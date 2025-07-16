ua en ru
Ср, 16 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Скрытая угроза. Как быстро убрать сколы с капота авто и почему нельзя затягивать

Среда 16 июля 2025 08:00
UA EN RU
Скрытая угроза. Как быстро убрать сколы с капота авто и почему нельзя затягивать Фото: у машин, которые часто ездят по автобанам, капот и вся облицовка передка покрываются сколами (unsplash.com)
Автор: Игорь Широкун

Даже молодой автомобиль может иметь такое "украшение", как россыпь рыжиков - ржавых точек на капоте и крыльях. Это сколы краски после ударов камешками во время быстрого движения. Почему говорят, что их следует немедленно убирать?

О том, к каким проблемам приводят невинные точки на капоте и крыльях, читайте в материале РБК-Украина.

Почему сколы краски - это проблема

Такова уж судьба передней части кузова: и облицовка радиатора, и фары, и бампер, и капот, и крылья отражают собой беспощадные удары всего, что вздымается в воздух колесами других машин. Камни и камешки, песок, куски льда - все это сбивает лак и краску, и хорошо, если до грунта, а часто таки - до голого металла.

Что означает незащищенная сталь или алюминий (таких моделей все больше) под кислотными дождями и в соляных ванах отечественных дорог, наверное, объяснять не стоит. Кузовной ремонт - один из самых дорогих, поэтому в случае с немолодой машиной часто он просто не имеет смысла.

Так что делать автовладельцу, который не хочет через несколько лет ремонтировать кузов?

Почему следует беспокоиться о сколах заблаговременно

Лучше всего думать о сколах на авто еще до их появления, хотя на практике все случается наоборот. Мы рассмотрим действия после обнаружения повреждений.

Может показаться, что мелкие дефекты не стоят внимания: мол, если с нескольких метров не видно, то и волноваться не стоит. Но уже через пару лет эти мелочи могут превратиться в настоящую беду: ржавчина может так разъесть капот и крылья, что видно будет все под ними вплоть до двигателя и колес.

Дело в том, что лакокрасочное покрытие выполняет не только эстетическую функцию - оно защищает кузов от коррозии. Если скол проходит сквозь все слои (лак, краска, грунт), то металл остается беззащитным.

И хотя оцинковка или фосфатирование могут немного задержать ржавчину, в такой ситуации они лишь временная защита. И как только ржавчина берет свое - вас ждет сложный и затратный ремонт.

Скрытая угроза. Как быстро убрать сколы с капота авто и почему нельзя затягиватьФото: скол на капоте, вовремя закрашенный элементарным ремонтным карандашом, может не ржаветь около года (Игорь Широкун, РБК-Украина)

Почему критически важно устранить скол

Как только оголенный металл начинает ржаветь, процесс стремительно охватывает соседние участки - даже те, что еще под краской. Проблема в том, что коррозия "подкрадывается" снизу, оставаясь невидимой вплоть до момента, когда становится поздно.

И даже если удастся вовремя обнаружить повреждения, очистить металл полностью непросто. Нужна внимательность и терпение, так как даже микроскопическая оставленная точка станет очагом новой ржавчины - уже под обновленным покрытием.

Как заделать скол краски на капоте

Так или иначе, главная задача - не допустить контакта голого металла с влагой. Сделать это можно несколькими способами:

- Временно. Можно использовать простые средства, такие как ремонтный карандаш, лак для ногтей или восковую полироль. Проще всего приобрести маникюрный лак, причем есть выбор по цвету и он довольно долговечен.

- На длительное время. Если есть желание и ресурсы, можно провести локальное окрашивание по полной технологии: грунт, краска, лак.

- Радикально. Полная покраска капота и крыльев или хотя бы их передней части. Но результат зависит от мастера, особенно в случае капотом, ведь температурная нагрузка требует особого качества.

- Защита пленкой. Ее стоит наклеивать еще на неповрежденную поверхность. Пленка, особенно толстая полиуретановая (толщина 0,19 - 0,35 мм), действительно хорошо защищает. Но поверх глубоких сколов с невычищенной ржвачиной ее использовать не следует, потому что ржавчина под пленкой только ускорится.

Как покрасить скол на капоте или крыле

Важно то, насколько глубокое повреждение и как быстро после появления оно было замечено. Главная цель - заделать скол так, чтобы не допустить коррозии и вернуть передку авто привлекательный вид.

Вот пошаговая инструкция, которую можно адаптировать в зависимости от ситуации:

1. Тщательно вымойте и высушите капот (другую деталь).

2. Очистите скол от ржавчины. Можно использовать нож с тонким лезвием или наждачную бумагу. Работайте осторожно, чтобы не задеть неповрежденную краску.

3. Обработайте чистый металл преобразователем ржавчины. Нанесите каплю средства зубочисткой, чтобы не разлить лишнего. Дождитесь высыхания, как указано в инструкции.

4. Нанесите грунт. Также точечно, аккуратно, не выходя за границы скола.

5. Если заводской грунт не поврежден, то есть скол неглубокий - эти этапы можно пропустить, но обязательно обезжирьте лунку растворителем.

6. Нанесите краску тонкой кисточкой или зубочисткой. Дайте ей хорошо высохнуть.

7. Нанесите слой лака. Он защитит новую краску и своим блеском замаскирует место ремонта.

8. При желании заполируйте подкрашенные точки. Если новое покрытие выступает над поверхностью, используйте абразивную полироль. Но помните - свежая краска и лак могут быть мягче, чем соседнее старое ЛКП.

Вывод

Регулярно осматривайте капот и переднюю часть крыльев - например, после очередной мойки или после дальней поездки по трассе. Чем быстрее вы заметите скол и заделаете его, тем больше шансов избежать коррозии. А пока нет времени на полноценный ремонт - воспользуйтесь временными средствами, чтобы не оставлять металл открытым.

Одновременно с ремонтом точек на металлических деталях стоит подкрашивать и сколы на пластиковых компонентах - бампере, облицовке радиатора и т.д. Коррозия им не грозит, но от этих мест может начаться разрушение лакокрасочного покрытия.

Ранее в нашей публикации мы рассказывали автомобилистам, как уберечь кузов авто от коррозии и что еще делать с машиной, чтобы она жила долго.

Также в наших публикациях недавно мы предостерегали потребителей от пяти грубых ошибок, которые совершают автомобилисты при выборе типа кузова.

При подготовке статьи были использованы материалы Bosch Car Service и Autobild.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильное движение
Новости
РФ атаковала Кривой Рог баллистикой и 28 "Шахедами": ранен 17-летний парень
РФ атаковала Кривой Рог баллистикой и 28 "Шахедами": ранен 17-летний парень
Аналитика
Испытано в бою. Почему Украине стоит открыть экспорт оружия
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Испытано в бою. Почему Украине стоит открыть экспорт оружия