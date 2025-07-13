Продаешь авто? Как разоблачить перекупщика за 5 минут и не потерять деньги
Бывалые автомобилисты не любят маклеров-перекупщиков, которые работают на вторичном рынке - не говорим сейчас, почему, да и польза от них есть. Но как понять, что у тебя покупает машину посредник?
О нескольких маркерах, выдающих на авторынке покупателя-перекупщика, читайте в материале РБК-Украина.
Для чего нужны перекупщики
Чем дороже товар, тем больше желающих откусить долю выручки себе. И автомобиль с пробегом здесь - благодарный материал. Подержанные машины как товар сложны в оценке, рынок (по крайней мере, в нашей стране) далек от цивилизованного и богат на неожиданности.
В общем, без опыта здесь трудно сориентироваться, поэтому и продавцы, и покупатели - по доброй воле или вынужденно - прибегают к услугам профессионалов-перекупщиков. В мировой практике это просто дилеры подержанных машин - вполне официальные.
Как зарабатывают перекупщики
Хотя их роль часто критикуют, перекупщик - это тоже профессия, которая требует профессиональных навыков, и которая приносит прибыль. Вот как они зарабатывают:
- Снижают начальную цену: используют психологические приемы, убеждения, например, настойчиво предлагают деньги "здесь и сейчас";
- Обновляют вид авто: приобретя машину, поднимают ее стоимость. Пользуясь дисконтными скидками в автосервисах, приводят машины в порядок - полируют, очищают салон, маскируют дефекты, заменяют мелкие детали. Многое из этого делают сами;
- Ремонтируют бюджетно: выполняют косметические ремонты собственноручно - покраска отдельных участков, устранение коррозии, использование недорогих деталей, установка литых дисков вместо стандартных колес и т.д;
- Скручивают пробег: незаконный метод, который, однако, позволяет "омолодить" авто за несколько минут, сделав его более привлекательным для потенциального следующего владельца.
Фото: перекупщики зарабатывают на экспертном знании рынка, причем продавец авто не всегда теряет что-то (unsplash.com)
Как распознать перекупщика среди покупателей
При осмотре автомобиля легко понять, когда заинтересованное лицо хочет купить машину не для себя, а чтобы перепродать. Такие покупатели имеют характерные черты:
- Игнорируют историю авто: не спрашивают о прошлых ремонтах или условиях эксплуатации - им важно только нынешнее техническое состояние;
- Оценивают только очевидные дефекты: например, обращают внимание только на ту коррозию, которую хорошо видно снаружи;
- Имеют профессиональное оборудование: пользуются профессиональным толщиномером, чтобы проверить состояние лакокрасочного покрытия.
- Стремятся снизить цену при любых условиях: торгуются, несмотря на аргументы и состояние авто, потому что имеют свой лимит цены, ниже которого уступать им смысла нет;
- Избегают машин с индивидуальными признаками - в тюнинге, редких версий кузова, необычных комплектаций. Интересуются, как убрать нестандартный обвес, наклейки и пр. Им невыгодны экземпляры, которые следующий покупатель может легко распознать и потом найти первого владельца - чтобы спросить про реальный пробег машины;
- Оформляют покупку на других лиц: для регистрации в сервисном центре МВД привлекают друзей или родственников, чтобы избежать налогообложения при повторной продаже;
- Чувствуют себя своими в сервисном центре МВД: здороваются с работниками, знают все тонкости регистрации, ведь бывают там регулярно.
Стоит ли продавать автомобиль перекупщику
Многим продавцам не нравится мысль, что кто-то зарабатывает на их машине. Это вполне естественная реакция. Однако если предложенная цена соответствует вашим ожиданиям - почему бы и нет?
Однако помните, что имеете дело с профессионалом, будьте осторожны и не спешите. Если перекупщик настойчиво снижает цену, лучше взять паузу и еще раз исследовать рынок. Онлайн-платформы продажи авто могут помочь вам убедиться, действительно ли ваше авто стоит существенно больше, чем вам предлагают.
Вывод
Если сомнения относительно сотрудничества с маклером у вас сильны, а другим способом машина не продается, прежде чем принимать окончательное решение, стоит все четко взвесить:
- Еще раз вникните в тему и уточните, какие цены имеют похожие авто на рынке, чтобы не переоценить или недооценить собственную машину.
- Оцените расходы на ремонт и косметическое обновление, которые понадобятся, чтобы повысить привлекательность вашего авто для покупателей.
- Учтите стоимость своего времени. Если вы будете продавать машину сами, примите во внимание, сколько часов уйдет на показы, общение с потенциальными покупателями, поездки и т.д. - и стоит ли это того.
- Определите для себя минимальную приемлемую цену, ниже которой вы не готовы продавать.
- И, если нашелся покупатель, который готов заплатить именно эту сумму - подумайте, действительно ли имеет значение, ктос на самом деле этот человек?
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При подготовке статьи были использованы материалы Avtobazar и Autoria.