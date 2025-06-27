Ретромания по-львовски: почему мопеды "Карпаты" и "Верховина" стали фетишем для коллекционеров

Доступный способ прикоснуться к истории техники - владение винтажным двухколесным транспортом. И странное дело: серьезные люди теперь разыскивают, реставрируют и выгуливают мопеды "Карпаты" и "Верховина". Почему же именно их?

О том, для чего любители винтажной техники разыскивают мопеды львовского производства, читайте в материале РБК-Украина .

Как "Верховина" и "Карпаты" вошли в историю

Легкий двухколесный транспорт типа мотовелосипедов, мопедов и мокиков был особенно популярным на территории Украины в 1960-1980-х. Чаще всего это были модели из Львова и Риги.

Соответственно, украинские продукты несли в названиях карпатский мотив, а прибалтийские изделия так и назывались - "Рига". Какой-то особой моды на бренды не было, хотя львовские модели чаще нравились молодым потребителям - за свой более яркий дизайн.

Вероятно, сегодня следует напомнить, что это был максимально доступный моторный транспорт. Мопеды занимали среднее положение между велосипедом и мотоциклом: мотовелосипед (120 крб) стоил вдвое дороже велосипеда "Украина" (60 крб), а "Верховина" и более поздние "Карпаты" - порядка 220-240 крб, в зависимости от двигателя и комплектации.

Интересно, что "полный хромпакет" удорожал мопед на 6 рублей, но за меньшую наценку хромированными могла быть лишь часть деталей. Удивительно, но молодежная спортивная версия "Карпаты Спорт" с поднятыми щитком и глушителем стоила так же, как и "гражданский" вариант.

Фото: мопеды задумывались как дешевая альтернатива мотоциклу, но позднее едва ли не основным покупателем стали подростки (архивное фото)

Права не нужны, но...

Популярность этого транспорта объяснялась просто: на мопед не надо было ни прав, ни номеров, ни шлема. Его можно было даже держать в квартире - некоторые модели имели специальный клапан на пробке бензобака, чтобы исключить запах бензина.

Но из-за условной надежности мопеды плохо подходили для ежедневного пользования. И на львовских, и на рижских, и на чехословацких мопедах Jawa ездили те, кто нуждался в персональном транспорте только время от времени - дачники, грибники, рыбаки, и - подростки, которым до 16 лет не разрешались мотоциклетные права.

Но даже несмотря на такую ограниченную целевую аудиторию спрос был бешеный. Только "Карпаты" (1981-1997 гг.) ежегодно выпускались тиражом до 140 тысяч экземпляров - правда, это с учетом поставок на экспорт.

Фото: Львовский мотозавод вовремя отреагировал на спрос и его модели получили молодежный стайлинг (архивное фото)

Мопед - для молодых

В золотые времена мопедного бума именно юные ребята были главными энтузиастами этого транспорта. На выбор были разные модели - от простеньких мотовелосипедов без коробки передач до двухскоростных мопедов, в первую очередь тех самых "Верховины" и "Карпат".

В нетерпеливых детских руках эта техника часто имела проблемы с надежностью, но в основном мелкие - тросики, протечки, но молодежь все прощала. Ведь времени на ремонт было достаточно, а рядом всегда найдется гараж с опытным водителем или механиком, готовыми помочь мальчишкам.

Особое место в этом движении занимали "Карпаты". Этот мопед создавали для молодежи: яркий, стильный, с непривычным как для своего класса видом. Его формы навевали воспоминания о самом мощном спортивном байке той эпохи - "ИЖ Планета Спорт".

Округлый бак, такие же круглые грипсы на нем, прижатое к колесу переднее крыло, открытый двигатель и легкий "хвост" делали "Карпаты" настоящим магнитом для глаз. Даже на фоне стильных предшественниц-"Верховин" это было что-то невероятное.

Так почему именно они?

Неудивительно, что сегодня мокики Львовского мотозавода "Верховина" и "Карпаты" занимают особое место в сердцах поклонников старой техники.

Машины были и вправду интересны, да еще и напрямую связаны с историей многих украинских семей. Да и профессиональные историки техники не отрицают: дизайн и дух этих моделей действительно отличали их среди прочих.