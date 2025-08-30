ua en ru
Rolls-Royce представил электромобиль Spectre в "весенней" версии: как выглядит новинка

Суббота 30 августа 2025 15:29
Rolls-Royce представил электромобиль Spectre в "весенней" версии: как выглядит новинка Фото: Rolls-Royce представил электромобиль Spectre в "весенней" версии (press.rolls-roycemotorcars.com)
Автор: Константин Широкун

Электрическое купе Rolls-Royce Spectre получило спецсерию Spectre Inspired by Primavera. Источником вдохновения для нее стала весна во всех ее проявлениях, ведь primavera - это "весна" на итальянском языке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Общим для всей серии Rolls-Royce Spectre Inspired by Primavera стал мотив цветущей вишни как одного из самых ярких символов весны.

Особенности внешности

Художники компании вручную создали оригинальный рисунок цветущей ветви вишни, а затем скрупулезно перенесли его на кузов и салон. Например, этим рисунком украшена контрастная полоса, проходящая по характерной для всех Rolls-Royce подоконной линии на боковинах.

Rolls-Royce представил электромобиль Spectre в &quot;весенней&quot; версии: как выглядит новинка

Что в салоне

В салоне установлены накладки с подсветкой и названием спецсерии, а также настоящим мотивом цветущей вишни. Вышивка с аналогичным изображением появилась на подголовниках кресел. Передняя панель электромобилей украшена накладками из темного дерева с трехмерным рисунком ветвей вишни.

Rolls-Royce представил электромобиль Spectre в &quot;весенней&quot; версии: как выглядит новинка

Для его создания использовалась лазерная гравировка с 37 степенями интенсивности и особый вид шлифовки, которая не портит тончайший узор.

Rolls-Royce представил электромобиль Spectre в &quot;весенней&quot; версии: как выглядит новинка

Особенности версий

Всего подготовлено три разновидности спецверсии Primavera. Первая называется Evanescent и посвящена весенним полевым цветам. Кузов купе окрашен в белый цвет Crystal over Arctic White, салон отделан белой и зеленой кожей. Внутренний и внешний декор выполнен в бирюзовом оттенке.

Второе исполнение Reverie олицетворяет пробуждение природы, а потому имеет оригинальный сине-зеленый цвет кузова Duck Egg и комбинированную отделку салона белой и голубой кожей. Весь мелкий декор сделан желтым.

Rolls-Royce представил электромобиль Spectre в &quot;весенней&quot; версии: как выглядит новинка

Наконец, третий вариант называется Blossom и посвящен весеннему цветению. Кузов окрашен в перламутровый цвет Velvet Orchid, а комбинированная отделка салона состоит из белой и розовой кожи.

Прием заказов будет закрыт в начале 2026 года, чтобы успеть передать готовые машины как раз к концу весны.

Напомним, ранее британский автопроизводитель показал электрическое купе Rolls-Royce Black Badge Spectre, ставшее самой мощной моделью в истории марки и получившее ряд нововведений.

