Renault показал доступный минивэн Triber: вот как он выглядит

Компания Renault вывела на рынок новый доступный минивэн Triber. Модель изменилась внешне и внутри. Также расширен список оборудования, и несколько обновилась "техника".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Бюджетный Renault Triber дебютировал в Индии в 2019 году. Теперь свет увидело второе поколение модели.

С обновлением автомобиль получил новые и более крупные бамперы, другую радиаторную решетку. Также изменилась палитра цветов кузова, изменен дизайн 15-дюймовых дисков.

Кроме того, Triber стал первой моделью Renault в Индии с новой эмблемой бренда. И если не брать во внимание начальные комплектации, то в целом теперь компактвэн выглядит куда солиднее предшественника.

Что изменилось в салоне

В салоне прописалась переработанная передняя панель и новая цифровая панель приборов. Центральные дефлекторы обдува перенесли ниже. Как и раньше, Renault Triber предложен в семиместном исполнении, при этом третий ряд кресел можно убрать.

Что под капотом

Renault Triber оснащен бензиновым трехцилиндровым атмосферным мотором на 1,0 л мощностью 72 л. с. Мотор работает в паре с пятиступенчатой "механикой", а топовый компактвэн предложен с роботизированной трансмиссией. Привод в любом случае только передний.