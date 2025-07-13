ua en ru
Вс, 13 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Продаешь авто? Как разоблачить перекупщика за 5 минут и не потерять деньги

Воскресенье 13 июля 2025 18:00
UA EN RU
Продаешь авто? Как разоблачить перекупщика за 5 минут и не потерять деньги Фото: там, где вращаются более-менее заметные суммы денег, всегда найдутся определенные предприимчивые граждане (unsplash.com)
Автор: Игорь Широкун

Бывалые автомобилисты не любят маклеров-перекупщиков, которые работают на вторичном рынке - не говорим сейчас, почему, да и польза от них есть. Но как понять, что у тебя покупает машину посредник?

О нескольких маркерах, выдающих на авторынке покупателя-перекупщика, читайте в материале РБК-Украина.

Для чего нужны перекупщики

Чем дороже товар, тем больше желающих откусить долю выручки себе. И автомобиль с пробегом здесь - благодарный материал. Подержанные машины как товар сложны в оценке, рынок (по крайней мере, в нашей стране) далек от цивилизованного и богат на неожиданности.

В общем, без опыта здесь трудно сориентироваться, поэтому и продавцы, и покупатели - по доброй воле или вынужденно - прибегают к услугам профессионалов-перекупщиков. В мировой практике это просто дилеры подержанных машин - вполне официальные.

Как зарабатывают перекупщики

Хотя их роль часто критикуют, перекупщик - это тоже профессия, которая требует профессиональных навыков, и которая приносит прибыль. Вот как они зарабатывают:

  • Снижают начальную цену: используют психологические приемы, убеждения, например, настойчиво предлагают деньги "здесь и сейчас";
  • Обновляют вид авто: приобретя машину, поднимают ее стоимость. Пользуясь дисконтными скидками в автосервисах, приводят машины в порядок - полируют, очищают салон, маскируют дефекты, заменяют мелкие детали. Многое из этого делают сами;
  • Ремонтируют бюджетно: выполняют косметические ремонты собственноручно - покраска отдельных участков, устранение коррозии, использование недорогих деталей, установка литых дисков вместо стандартных колес и т.д;
  • Скручивают пробег: незаконный метод, который, однако, позволяет "омолодить" авто за несколько минут, сделав его более привлекательным для потенциального следующего владельца.

Продаешь авто? Как разоблачить перекупщика за 5 минут и не потерять деньгиФото: перекупщики зарабатывают на экспертном знании рынка, причем продавец авто не всегда теряет что-то (unsplash.com)

Как распознать перекупщика среди покупателей

При осмотре автомобиля легко понять, когда заинтересованное лицо хочет купить машину не для себя, а чтобы перепродать. Такие покупатели имеют характерные черты:

  • Игнорируют историю авто: не спрашивают о прошлых ремонтах или условиях эксплуатации - им важно только нынешнее техническое состояние;
  • Оценивают только очевидные дефекты: например, обращают внимание только на ту коррозию, которую хорошо видно снаружи;
  • Имеют профессиональное оборудование: пользуются профессиональным толщиномером, чтобы проверить состояние лакокрасочного покрытия.
  • Стремятся снизить цену при любых условиях: торгуются, несмотря на аргументы и состояние авто, потому что имеют свой лимит цены, ниже которого уступать им смысла нет;
  • Избегают машин с индивидуальными признаками - в тюнинге, редких версий кузова, необычных комплектаций. Интересуются, как убрать нестандартный обвес, наклейки и пр. Им невыгодны экземпляры, которые следующий покупатель может легко распознать и потом найти первого владельца - чтобы спросить про реальный пробег машины;
  • Оформляют покупку на других лиц: для регистрации в сервисном центре МВД привлекают друзей или родственников, чтобы избежать налогообложения при повторной продаже;
  • Чувствуют себя своими в сервисном центре МВД: здороваются с работниками, знают все тонкости регистрации, ведь бывают там регулярно.

Стоит ли продавать автомобиль перекупщику

Многим продавцам не нравится мысль, что кто-то зарабатывает на их машине. Это вполне естественная реакция. Однако если предложенная цена соответствует вашим ожиданиям - почему бы и нет?

Однако помните, что имеете дело с профессионалом, будьте осторожны и не спешите. Если перекупщик настойчиво снижает цену, лучше взять паузу и еще раз исследовать рынок. Онлайн-платформы продажи авто могут помочь вам убедиться, действительно ли ваше авто стоит существенно больше, чем вам предлагают.

Вывод

Если сомнения относительно сотрудничества с маклером у вас сильны, а другим способом машина не продается, прежде чем принимать окончательное решение, стоит все четко взвесить:

  • Еще раз вникните в тему и уточните, какие цены имеют похожие авто на рынке, чтобы не переоценить или недооценить собственную машину.
  • Оцените расходы на ремонт и косметическое обновление, которые понадобятся, чтобы повысить привлекательность вашего авто для покупателей.
  • Учтите стоимость своего времени. Если вы будете продавать машину сами, примите во внимание, сколько часов уйдет на показы, общение с потенциальными покупателями, поездки и т.д. - и стоит ли это того.
  • Определите для себя минимальную приемлемую цену, ниже которой вы не готовы продавать.
  • И, если нашелся покупатель, который готов заплатить именно эту сумму - подумайте, действительно ли имеет значение, ктос на самом деле этот человек?

Ранее в нашей публикации мы рассказывали автомобилистам, по каким признакам выбирать надежный подержанный автомобиль.

Также в наших публикациях недавно мы предостерегали потребителей от пяти грубых ошибок, которые совершают автомобилисты при выборе типа кузова.

А о трех самых эффективных приемах обмана клиентов на СТО мы рассказывали в нашем отдельном материале.

При подготовке статьи были использованы материалы Avtobazar и Autoria.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильный рынок
Новости
Россияне ударили по Сумах: часть города осталась без света
Россияне ударили по Сумах: часть города осталась без света
Аналитика
Почему Киев при СССР стал похожим на Буэнос-Айрес, а не Прагу – интервью с краеведом
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Почему Киев при СССР стал похожим на Буэнос-Айрес, а не Прагу – интервью с краеведом