда за запчасть приходилось платить гораздо больше номинальной стоимости.

При этом большинство энтузиастов стремились создать что-то оригинальное, интереснее заводских моделей. Автолюбители конструировали то, чего не предлагал массовый советский автопром: купе спортивного типа, минивэны, автодачи, амфибии, кабриолеты. То есть все то, что воплощало мечту и индивидуальность.

Из чего их делали

Свобода творчества автосамодельщиков в прошлом веке была в определенной степени ограничена - чтобы их детища не угрожали безопасности граждан. Все эти машины подчинялись специальному нормативному документу - "Техническим требованиям к индивидуально изготовленным легковым автомобилям".

Этот регламент был связан с Правилами дорожного движения и государственными стандартами, и неоднократно обновлялся. Например, запрещалось использовать несущие кузовные конструкции серийных машин. То есть, гражданин не мог переоборудовать стандартный автомобиль и выдавать его за собственную разработку.

Вместе с тем, некоторые ключевые узлы должны были быть только заводского производства, от серийных машин: рулевое управление и тормозная система. Чаще всего брали готовые двигатели и коробки передач, а также - подвеску колес.

А вот кузов в обязательном порядке был самодельным - реже из металла, чаще - из пластика, армированного стекловолокном.

Фото: самодельные автомобили часто получались долговечными, и теперь их охотно берут в свои коллекции украинские технические музеи ("Машины времени")

Чем самоделки лучше заводских авто

Как ни странно, машины любительского изготовления имели некоторые плюсы перед заводскими моделями - даже если смотреть с современных позиций.

Оригинальность . Большинство самоделок того времени были изготовлены в единственном экземпляре - владельцы могли гордиться тем, что их ласточки уникальны;

. Большинство самоделок того времени были изготовлены в единственном экземпляре - владельцы могли гордиться тем, что их ласточки уникальны; Полное соответствие запросам владельца . Нерыночная экономика не способствовала широкой гамме моделей, кузовов и комплектаций в продаже - и это одна из причин, почему технически подкованные люди брались за постройку собственного авто;

. Нерыночная экономика не способствовала широкой гамме моделей, кузовов и комплектаций в продаже - и это одна из причин, почему технически подкованные люди брались за постройку собственного авто; Возможность модернизации. Алгоритм регистрации самоделок в те годы позволял практически безостановочное совершенствование машины - этого права были лишены владельцы серийных машин;

Алгоритм регистрации самоделок в те годы позволял практически безостановочное совершенствование машины - этого права были лишены владельцы серийных машин; Долговечность. Это немного странно, но самодельные машины в основном получались выносливыми и долговечными. Во-первых потому, что конструкторы делали все "для себя", то есть максимально добротно. Во-вторых - не имея возможности рассчитать прочность важнейших несущих деталей теоретически, они делали их с большим запасом прочности. И в-третьих, стеклопластиковые кузова не страдают от коррозии - а пока жив кузов, то живет и сам автомобиль.

Фото: самодельный автомобиль "Балтика" построили в тогдашнем г. Днепропетровске в 1978 году ("Машины времени")

"Балтика"

Автомобиль, построенный в 1978 году в тогдашнем г. Днепропетровск инженером Виталием Васюченко. Машина активно эксплуатировалась вплоть до ХХІ в., теперь находится и музее "Машины времени" (г. Днепр). Семейный автомобиль неплохо сохранился, в музейной мастерской его привели в порядок и теперь это ходовой экспонат.

Фото: плавающая машина "Муравей" родилась в 1975 году в г. Изюм на Харьковщине ("Машины времени")

"Муравей"

Амфибия авторства жителя г. Изюм на Харьковщине Григория Шкарупы, 1975 года выпуска. Поражает добротностью и подходом к конструированию. Дюралюминиевый кузов, трансмиссия с большим передаточным числом, независимая подвеска колес, скорость на воде 15 км/ч (!). После реставрации является экспонатом музея "Машины времени" в г. Днепр.

Фото: компактвен "Лосенок" в середине 1980-х построил инженер-ракетостроитель из нынешнего г. Днепра (архивное фото)

"Лосенок"

Автор этого проекта середины 1980-х - инженер-рекетостроитель Иван Лукьянович Лось. Практичный компактвен имел начинку от "Запорожца", поражает минимум деталей фабричного производства, даже диски колес были штучной работы. Автомобиль находится в полном порядке и хранится в семье автора.

Фото: по сей день исправная "Лань" была создана в далеком 1972 г. на Луганщине (архивное фото)

"Лань"

Один из первых стеклопластиковых автомобилей на территории Украины, да и всей советской страны. Построенный в 1972-м году, эксплуатировался на Луганщине вплоть до 2000-х годов. В середине 2010-х после "марафета" был выкуплен и стал частью частной коллекции в Киеве.

Вывод

Здесь мы упомянули только несколько машин ручной работы второй половины ХХ века. На самом деле их дожило до наших дней гораздо больше, и большинство из них находятся в оригинальном состоянии и в полном здравии. Таким образом, несмотря на полвека времени, прошедшего с периода бума самодеятельного автоконструирования, многие из этих машин оказались активными в наши дни.