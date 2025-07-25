Renault показал доступный минивэн Triber: вот как он выглядит
Компания Renault вывела на рынок новый доступный минивэн Triber. Модель изменилась внешне и внутри. Также расширен список оборудования, и несколько обновилась "техника".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
Бюджетный Renault Triber дебютировал в Индии в 2019 году. Теперь свет увидело второе поколение модели.
С обновлением автомобиль получил новые и более крупные бамперы, другую радиаторную решетку. Также изменилась палитра цветов кузова, изменен дизайн 15-дюймовых дисков.
Кроме того, Triber стал первой моделью Renault в Индии с новой эмблемой бренда. И если не брать во внимание начальные комплектации, то в целом теперь компактвэн выглядит куда солиднее предшественника.
Что изменилось в салоне
В салоне прописалась переработанная передняя панель и новая цифровая панель приборов. Центральные дефлекторы обдува перенесли ниже. Как и раньше, Renault Triber предложен в семиместном исполнении, при этом третий ряд кресел можно убрать.
Что под капотом
Renault Triber оснащен бензиновым трехцилиндровым атмосферным мотором на 1,0 л мощностью 72 л. с. Мотор работает в паре с пятиступенчатой "механикой", а топовый компактвэн предложен с роботизированной трансмиссией. Привод в любом случае только передний.
Напомним, ранее немецкие инженеры превратили Dacia Duster в настоящий спортивный автомобиль. Пакет доработок кроссовера представила фирма Carpoint, которая занимается продажей моделей марки в Германии.
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