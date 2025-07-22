ua en ru
Вт, 22 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Самодельные автомобили прошлого: чем они лучше серийных?

Вторник 22 июля 2025 14:00
UA EN RU
Самодельные автомобили прошлого: чем они лучше серийных? Фото: изготовленные аматорами автомобили иногда было непросто отличить от серийных моделей ("Машины времени")
Автор: Игорь Широкун

В истории страны был период, когда технически подкованные граждане в свободное время строили самодельные автомобили. В чем смысл - неужели они получались лучше фабричных? Ответ удивит.

О том, для чего автомобилисты строили машины собственной конструкции и почему они получались насколько совершенными, читайте в материале РБК-Украина.

Самодельные автомобили - в чем идея

Так, в советские времена на территории Украины существовало довольно мощное движение любительского автомобилестроения. Люди проектировали и строили легковые автомобили в свободное от работы время. В первую очередь это был вид творческого досуга - недешевого и непростого, требующего времени и средств.

Построение собственного транспортного средства из купленных и самодельных деталей требовало немалых затрат. В то время на фоне сотен тысяч рейсовых автобусов и троллейбусов машина считалась предметом роскоши - и комплектующие к ним были дорогими и одновременно дефицитными. Иногда за запчасть приходилось платить гораздо больше номинальной стоимости.

При этом большинство энтузиастов стремились создать что-то оригинальное, интереснее заводских моделей. Автолюбители конструировали то, чего не предлагал массовый советский автопром: купе спортивного типа, минивэны, автодачи, амфибии, кабриолеты. То есть все то, что воплощало мечту и индивидуальность.

Из чего их делали

Свобода творчества автосамодельщиков в прошлом веке была в определенной степени ограничена - чтобы их детища не угрожали безопасности граждан. Все эти машины подчинялись специальному нормативному документу - "Техническим требованиям к индивидуально изготовленным легковым автомобилям".

Этот регламент был связан с Правилами дорожного движения и государственными стандартами, и неоднократно обновлялся. Например, запрещалось использовать несущие кузовные конструкции серийных машин. То есть, гражданин не мог переоборудовать стандартный автомобиль и выдавать его за собственную разработку.

Вместе с тем, некоторые ключевые узлы должны были быть только заводского производства, от серийных машин: рулевое управление и тормозная система. Чаще всего брали готовые двигатели и коробки передач, а также - подвеску колес.

А вот кузов в обязательном порядке был самодельным - реже из металла, чаще - из пластика, армированного стекловолокном.

Самодельные автомобили прошлого: чем они лучше серийных?Фото: самодельные автомобили часто получались долговечными, и теперь их охотно берут в свои коллекции украинские технические музеи ("Машины времени")

Чем самоделки лучше заводских авто

Как ни странно, машины любительского изготовления имели некоторые плюсы перед заводскими моделями - даже если смотреть с современных позиций.

  • Оригинальность. Большинство самоделок того времени были изготовлены в единственном экземпляре - владельцы могли гордиться тем, что их ласточки уникальны;
  • Полное соответствие запросам владельца. Нерыночная экономика не способствовала широкой гамме моделей, кузовов и комплектаций в продаже - и это одна из причин, почему технически подкованные люди брались за постройку собственного авто;
  • Возможность модернизации. Алгоритм регистрации самоделок в те годы позволял практически безостановочное совершенствование машины - этого права были лишены владельцы серийных машин;
  • Долговечность. Это немного странно, но самодельные машины в основном получались выносливыми и долговечными. Во-первых потому, что конструкторы делали все "для себя", то есть максимально добротно. Во-вторых - не имея возможности рассчитать прочность важнейших несущих деталей теоретически, они делали их с большим запасом прочности. И в-третьих, стеклопластиковые кузова не страдают от коррозии - а пока жив кузов, то живет и сам автомобиль.

Самодельные автомобили прошлого: чем они лучше серийных?Фото: самодельный автомобиль "Балтика" построили в тогдашнем г. Днепропетровске в 1978 году ("Машины времени")

"Балтика"

Автомобиль, построенный в 1978 году в тогдашнем г. Днепропетровск инженером Виталием Васюченко. Машина активно эксплуатировалась вплоть до ХХІ в., теперь находится и музее "Машины времени" (г. Днепр). Семейный автомобиль неплохо сохранился, в музейной мастерской его привели в порядок и теперь это ходовой экспонат.

Самодельные автомобили прошлого: чем они лучше серийных?Фото: плавающая машина "Муравей" родилась в 1975 году в г. Изюм на Харьковщине ("Машины времени")

"Муравей"

Амфибия авторства жителя г. Изюм на Харьковщине Григория Шкарупы, 1975 года выпуска. Поражает добротностью и подходом к конструированию. Дюралюминиевый кузов, трансмиссия с большим передаточным числом, независимая подвеска колес, скорость на воде 15 км/ч (!). После реставрации является экспонатом музея "Машины времени" в г. Днепр.

Самодельные автомобили прошлого: чем они лучше серийных?Фото: компактвен "Лосенок" в середине 1980-х построил инженер-ракетостроитель из нынешнего г. Днепра (архивное фото)

"Лосенок"

Автор этого проекта середины 1980-х - инженер-рекетостроитель Иван Лукьянович Лось. Практичный компактвен имел начинку от "Запорожца", поражает минимум деталей фабричного производства, даже диски колес были штучной работы. Автомобиль находится в полном порядке и хранится в семье автора.

Самодельные автомобили прошлого: чем они лучше серийных?Фото: по сей день исправная "Лань" была создана в далеком 1972 г. на Луганщине (архивное фото)

"Лань"

Один из первых стеклопластиковых автомобилей на территории Украины, да и всей советской страны. Построенный в 1972-м году, эксплуатировался на Луганщине вплоть до 2000-х годов. В середине 2010-х после "марафета" был выкуплен и стал частью частной коллекции в Киеве.

Вывод

Здесь мы упомянули только несколько машин ручной работы второй половины ХХ века. На самом деле их дожило до наших дней гораздо больше, и большинство из них находятся в оригинальном состоянии и в полном здравии. Таким образом, несмотря на полвека времени, прошедшего с периода бума самодеятельного автоконструирования, многие из этих машин оказались активными в наши дни.

Ранее в нашей публикации мы рассказывали водителям, какие автомобильные фары лучше светят и почему.

Также в наших публикациях недавно мы предостерегали потребителей от пяти грубых ошибок, которые совершают автомобилисты при выборе типа кузова.

А о трех самых эффективных приемах обмана клиентов на СТО мы рассказывали в нашем отдельном материале.

При подготовке статьи были использованы материалы музея "Машины времени".

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильный рынок
Новости
За сутки россияне потеряли на фронте 1090 солдат и много техники, - Генштаб
За сутки россияне потеряли на фронте 1090 солдат и много техники, - Генштаб
Аналитика
Доброполье под прицелом: как Россия атакует город дронами и КАБами
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Доброполье под прицелом: как Россия атакует город дронами и КАБами