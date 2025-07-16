Скрытая угроза. Как быстро убрать сколы с капота авто и почему нельзя затягивать

Даже молодой автомобиль может иметь такое "украшение", как россыпь рыжиков - ржавых точек на капоте и крыльях. Это сколы краски после ударов камешками во время быстрого движения. Почему говорят, что их следует немедленно убирать?

О том, к каким проблемам приводят невинные точки на капоте и крыльях, читайте в материале РБК-Украина .

Почему сколы краски - это проблема

Такова уж судьба передней части кузова: и облицовка радиатора, и фары, и бампер, и капот, и крылья отражают собой беспощадные удары всего, что вздымается в воздух колесами других машин. Камни и камешки, песок, куски льда - все это сбивает лак и краску, и хорошо, если до грунта, а часто таки - до голого металла.

Что означает незащищенная сталь или алюминий (таких моделей все больше) под кислотными дождями и в соляных ванах отечественных дорог, наверное, объяснять не стоит. Кузовной ремонт - один из самых дорогих, поэтому в случае с немолодой машиной часто он просто не имеет смысла.

Так что делать автовладельцу, который не хочет через несколько лет ремонтировать кузов?

Почему следует беспокоиться о сколах заблаговременно

Лучше всего думать о сколах на авто еще до их появления, хотя на практике все случается наоборот. Мы рассмотрим действия после обнаружения повреждений.

Может показаться, что мелкие дефекты не стоят внимания: мол, если с нескольких метров не видно, то и волноваться не стоит. Но уже через пару лет эти мелочи могут превратиться в настоящую беду: ржавчина может так разъесть капот и крылья, что видно будет все под ними вплоть до двигателя и колес.

Дело в том, что лакокрасочное покрытие выполняет не только эстетическую функцию - оно защищает кузов от коррозии. Если скол проходит сквозь все слои (лак, краска, грунт), то металл остается беззащитным.

И хотя оцинковка или фосфатирование могут немного задержать ржавчину, в такой ситуации они лишь временная защита. И как только ржавчина берет свое - вас ждет сложный и затратный ремонт.

Фото: скол на капоте, вовремя закрашенный элементарным ремонтным карандашом, может не ржаветь около года (Игорь Широкун, РБК-Украина)

Почему критически важно устранить скол

Как только оголенный металл начинает ржаветь, процесс стремительно охватывает соседние участки - даже те, что еще под краской. Проблема в том, что коррозия "подкрадывается" снизу, оставаясь невидимой вплоть до момента, когда становится поздно.

И даже если удастся вовремя обнаружить повреждения, очистить металл полностью непросто. Нужна внимательность и терпение, так как даже микроскопическая оставленная точка станет очагом новой ржавчины - уже под обновленным покрытием.

Как заделать скол краски на капоте

Так или иначе, главная задача - не допустить контакта голого металла с влагой. Сделать это можно несколькими способами:

- Временно. Можно использовать простые средства, такие как ремонтный карандаш, лак для ногтей или восковую полироль. Проще всего приобрести маникюрный лак, причем есть выбор по цвету и он довольно долговечен.

- На длительное время. Если есть желание и ресурсы, можно провести локальное окрашивание по полной технологии: грунт, краска, лак.

- Радикально. Полная покраска капота и крыльев или хотя бы их передней части. Но результат зависит от мастера, особенно в случае капотом, ведь температурная нагрузка требует особого качества.

- Защита пленкой. Ее стоит наклеивать еще на неповрежденную поверхность. Пленка, особенно толстая полиуретановая (толщина 0,19 - 0,35 мм), действительно хорошо защищает. Но поверх глубоких сколов с невычищенной ржвачиной ее использовать не следует, потому что ржавчина под пленкой только ускорится.

Как покрасить скол на капоте или крыле

Важно то, насколько глубокое повреждение и как быстро после появления оно было замечено. Главная цель - заделать скол так, чтобы не допустить коррозии и вернуть передку авто привлекательный вид.

Вот пошаговая инструкция, которую можно адаптировать в зависимости от ситуации:

1. Тщательно вымойте и высушите капот (другую деталь).

2. Очистите скол от ржавчины. Можно использовать нож с тонким лезвием или наждачную бумагу. Работайте осторожно, чтобы не задеть неповрежденную краску.

3. Обработайте чистый металл преобразователем ржавчины. Нанесите каплю средства зубочисткой, чтобы не разлить лишнего. Дождитесь высыхания, как указано в инструкции.

4. Нанесите грунт. Также точечно, аккуратно, не выходя за границы скола.

5. Если заводской грунт не поврежден, то есть скол неглубокий - эти этапы можно пропустить, но обязательно обезжирьте лунку растворителем.

6. Нанесите краску тонкой кисточкой или зубочисткой. Дайте ей хорошо высохнуть.

7. Нанесите слой лака. Он защитит новую краску и своим блеском замаскирует место ремонта.

8. При желании заполируйте подкрашенные точки. Если новое покрытие выступает над поверхностью, используйте абразивную полироль. Но помните - свежая краска и лак могут быть мягче, чем соседнее старое ЛКП.

Вывод

Регулярно осматривайте капот и переднюю часть крыльев - например, после очередной мойки или после дальней поездки по трассе. Чем быстрее вы заметите скол и заделаете его, тем больше шансов избежать коррозии. А пока нет времени на полноценный ремонт - воспользуйтесь временными средствами, чтобы не оставлять металл открытым.

Одновременно с ремонтом точек на металлических деталях стоит подкрашивать и сколы на пластиковых компонентах - бампере, облицовке радиатора и т.д. Коррозия им не грозит, но от этих мест может начаться разрушение лакокрасочного покрытия.